Uczniowie w całej Polsce w maju przystąpią do egzaminów maturalnych w formie pisemnej i ustnej. Sprawdź, w które dni zaplanowano poszczególne przedmioty oraz kiedy można spodziewać się wyników. Jakie są tegoroczne wytyczne, aby zdać maturę? Przypominamy.

Matura 2026. W które dni odbędą się poszczególne egzaminy? [HARMONOGRAM]

Część ustna egzaminu maturalnego w 2026 r. będzie odbywała się w dniach 7-30 maja, z wyłączeniem niedziel (10, 17, 24 maja). Szczegółowe terminy ustala szkoła.

Część pisemna odbędzie się w następujących terminach (wybrane daty):

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00: język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00: matematyka (poziom podstawowy) ; o 14:00: język łaciński, język kaszubski i łemkowski

6 maja (środa), godz. 9:00: języki obce (poziom podstawowy) ; o 14:00: przedmioty w językach obcych dla klas dwujęzycznych

7 maja (czwartek): język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny); o 14:00: historia muzyki

8 maja (piątek): biologia (poziom rozszerzony); o 14:00: filozofia

11 maja: matematyka (poziom rozszerzony); o 14:00: język rosyjski

12 maja: wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony); o 14:00: język niemiecki

13 maja: chemia (poziom rozszerzony); o 14:00: historia sztuki

14 maja: informatyka (poziom rozszerzony); o 14:00: język ukraiński

15 maja: geografia (poziom rozszerzony); o 14:00: języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

18 maja: historia (poziom rozszerzony); o 14:00: język francuski

19 maja: fizyka (poziom rozszerzony); o 14:00: język hiszpański

20 maja: język polski (poziom rozszerzony); o 14:00: język włoski

21 maja: języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy) oraz przedmioty w języku obcym (biologia, chemia, fizyka, historia) dla klas dwujęzycznych

Harmonogram jest wspólny dla Formuły 2023 i Formuły 2015.

Matura 2026. Terminy dodatkowe i poprawkowe dla maturzystów

Dodatkowy czerwcowy termin matury jest przeznaczony dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminów w głównym terminie, czyli w maju. Dotyczy osób, które zachorowały, uległy wypadkowi lub spotkała je inna nagła sytuacja losowa, uniemożliwiająca dotarcie na egzamin w maju. W tej sytuacji niezbędne jest złożenie udokumentowanego wniosku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) o zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym. Wniosek należy złożyć w szkole lub bezpośrednio do OKE, zazwyczaj nie później niż w dniu egzaminu z danego przedmiotu. Terminy dodatkowych egzaminów maturalnych w 2026 r. są następujące:

część pisemna trwa od 1 do 16 czerwca (z przerwą 4 czerwca na Boże Ciało), a ustna od 8 do 10 czerwca

Egzamin poprawkowy odbędzie się w sierpniu. Część pisemna będzie miała miejsce 24 sierpnia (poniedziałek) o godz. 9:00, a część ustna 25 sierpnia.

Matura 2026. Ile będą trwały egzaminy?

Czas trwania poszczególnych arkuszy różni się w zależności od przedmiotu i formuły. Przykładowo, matura z języka polskiego na poziomie podstawowym w Formule 2023 trwa 240 minut, podczas gdy w Formule 2015 jest to 170 minut na test i wypracowanie. Większość maturzystów będzie zdawała egzamin w Formule 2023. Poniżej zestawienie czasu trwania poszczególnych egzaminów dla tej formuły.

Język polski

Poziom podstawowy: 240 minut. Arkusz obejmuje trzy części: Język polski w użyciu, Test historycznoliteracki oraz Wypracowanie

Poziom rozszerzony: 210 minut

Matematyka

Poziom podstawowy: 180 minut

Poziom rozszerzony: 180 minut

Języki obce nowożytne

Poziom podstawowy: 120 minut

Poziom rozszerzony: 150 minut

Poziom dwujęzyczny: 180 minut

Języki mniejszości narodowych

Poziom podstawowy: 210 minut

Poziom rozszerzony: 210 minut

Pozostałe przedmioty (poziom rozszerzony)

180 minut trwa egzamin z przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz wiedza o społeczeństwie

210 minut trwa egzamin z przedmiotów: informatyka, język kaszubski oraz język łemkowski

Dodatkowe zadania w języku obcym

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych rozwiązujących dodatkowe zadania z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii lub matematyki (poziom podstawowy) czas wynosi 80 minut

Co ważne, podane powyżej czasy mogą zostać przedłużone w przypadku uczniów, którym przysługują dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu określone w komunikacie dyrektora CKE.

Kiedy ogłoszenie wyników matur?

Terminy ogłaszania wyników egzaminów maturalnych w 2026 r. zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są następujące:

Wyniki matur pisanych w terminach głównym (maj) i dodatkowym (czerwiec) zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r. Jest to również termin przekazania szkołom oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

Dla osób zdających maturę w sesji poprawkowej wyniki zostaną ogłoszone 11 września 2026 r. Tego samego dnia świadectwa i aneksy trafią do szkół oraz bezpośrednio do rąk zdających.

Matura 2026. Co trzeba zrobić, aby zdać egzamin? [WYTYCZNE]

Aby zdać egzamin maturalny w 2026 r., należy przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, którymi w części ustnej są język polski i język obcy, a w części pisemnej język polski, matematyka, język obcy nowożytny. Ponadto, wymogiem koniecznym jest uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej. Do zdania matury w 2026 r. niezbędne jest również przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Co ważne, z tego przedmiotu nie obowiązuje próg uzyskania 30 proc., aby zdać. Wystarczy tylko przystąpić do egzaminu.