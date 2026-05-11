Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji

Centralnym punktem cyfrowej transformacji stał się portal Wrota Mazowsza (www.wrotamazowsza.pl), gdzie mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne mogą korzystać z rozbudowanego katalogu świadczeń online oraz uzyskać dostęp do aktualnych danych, a co za tym idzie, załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Platforma ta stanowi miejsce współpracy dla partnerów projektu, którzy publikują na niej swoje oferty. Łącznie udostępnianych jest 666 usług elektronicznych wyposażonych w formularze online. Podjęte działania mają za zadanie uproszczać komunikację między mieszkańcami administracją publiczną.

Nowoczesne narzędzia dla mieszkańców i administracji

Ważną rolę w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego odegrało pięć systemów dziedzinowych. Pierwszy z nich - Mieszk@niec umożliwił sprawną komunikację Mazowszan z urzędami. Platforma „wDialogu” stworzyła warunki do prowadzenia konsultacji społecznych i angażowania mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Wdrożony Chatbot ułatwił dostęp do informacji i usług publicznych, a system Pr@cownik Online przyspieszył samoobsługę pracowniczą podniósł efektywność zarządzania kadrami w urzędach. Zaistniała również potrzeba usprawnienia współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi, dlatego w tym celu powstał jeszcze jeden system - Dl@ NGO. Wszystkie te narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby współdziałały z innymi rozwiązaniami informatycznymi samorządów, zapewniając spójne i zautomatyzowane przekazywanie danych jak również podniesienie użyteczności wdrożonych rozwiązań.

Jednym z ważniejszych elementów projektu stało się zmodernizowanie infrastruktury danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i przepisami krajowymi. Cyfryzacja tych zasobów oraz ich publikacja za pośrednictwem usług danych przestrzennych ustandaryzowały dostęp do informacji geograficznych. Kluczową rolę w całym procesie odegrała automatyzacja zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). W efekcie wymiana zgromadzonej wiedzy stała się bardziej uporządkowana i spójna, a jej aktualizacja sprawniejsza i mniej podatna na błędy. Dzięki wykorzystaniu jednolitych standardów gromadzenia opisu i wielokrotnej analizy danych możliwe było stworzenie środowiska, które usprawniło dostęp do informacji oraz wsparło podejmowanie trafnych decyzji.

Równolegle przeprowadzono szeroko zakrojoną cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na terenie województwa mazowieckiego zmodernizowano lub zaktualizowano zbiory danych: ewidencji gruntów i budynków (958 600 ha), bazy obiektów topograficznych BDOT500 (605 500 ha), sieci uzbrojenia terenu GESUT (659 400 ha) oraz szczegółowej osnowy wysokościowej BDSOG (173 600 ha). W ramach zadania przekształcono również do postaci cyfrowej ponad 15 000 000 stron zgromadzonej dokumentacji, w przeliczeniu na format A4. Wszystkie zbiory oraz dane geodezyjne i kartograficzne, będące efektem ww. działań, dostosowano do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz zintegrowano w systemach teleinformatycznych partnerów projektu. Dzięki temu mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy zyskali szybki i wygodny dostęp on-line do aktualnych informacji o nieruchomościach oraz infrastrukturze technicznej.

Mówiąc o poszerzaniu infrastruktury Mazowsza nie można zapomnieć o systemie teleinformatycznym, który umożliwia tworzenie map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, numerycznego modelu terenu oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Jego działanie, oparte na Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym, umożliwia odczyt, import i eksport danych w różnych formatach, wraz z ich aktualizacją oraz przeprowadzaniem szeregu analiz. Opracowane w ten sposób mapy mogą być używane zarówno w planowaniu przestrzennym, analizach inwestycyjnych, jak i zarządzaniu kryzysowym.

Infrastruktura gotowa na cyfrowe wyzwania

W ramach projektu przeprowadzono również kompleksową modernizację infrastruktury teleinformatycznej partnerów projektu oraz węzła regionalnego. Zakres prac objął m.in. dostawę, instalację i konfigurację serwerów rack i blade oraz sieciowych serwerów plików, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych z nośnikami, przełączników sieciowych oraz zabezpieczeń. Uzupełnienie stanowiła infrastruktura towarzysząca, taka jak szafy serwerowe (rack) i zasilacze awaryjne (UPS). Kolejnym punktem stało się wdrożenie licencji dostępowych dla systemów operacyjnych, a co za tym idzie, zapewnienie oprogramowania do zarządzania serwerami, monitorowania i ochrony antywirusowej. Węzeł regionalny zaopatrzono w symetryczne i dodatkowe łącza internetowe. Dzięki tym przedsięwzięciom wzmocniono stabilność działania usług cyfrowych oraz zwiększono bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

W trakcie realizacji projektu zapewniono partnerom wsparcie techniczne i merytoryczne, świadczone przez centrum kompetencyjne funkcjonujące w strukturach Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Pomoc i doradztwo w zakresie wdrożeń usług e‑administracji i geoinformacji, wdrożeń nowych systemów informatycznych, ich rozwoju oraz w projektowaniu i uruchamianiu e‑usług świadczyli pracownicy Departamentu oraz firmy zewnętrzne wybrane w trybie konkurencyjnym. Działania te obejmowały między innymi: monitoring usług i systemów w zakresie dostępności, ciągłości działania, użyteczności interfejsów użytkownika oraz poziomu wykorzystania, integracji systemów dziedzinowych i optymalizacji wykorzystania danych.

Harmonizacja danych, wdrożenie usług elektronicznych oraz rozbudowa infrastruktury informacyjnej pozwoliły Mazowszu zyskać narzędzia, które wspierają rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zwiększają przejrzystość pracy administracji oraz umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych podstawach.

Projekt pokazał, że współpraca wielu samorządów może stać się impulsem do zmiany jakości usług publicznych i modelu zarządzania. Cyfrowa transformacja przestała być wyłącznie technologicznym wyzwaniem, a stała się planem rozwoju regionu, w który zaangażowanych jest wiele jednostek mających wspólny cel.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020