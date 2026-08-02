Gazeta Prawna
Świadczenia

ZUS część sierpniowych emerytur wypłaci wcześniej. Kto szybciej otrzyma gotówkę?

Zadowoleni emeryci się obejmują
Komu ZUS przeleje wcześniej emeryturę w sierpniu?Shutterstock
EK
Ewa Karbowicz
dzisiaj, 18:13

Część emerytów i rencistów otrzyma swoje świadczenia przed standardowym terminem. ZUS przypomina, że gdy dzień wypłaty przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, pieniądze trafiają do uprawnionych wcześniej.

Skrót artykułu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur i rent według stałego harmonogramu, ale w niektórych przypadkach terminy te ulegają zmianie. Dotyczy to sytuacji, gdy planowany dzień przekazania świadczenia wypada w sobotę albo w dzień wolny od pracy. Wtedy przelew lub przekaz trafia do świadczeniobiorcy z wyprzedzeniem.

Zasady wypłaty świadczeń z ZUS

Emerytury i renty są przekazywane przez ZUS w kilku stałych terminach miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych dni przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, wypłata następuje wcześniej. Dlatego szybciej pieniądze otrzymają osoby, których termin przekazania świadczenia wypada w dzień objęty taką zasadą. W praktyce oznacza to wcześniejszą wypłatę dla części emerytów i rencistów.

Kto może otrzymać pieniądze z emerytury wcześniej?

Na wcześniejszy przelew mogą liczyć ci świadczeniobiorcy, których termin wypłaty przypada w sobotę 15 sierpnia. ZUS stosuje w takich przypadkach zasadę przyspieszenia wypłaty, aby pieniądze dotarły do odbiorców jeszcze przed dniem wolnym. Tak więc emeryci otrzymają swoje świadczenie w piątek 14 sierpnia.

Ile wynosi średnia emerytura?

ZUS wskazał, że średnia emerytura wypłacona w grudniu 2025 roku wyniosła 4 235,47 zł. Z kolei od początku 2026 roku przeciętna wartość świadczenia emerytalnego wzrosła do maja o niemal 250 zł. Najwyższy średni poziom emerytury w 2026 roku odnotowano w marcu. Wyniósł 4 509,64 zł. W maju przeciętna emerytura sięgnęła natomiast 4 480,72 zł.

Średnia emerytura w 2026 roku wynosiła:

  • styczeń - 4 233,64 zł,
  • luty - 4 249,00 zł,
  • marzec - 4 509,64 zł,
  • kwiecień - 4 490,94 zł,
  • maj - 4 480,72 zł.

Wydatki na emerytury

Wraz ze wzrostem liczby świadczeniobiorców i wysokości wypłacanych emerytur rosną również wydatki państwa. W grudniu 2023 roku ZUS przeznaczał na emerytury średnio 21,75 mld zł miesięcznie, a rok później, w grudniu 2024 roku, było to już 25,07 mld zł miesięcznie.

Tendencja wzrostowa utrzymała się także później. W sierpniu 2025 roku koszt obsługi emerytur zasadniczych przekroczył 27 mld zł, a w grudniu 2025 roku osiągnął poziom 27,204 mld zł. W całym 2025 roku ZUS przekazał łącznie 319,562 mld zł w formie przelewów emerytalnych.

Autopromocja
CRU_21_98_460.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

emeryturyświadczeniaemeryci

Powiązane

Mateusz Morawiecki
ŚwiadczeniaZmiany w 800 plus i nowy model emerytalny. Oto propozycje Morawieckiego
Emeryci siedzą na kanapie i przeglądają dokumenty
Świadczenia288 zł dodatku do emerytury w sierpniu. Kto się kwalifikuje do wsparcia?
alkohol, drink, abstynencja, picie alkoholu
KrajNadchodzi koniec ze sprzedażą alkoholu po 22? „W nocy na stację podjeżdża się po alkohol, nie po paliwo”

Najważniejsze

Facebook,Messenger,Instagram
BiznesPodatek cyfrowy. Resort liczy na miliardy od big-techów
Emeryci siedzą na kanapie i przeglądają dokumenty
Świadczenia288 zł dodatku do emerytury w sierpniu. Kto się kwalifikuje do wsparcia?
Adam Januszko prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A.
BezpieczeństwoPolskie firmy są gotowe pomóc Europie zestrzeliwać rakiety wroga [WYWIAD]
Okulista bada wzrok seniorce i dziewczynce
ŚwiadczeniaZasiłek pielęgnacyjny na wzrok w 2026 roku [PORADNIK]
07.05.2023,Market,Frog.,Advertising,Banner,Of,A,Large,?abka,Chain
BiznesNie tylko Żabka. Rekordy i skomplikowane losy przejęć na naszym rynku
lekarz
Emerytury i rentyZUS wypłaca niemal 2000 zł miesięcznie na te choroby. Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek
Grafika ze Statuą Wolności i kominami
MagazynW polityce klimatycznej nie chodzi o ratowanie planety, lecz o zachowanie status quo [WYWIAD]
Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów 2026
Finanse i gospodarkaSeniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów 2026. Wiele osób wciąż nie korzysta z tych zniżek