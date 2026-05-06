W 2026 roku planowane jest wprowadzenie bonu senioralnego. Jest to nowy instrument wsparcia dla osób, które ukończyły 65 lat. Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz w formie usług pomocowych realizowanych w miejscu zamieszkania seniora. Projekt określa też kryteria dochodowe, zakres wsparcia oraz zasady przyznawania świadczenia.
We wtorek, 5 maja Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy dotyczący koordynacji opieki długoterminowej oraz wsparcia osób starszych, w tym m.in. wprowadzenia bonu senioralnego jako nowej formy usługowego wsparcia dla osób w wieku 65+. W latach 2026-2028 łączna kwota środków na realizację programu ma wynieść 1 miliard złotych. Teraz projekt ustawy czeka procedowanie w Sejmie.
Bon senioralny 2026 - nowe świadczenie dla osób 65+
Bon senioralny ma być nowym elementem polityki społecznej skierowanym do osób starszych. Jego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bez konieczności kierowania seniorów do opieki instytucjonalnej.
Świadczenie obejmie osoby, które ukończyły 65 lat i mają trudności w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.
Wsparcie dla seniorów w domu - jakie usługi obejmie bon senioralny
W ramach bonu senioralnego przewidziano katalog usług realizowanych w środowisku domowym seniora. Będzie to m.in.:
- pomoc w codziennych czynnościach życiowych,
- wsparcie w korzystaniu z opieki zdrowotnej,
- opieka higieniczno-pielęgnacyjna,
- działania aktywizujące, w tym ruchowe i intelektualne.
Ważne
O przyznaniu bonu senioralnego zdecyduje gmina, która oceni, czy senior ma niezaspokojone potrzeby w zakresie codziennego funkcjonowania, np. w robieniu zakupów, higienie czy organizacji dnia.
Kto będzie mógł świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego? Warunki i wyłączenia dla rodziny
Usługi w ramach bonu senioralnego będą mogły świadczyć wyłącznie osoby spełniające określone warunki: osoba pełnoletnia, zdolna psychofizycznie do wykonywania takich zadań oraz przeszkolona w zakresie opieki nad seniorem i udzielania pierwszej pomocy.
Co ważne, świadczenie usług w ramach bonu senioralnego nie będzie mogło być realizowane przez najbliższą rodzinę seniora - ani przez dzieci, ani rodziców, ani małżonka mieszkającego osobno.
Bon senioralny - kryterium dochodowe i warunki przyznania
Świadczenie nie będzie dostępne dla wszystkich seniorów automatycznie. Jednym z warunków jest sytuacja dochodowa - średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł. Dodatkowo konieczne będzie wykazanie niezaspokojonych potrzeb w zakresie codziennego funkcjonowania.
Bon senioralny a pomoc społeczna - nowe zasady wsparcia
Bon senioralny nie będzie elementem systemu pomocy społecznej.
Czego nie można łączyć z bonem senioralnym
Projekt przewiduje wyłączenia - bonu nie będzie można łączyć m.in. z:
- świadczeniem pielęgnacyjnym i zasiłkiem opiekuńczym,
- usługami opiekuńczymi finansowanymi z programów publicznych,
- całodobową opieką instytucjonalną (DPS, ZOL, ZPO),
- niektórymi formami wsparcia dziennego i asystencji.
Program bonu senioralnego 2026 - wdrażanie i finansowanie
Program ma być wdrażany etapowo - w pierwszej kolejności w gminach o ograniczonej dostępności usług opiekuńczych, a następnie tam, gdzie potrzeby seniorów są największe. Finansowanie będzie pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
Podstawa prawna
Projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych (nr UD326)
