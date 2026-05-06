Zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2026 r. rośnie. Podwyżka wyniesie maksymalnie 74 zł miesięcznie

Marta Borysiuk
dzisiaj, 13:08

Od 1 czerwca 2026 r. wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych w ramach corocznej waloryzacji świadczeń. Zmianie ulegają zarówno kwoty brutto i netto. Ile wynosi świadczenie po podwyżce? Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych oraz jaka kwota trafia „na rękę” w 2026 r.?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2026 r.

W 2026 roku zasiłek dla bezrobotnych przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają określone warunki wynikające z przepisów. Istotne znaczenie ma nie tylko utrata pracy, ale także wcześniejszy okres aktywności zawodowej i opłacania składek. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku przysługuje osobie, która:

  • figuruje w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna,
  • w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała co najmniej 365 dni z opłacanymi składkami na Fundusz Pracy i zarabiała co najmniej minimalną krajową (minimalne wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 4806 zł),
  • nie została zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym,
  • nie odrzuciła bez uzasadnionej przyczyny propozycji pracy, stażu lub udziału w szkoleniu.

Zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2026 r. - waloryzacja i wysokość

Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia dla osób, którzy stracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Jest on waloryzowany co roku, 1 czerwca a jego wysokość zależy od stażu pracy i zmienia się w czasie jego pobierania. W przypadku osoby, która pracowała do 20 lat, zasiłek podstawowy będzie wynosił 100%. Natomiast w przypadku przepracowania co najmniej i więcej niż 20 lat, zasiłek będzie podwyższony do 120%.

W wyniku corocznej waloryzacji, zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r. wzrasta o kwoty od 48,70 zł do 74,28 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz okresu pobierania świadczenia (pierwsze 90 dni lub kolejne miesiące).

Zatem, od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku zasiłek dla bezrobotnych (brutto/netto) wynosi:

  • zasiłek podstawowy (100%) – 1 783,90 zł brutto (1 623,35 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 400,90 zł brutto (1 274,82 zł netto) w kolejnych dniach,
  • zasiłek podwyższony (120%) – 2 140,68 zł brutto (1 948,02 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 681,08 zł brutto (1 529,78 zł netto) w dalszym okresie.
Przypomnienie: wysokość zasiłku od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

Zasiłek podstawowy dla osób ze stażem do 20 lat wynosi 1 721,90 zł brutto (1 566,93 zł netto) przez pierwsze 90 dni, a następnie 1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto).

Zasiłek podwyższony dla osób ze stażem powyżej 20 lat wynosi 2 066,40 zł brutto (1 880,33 zł netto) przez pierwsze 90 dni oraz 1 622,70 zł brutto (1 476,66 zł netto) w dalszym okresie.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje zasadniczo przez 180 dni. Jednak w niektórych przypadkach jest możliwość wydłużenia zasiłku do 12 miesięcy. Z wydłużonego zasiłku mogą skorzystać osoby, które spełniają co najmniej jeden z określonych warunków:

  • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są członkami rodzin wielodzietnych i mają Kartę Dużej Rodziny,
  • ukończyły 50. rok życia i mają co najmniej 20-letni staż pracy,
  • samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia (a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • wychowują dziecko do 18 lat, gdy ich małżonek jest również bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku.

Ważne

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres roku przysługuje osobom, które w dniu nabycia tego prawa ukończyły 50 lat oraz posiadają co najmniej 20-letni staż pracy. Spełnienie warunku wieku w trakcie pobierania świadczenia nie wpływa na wydłużenie okresu jego przysługiwania.

Najważniejsze informacje o zasiłku dla bezrobotnych w 2026 r.

  • Prawo do zasiłku przysługuje po wykazaniu co najmniej 365 dni aktywności zawodowej w okresie 18 miesięcy przed rejestracją.
  • Do wymaganego okresu wliczają się nie tylko umowy o pracę, ale także m.in. umowy cywilnoprawne czy prowadzenie działalności gospodarczej (pod warunkiem opłacania składek).
  • W określonych sytuacjach (np. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika) wypłata zasiłku może zostać przesunięta nawet o 90 dni.
  • Standardowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni, a w wybranych przypadkach 365 dni.
  • Krótkotrwały wyjazd za granicę (do 30 dni) nie powoduje utraty statusu bezrobotnego, jednak za ten okres zasiłek nie przysługuje.
  • Okres pobierania zasiłku wlicza się do okresów składkowych dla celów emerytalnych, ale nie wpływa na uprawnienia pracownicze, np. do urlopu.
  • Możliwe jest ponowne uzyskanie prawa do niewykorzystanej części zasiłku po utracie zatrudnienia w krótkim czasie.
  • Osoby, które samodzielnie podejmą zatrudnienie, mogą skorzystać z dodatku aktywizacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

