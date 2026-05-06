Gazeta Prawna
Świadczenia

Bon senioralny 2026. Nowe świadczenie dla osób 65+ na codzienne wsparcie w domu. Rząd przyjął projekt - sprawdź, kto dostanie pomoc i na jakich zasadach

senior, niepełnosprawny, pomoc
Bon senioralny 2026. Rząd przyjął projekt nowego świadczenia dla osób 65+. Nawet 1 mld zł wsparcia dla seniorów w domachShutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 14:45

W 2026 roku planowane jest wprowadzenie bonu senioralnego. Jest to nowy instrument wsparcia dla osób, które ukończyły 65 lat. Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz w formie usług pomocowych realizowanych w miejscu zamieszkania seniora. Projekt określa też kryteria dochodowe, zakres wsparcia oraz zasady przyznawania świadczenia.

Skrót artykułu

We wtorek, 5 maja Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy dotyczący koordynacji opieki długoterminowej oraz wsparcia osób starszych, w tym m.in. wprowadzenia bonu senioralnego jako nowej formy usługowego wsparcia dla osób w wieku 65+. W latach 2026-2028 łączna kwota środków na realizację programu ma wynieść 1 miliard złotych. Teraz projekt ustawy czeka procedowanie w Sejmie.

Bon senioralny 2026 - nowe świadczenie dla osób 65+

Bon senioralny ma być nowym elementem polityki społecznej skierowanym do osób starszych. Jego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bez konieczności kierowania seniorów do opieki instytucjonalnej.

Świadczenie obejmie osoby, które ukończyły 65 lat i mają trudności w samodzielnym wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Zobacz również

Wsparcie dla seniorów w domu - jakie usługi obejmie bon senioralny

W ramach bonu senioralnego przewidziano katalog usług realizowanych w środowisku domowym seniora. Będzie to m.in.:

  • pomoc w codziennych czynnościach życiowych,
  • wsparcie w korzystaniu z opieki zdrowotnej,
  • opieka higieniczno-pielęgnacyjna,
  • działania aktywizujące, w tym ruchowe i intelektualne.

Ważne

O przyznaniu bonu senioralnego zdecyduje gmina, która oceni, czy senior ma niezaspokojone potrzeby w zakresie codziennego funkcjonowania, np. w robieniu zakupów, higienie czy organizacji dnia.

Kto będzie mógł świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego? Warunki i wyłączenia dla rodziny

Usługi w ramach bonu senioralnego będą mogły świadczyć wyłącznie osoby spełniające określone warunki: osoba pełnoletnia, zdolna psychofizycznie do wykonywania takich zadań oraz przeszkolona w zakresie opieki nad seniorem i udzielania pierwszej pomocy.

Co ważne, świadczenie usług w ramach bonu senioralnego nie będzie mogło być realizowane przez najbliższą rodzinę seniora - ani przez dzieci, ani rodziców, ani małżonka mieszkającego osobno.

Bon senioralny - kryterium dochodowe i warunki przyznania

Świadczenie nie będzie dostępne dla wszystkich seniorów automatycznie. Jednym z warunków jest sytuacja dochodowa - średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł. Dodatkowo konieczne będzie wykazanie niezaspokojonych potrzeb w zakresie codziennego funkcjonowania.

Bon senioralny a pomoc społeczna - nowe zasady wsparcia

Bon senioralny nie będzie elementem systemu pomocy społecznej.

Czego nie można łączyć z bonem senioralnym

Projekt przewiduje wyłączenia - bonu nie będzie można łączyć m.in. z:

  • świadczeniem pielęgnacyjnym i zasiłkiem opiekuńczym,
  • usługami opiekuńczymi finansowanymi z programów publicznych,
  • całodobową opieką instytucjonalną (DPS, ZOL, ZPO),
  • niektórymi formami wsparcia dziennego i asystencji.

Program bonu senioralnego 2026 - wdrażanie i finansowanie

Program ma być wdrażany etapowo - w pierwszej kolejności w gminach o ograniczonej dostępności usług opiekuńczych, a następnie tam, gdzie potrzeby seniorów są największe. Finansowanie będzie pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych (nr UD326)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

bon senioralnyemerytsenior

Powiązane

Dwie kobiety w różnym wieku - obok w ramce banknoty 100 zł
ŚwiadczeniaDodatkowe nawet 4353 zł dla emerytów bez względu na zarobki. Jakie warunki trzeba spełnić?
Mężczyzna w okularach siedzi przed laptopem, obok w ramce pieniądze
Świadczenia300+ dla emerytów. Wystarczy 1 dokument z przeszłości. Świadczenie ratuje budżety tysięcy seniorów, a wielu wciąż o nim zapomina
Emerytury niższe od maja 2026. Nowe tablice GUS uderzają w kieszenie przyszłych emerytów
Emerytury i rentyEmerytury niższe od maja 2026. Nowe tablice GUS uderzają w kieszenie przyszłych emerytów