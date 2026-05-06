Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes Lumina Metals Jordan Pandoff przekonywał, że Polska dysponuje wyjątkowym potencjałem surowcowym w skali całej Unii Europejskiej. Wskazywał przede wszystkim na ogromne zasoby miedzi i srebra, które w jego ocenie mogą odegrać strategiczną rolę w nadchodzących dekadach.

Rosnący popyt na miedź i srebro

Miedź stała się jednym z najważniejszych surowców dla światowej gospodarki. Jest niezbędna przy produkcji samochodów elektrycznych, infrastruktury energetycznej, sieci przesyłowych, magazynów energii czy technologii wykorzystywanych w centrach danych i sztucznej inteligencji. Według analiz branżowych świat w ciągu najbliższych lat może stanąć wobec poważnego deficytu tego surowca.

Jordan Pandoff zwracał uwagę, że transformacja energetyczna wymusi uruchomienie wielu nowych kopalń na świecie. W jego ocenie Polska znajduje się w korzystnym położeniu, ponieważ posiada jedne z największych europejskich zasobów miedzi, a w przypadku srebra należy do światowych liderów wydobycia.

Szef kanadyjskiej spółki podkreślał również, że obecny rynek wszedł w nową fazę cyklu surowcowego. Po latach słabszej koniunktury i ograniczania inwestycji w latach 2015–2019 sytuacja zaczęła zmieniać się po pandemii COVID-19. Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz rosnące zapotrzebowanie na surowce krytyczne doprowadziły do wzrostu cen metali i zwiększenia zainteresowania inwestorów sektorem wydobywczym.

Według Pandoffa kapitału na rynku nie brakuje, problemem pozostaje natomiast niedostatek atrakcyjnych projektów górniczych. To właśnie dlatego projekt pod Nową Solą ma przyciągać uwagę inwestorów z całego świata.

Kopalnia miedzi pod Nową Solą coraz bliżej

Projekt realizowany przez Lumina Metals należy do największych niezagospodarowanych złóż miedziowo-srebrowych w Europie. Spółka działa w Polsce od 2011 roku i prowadzi eksplorację głównie w południowo-zachodniej części kraju.

Kluczowym przedsięwzięciem pozostaje złoże Nowa Sól, które według danych firmy zawiera ponad 10 mln ton miedzi oraz około 36 tys. ton srebra. Łącznie trzy projekty rozwijane przez kanadyjską spółkę — Nowa Sól, Mozów i Sulmierzyce — mają obejmować około 20 mln ton miedzi.

W 2025 roku złoże w Nowej Soli otrzymało kategorię C1, co oznacza potwierdzenie zasobów na poziomie umożliwiającym rozpoczęcie procedury ubiegania się o koncesję wydobywczą. Firma deklaruje, że budowa kopalni mogłaby ruszyć w ciągu czterech–pięciu lat, choć cały proces administracyjny i projektowy pozostaje bardzo czasochłonny.

Jordan Pandoff przypominał, że prace nad projektem rozpoczęły się już w 2012 roku. Dopiero po ponad dekadzie badań i analiz inwestycja weszła w etap przygotowania dokumentacji technicznej oraz uzyskiwania pozwoleń środowiskowych i administracyjnych.

KGHM ma odegrać kluczową rolę

Istotnym elementem projektu ma być współpraca z KGHM Polska Miedź. Lumina Metals zakłada, że koncentrat miedzi wydobywany pod Nową Solą mógłby trafiać do huty w Głogowie. Zdaniem przedstawicieli firmy stanowi to ogromną przewagę logistyczną i znacząco obniża koszty transportu.

W ostatnich dniach spółka poinformowała również o podpisaniu listu intencyjnego z KGHM w sprawie potencjalnej współpracy dotyczącej dostaw koncentratu miedzi oraz kwestii technologicznych i logistycznych.

Eksperci rynku surowcowego zwracają uwagę, że ewentualna współpraca z KGHM mogłaby istotnie zwiększyć bezpieczeństwo surowcowe Polski oraz wzmocnić pozycję krajowego przemysłu hutniczego.

Prezes Lumina Metals nie ukrywa jednak, że inwestowanie w polskie górnictwo wiąże się z poważnymi wyzwaniami finansowymi. Za największą barierę uznał wysokie obciążenia fiskalne nakładane na sektor wydobywczy.

Według wyliczeń spółki całkowite opodatkowanie działalności górniczej, wraz z podatkiem dochodowym i podatkiem od wydobycia miedzi oraz srebra, może sięgać nawet około 70 proc. To właśnie podatek wprowadzony w 2012 roku jest od lat krytykowany przez branżę jako jeden z czynników ograniczających nowe inwestycje.

Temat wraca regularnie również w debacie dotyczącej bezpieczeństwa surowcowego Unii Europejskiej. Bruksela coraz mocniej podkreśla konieczność zwiększania własnego wydobycia surowców krytycznych i uniezależniania się od dostaw z Chin czy Ameryki Południowej.

Nowa kopalnia może zmienić region

Planowana inwestycja budzi ogromne zainteresowanie w województwie lubuskim. Według lokalnych szacunków rozwój kopalni i firm współpracujących mógłby w przyszłości wygenerować dziesiątki tysięcy miejsc pracy — zarówno bezpośrednio w sektorze wydobywczym, jak i w usługach, logistyce czy przemyśle okołogórniczym.

Kanadyjska spółka deklaruje również współpracę z lokalnymi podmiotami oraz instytucjami technologicznymi. W ubiegłym roku podpisano porozumienie dotyczące współpracy z Parkiem Technologicznym Interior w Nowej Soli.

Jednocześnie inwestycja może wywoływać również pytania dotyczące wpływu na środowisko, gospodarkę wodną oraz lokalną infrastrukturę. To właśnie kwestie środowiskowe będą jednym z kluczowych elementów procedury uzyskiwania zgód administracyjnych.

Lumina Metals szykuje się do wejścia na giełdę

Firma przygotowuje się także do dużego wejścia na rynek kapitałowy. Lumina Metals planuje debiut na giełdzie w Toronto oraz równoległe notowanie akcji na warszawskiej GPW. Spółka chce pozyskać setki milionów dolarów na rozwój projektów miedziowych w Polsce.

Pozyskane środki mają zostać przeznaczone głównie na dalsze prace projektowe, odwierty, dokumentację techniczną oraz przygotowanie infrastruktury związanej z przyszłą kopalnią pod Nową Solą.