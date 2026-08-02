Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur i rent według stałego harmonogramu, ale w niektórych przypadkach terminy te ulegają zmianie. Dotyczy to sytuacji, gdy planowany dzień przekazania świadczenia wypada w sobotę albo w dzień wolny od pracy. Wtedy przelew lub przekaz trafia do świadczeniobiorcy z wyprzedzeniem.

Zasady wypłaty świadczeń z ZUS

Emerytury i renty są przekazywane przez ZUS w kilku stałych terminach miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych dni przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, wypłata następuje wcześniej. Dlatego szybciej pieniądze otrzymają osoby, których termin przekazania świadczenia wypada w dzień objęty taką zasadą. W praktyce oznacza to wcześniejszą wypłatę dla części emerytów i rencistów.

Kto może otrzymać pieniądze z emerytury wcześniej?

Na wcześniejszy przelew mogą liczyć ci świadczeniobiorcy, których termin wypłaty przypada w sobotę 15 sierpnia. ZUS stosuje w takich przypadkach zasadę przyspieszenia wypłaty, aby pieniądze dotarły do odbiorców jeszcze przed dniem wolnym. Tak więc emeryci otrzymają swoje świadczenie w piątek 14 sierpnia.

Ile wynosi średnia emerytura?

ZUS wskazał, że średnia emerytura wypłacona w grudniu 2025 roku wyniosła 4 235,47 zł. Z kolei od początku 2026 roku przeciętna wartość świadczenia emerytalnego wzrosła do maja o niemal 250 zł. Najwyższy średni poziom emerytury w 2026 roku odnotowano w marcu. Wyniósł 4 509,64 zł. W maju przeciętna emerytura sięgnęła natomiast 4 480,72 zł.

Średnia emerytura w 2026 roku wynosiła:

styczeń - 4 233,64 zł,

luty - 4 249,00 zł,

marzec - 4 509,64 zł,

kwiecień - 4 490,94 zł,

maj - 4 480,72 zł.

Wydatki na emerytury

Wraz ze wzrostem liczby świadczeniobiorców i wysokości wypłacanych emerytur rosną również wydatki państwa. W grudniu 2023 roku ZUS przeznaczał na emerytury średnio 21,75 mld zł miesięcznie, a rok później, w grudniu 2024 roku, było to już 25,07 mld zł miesięcznie.

Tendencja wzrostowa utrzymała się także później. W sierpniu 2025 roku koszt obsługi emerytur zasadniczych przekroczył 27 mld zł, a w grudniu 2025 roku osiągnął poziom 27,204 mld zł. W całym 2025 roku ZUS przekazał łącznie 319,562 mld zł w formie przelewów emerytalnych.