We wtorek, 5 maja Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy dotyczący koordynacji opieki długoterminowej oraz wsparcia osób starszych, w tym m.in. wprowadzenia bonu senioralnego jako nowej formy usługowego wsparcia dla osób w wieku 65+. W latach 2026-2028 łączna kwota środków na realizację programu ma wynieść 1 miliard złotych. Teraz projekt ustawy czeka procedowanie w Sejmie.

Bon senioralny 2026 - nowe świadczenie dla osób 65+

Bon senioralny ma być nowym elementem polityki społecznej skierowanym do osób starszych. Jego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bez konieczności kierowania seniorów do opieki instytucjonalnej.

Świadczenie obejmie osoby, które ukończyły 65 lat i mają trudności w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Wsparcie dla seniorów w domu - jakie usługi obejmie bon senioralny

W ramach bonu senioralnego przewidziano katalog usług realizowanych w środowisku domowym seniora. Będzie to m.in.:

pomoc w codziennych czynnościach życiowych,

wsparcie w korzystaniu z opieki zdrowotnej,

opieka higieniczno-pielęgnacyjna,

działania aktywizujące, w tym ruchowe i intelektualne.

Ważne O przyznaniu bonu senioralnego zdecyduje gmina, która oceni, czy senior ma niezaspokojone potrzeby w zakresie codziennego funkcjonowania, np. w robieniu zakupów, higienie czy organizacji dnia.

Kto będzie mógł świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego? Warunki i wyłączenia dla rodziny

Usługi w ramach bonu senioralnego będą mogły świadczyć wyłącznie osoby spełniające określone warunki: osoba pełnoletnia, zdolna psychofizycznie do wykonywania takich zadań oraz przeszkolona w zakresie opieki nad seniorem i udzielania pierwszej pomocy.

Co ważne, świadczenie usług w ramach bonu senioralnego nie będzie mogło być realizowane przez najbliższą rodzinę seniora - ani przez dzieci, ani rodziców, ani małżonka mieszkającego osobno.

Bon senioralny - kryterium dochodowe i warunki przyznania

Świadczenie nie będzie dostępne dla wszystkich seniorów automatycznie. Jednym z warunków jest sytuacja dochodowa - średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł. Dodatkowo konieczne będzie wykazanie niezaspokojonych potrzeb w zakresie codziennego funkcjonowania.

Bon senioralny a pomoc społeczna - nowe zasady wsparcia

Bon senioralny nie będzie elementem systemu pomocy społecznej.

Czego nie można łączyć z bonem senioralnym

Projekt przewiduje wyłączenia - bonu nie będzie można łączyć m.in. z:

świadczeniem pielęgnacyjnym i zasiłkiem opiekuńczym,

usługami opiekuńczymi finansowanymi z programów publicznych,

całodobową opieką instytucjonalną (DPS, ZOL, ZPO),

niektórymi formami wsparcia dziennego i asystencji.

Program bonu senioralnego 2026 - wdrażanie i finansowanie

Program ma być wdrażany etapowo - w pierwszej kolejności w gminach o ograniczonej dostępności usług opiekuńczych, a następnie tam, gdzie potrzeby seniorów są największe. Finansowanie będzie pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej.