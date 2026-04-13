Ponad 520 mln opakowań w systemie kaucyjnym. Będą podwyżki opłat za śmieci w gminach?

Krzysztof Bałękowski
dzisiaj, 10:51

– Od początku roku zebraliśmy już ok. 520 mln opakowań – poinformowała Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, podczas dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej systemu kaucyjnego. Przedstawiciele gmin coraz częściej alarmują, że mniej opakowań w żółtym worku to duże prawdopodobieństwo podwyżek opłat za śmieci.

System kaucyjny się rozpędza

Od początku roku zebraliśmy już ok. 520 mln opakowań. W połowie marca informowaliśmy państwa, że tych opakowań zebraliśmy 300 mln, czyli widać wyraźnie progres. W ciągu dwóch tygodni zebraliśmy o 66 proc. więcej opakowań – mówiła dziś Anita Sowińska. Dodała, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska spodziewa się odbierania w systemie kaucyjnym miesięcznie nawet ok. 0,5 mld opakowań.

Przypomnijmy, że w systemie kaucyjnym zbierane są:

  • Butelki z tworzyw sztucznych (PET) – o pojemności do 3 litrów
  • Puszki metalowe – o pojemności do 1 litra
  • Szklane butelki wielokrotnego użytku – o pojemności do 1,5 litra (nieobowiązkowo, producenci mogą prowadzić prywatne systemy zbiórki).
Anita Sowińska przypomniała, że duże sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw mają obowiązek organizowania punktów zbiórki. Nie musi być to jednak automat. Takich punktów jest już 52 tys., z czego 9,5 tys. to właśnie automaty.

Jeżeli koło dużego sklepu nie ma automatu, to nie znaczy, że nie prowadzi zbiórki opakowań. Jak najbardziej, duży sklep ma obowiązek prowadzenia zbiórki. Zachęcamy do korzystania nie tylko z automatów, ale też z punktów ręcznych. Szacujemy, że ok. 78 proc. opakowań jest zbieranych w automatach, co pokazuje efektywność tego systemu. To przekłada się na konkretne liczby, czyli na 404 mln sztuk zebranych opakowań – podkreślała wiceszefowa MKiŚ. Dodała, że 24 tys. punktów zbiórki uruchomiono w mniejszych sklepach, które do systemu kaucyjnego wchodzą dobrowolnie.

Gminy podniosą opłaty za odpady przez system kaucyjny?

Przed uruchomieniem systemu kaucyjnego opakowania trafiały do gminnych systemów gospodarki odpadami – do tzw. żółtego worka. Resort klimatu i środowiska przekonuje jednak, że system kaucyjny usprawnił zbiórkę.

Gdyby nie było systemu kaucyjnego, z tych 520 mln opakowań prawdopodobnie tylko 1/3 trafiłaby do żółtego worka, a bardzo duża część surowców trafiłaby albo do spalenia w ciepłowniach, albo niestety w piecach domowych, albo trafiłaby tam, gdzie nie powinny trafić, czyli do lasów, parków, do naszej przestrzeni publicznej – oceniła Anita Sowińska.

Gminy z kolei alarmują, że przez system kaucyjny prawdopodobnie będą musiały podnieść stawki opłat za odpady dla mieszkańców. Wszystko przez mniejszą ilość cennego surowca.

– System kaucyjny, obowiązujący od 1 października 2025 r., w obszarze odbioru prowadzi do zmniejszenia masy odbieranych odpadów, co przy utrzymaniu tej samej infrastruktury i częstotliwości odbioru powoduje wzrost jednostkowych kosztów odbioru. Firma otrzymuje wynagrodzenie za tonę odebranych odpadów, więc koszty stałe rozkładają się na mniejszą liczbę ton. W naszym przypadku istotne znaczenie ma również fakt, że poprzednie ceny były wynikiem postępowań przetargowych rozstrzygniętych w 2022 r. i dla kilku dzielnic w 2024 r. Sytuacja gospodarcza w kraju i coraz wyższe wymagania dla podmiotów działających w gospodarce odpadami powodują, że ceny rosną – informowali na początku kwietnia stołeczni urzędnicy w odpowiedzi na pytania DGP. Podkreślali, że cena w przetargach na odbiór odpadów wzrosła o ok. 40 proc. Sytuację poprawiłoby wdrożenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), w którym producenci mają płacić za wprowadzanie na rynek opakowań, a pieniądze mają trafiać do gmin – na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

– Kluczowe jest to, że system kaucyjny nie został wdrożony równolegle z efektywnym systemem ROP. Brak ROP oznacza, że: koszty systemu nadal ponoszą głównie samorządy i mieszkańcy; producenci opakowań nie partycypują w pełni w finansowaniu zbiórki i recyklingu – ocenił warszawski magistrat.

