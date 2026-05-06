Takie działania mogą skończyć się nie tylko mandatem, ale również wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

Regulamin Rodzinnych Ogródków Działkowych szczegółowo określa, czego nie wolno przechowywać na działce i jakie zachowania są zakazane. Przepisy wynikają zarówno z regulaminu Polskiego Związku Działkowców, jak i z ustaw dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Składowanie odpadów na działce ROD

Jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych przez zarządy ogrodów działkowych jest traktowanie parceli jak darmowego magazynu na niepotrzebne rzeczy. Na wielu działkach zalegają stare kanapy, szafy, zużyte opony, elementy wyposażenia mieszkań czy części samochodowe. Tymczasem regulamin jasno wskazuje, że działka ma służyć rekreacji i uprawie roślin, a nie przechowywaniu odpadów.

Zakazane jest gromadzenie:

starych mebli,

gruzu i złomu,

zużytych opon,

odpadów wielkogabarytowych,

śmieci niezwiązanych z użytkowaniem działki,

części samochodowych i elementów karoserii.

Problem narasta szczególnie po remontach mieszkań i domów. Część działkowców przez wiele miesięcy przechowuje na parcelach worki z gruzem, cegły czy sterty desek. Regulamin dopuszcza obecność materiałów budowlanych wyłącznie tymczasowo, na czas prowadzenia prac przy altanie lub infrastrukturze działkowej. Jeśli materiały zalegają przez dłuższy czas, zarząd ROD może wystosować upomnienie.

W praktyce coraz częściej dochodzi również do interwencji straży miejskiej. Samorządy podkreślają, że nielegalne składowanie odpadów na terenach zielonych bywa kwalifikowane jako wykroczenie przeciwko przepisom o utrzymaniu czystości i porządku.

Niebezpieczne chemikalia i substancje łatwopalne

Osobną kategorią są substancje niebezpieczne. Wielu działkowców korzysta z kosiarek spalinowych, agregatów lub pilarek, dlatego niewielka ilość paliwa nie jest zabroniona. Problem pojawia się wtedy, gdy na działkach tworzone są większe zapasy benzyny, olejów czy innych łatwopalnych materiałów.

Na terenie ROD nie wolno przechowywać:

dużych ilości paliwa,

starych olejów silnikowych,

toksycznych chemikaliów,

odpadów zawierających azbest,

substancji stwarzających zagrożenie pożarowe lub ekologiczne.

Szczególnie restrykcyjnie traktowane są odpady niebezpieczne. Składowanie eternitu zawierającego azbest lub wylewanie zużytych olejów może skutkować wysokimi karami finansowymi. W takich sytuacjach do sprawy mogą zostać zaangażowane służby ochrony środowiska albo straż miejska.

Kary potrafią być dotkliwe. W zależności od rodzaju naruszenia grzywny mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Dodatkowo działkowiec może zostać zobowiązany do natychmiastowego uprzątnięcia terenu na własny koszt.

Samochód na działce? Regulamin mówi jasno

Wielu użytkowników działek wychodzi z założenia, że skoro dzierżawią teren, mogą korzystać z niego w dowolny sposób. Tymczasem regulaminy ROD wyraźnie ograniczają możliwość parkowania i naprawiania pojazdów.

Na działce nie powinno się:

garażować samochodów,

prowadzić napraw mechanicznych,

organizować warsztatu,

myć pojazdów.

Powód jest prosty. Tereny działkowe mają zachować charakter rekreacyjny i zielony. Mycie samochodów czy wymiana płynów eksploatacyjnych mogą prowadzić do skażenia gleby oraz wód gruntowych. Zarządy ogrodów coraz częściej reagują również na przypadki pozostawiania niesprawnych aut przy altanach lub wykorzystywania działek jako dodatkowych miejsc parkingowych.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Regulamin Polskiego Związku Działkowców zabrania również prowadzenia działalności gospodarczej na terenie działki. Oznacza to, że parcela nie może pełnić funkcji magazynu handlowego, punktu usługowego ani miejsca przechowywania towarów przeznaczonych do sprzedaży.

W ostatnich latach zarządy ROD coraz częściej zgłaszały przypadki wykorzystywania altan jako magazynów internetowych sklepów lub punktów drobnych usług. Takie działania są uznawane za naruszenie celu użytkowania działki.

Wyjątkiem pozostaje sprzedaż nadwyżek plonów czy kwiatów podczas okazjonalnych wydarzeń organizowanych przez społeczności działkowe. Nie może to jednak przybrać formy regularnego biznesu.

Zwierzęta hodowlane pod szczególnym nadzorem

Ograniczenia dotyczą także hodowli zwierząt. Na terenach ROD nie można utrzymywać świń, kóz, owiec czy krów. Regulaminy dopuszczają jedynie ograniczony chów drobnych zwierząt, takich jak króliki, kury lub gołębie, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu ogrodu.

Dodatkowo właściciel musi zapewnić odpowiednie warunki sanitarne oraz zadbać o to, by hodowla nie była uciążliwa dla sąsiadów. Skargi dotyczą najczęściej hałasu, nieprzyjemnych zapachów i problemów z odpadami organicznymi.

Coraz więcej ogrodów działkowych wprowadza również dodatkowe ograniczenia związane z utrzymywaniem psów. Zwierzęta muszą być prowadzone w sposób niezagrażający innym użytkownikom ogrodu.

Utrata prawa do działki ROD

Najpoważniejszą konsekwencją łamania regulaminu może być wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej. Polski Związek Działkowców ma prawo odebrać działkę osobie, która mimo pisemnych upomnień nadal narusza przepisy lub korzysta z parceli niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Procedura zwykle rozpoczyna się od wezwania do usunięcia naruszeń. Jeśli działkowiec ignoruje polecenia zarządu, sprawa może zakończyć się utratą prawa do użytkowania działki. W praktyce oznacza to konieczność opuszczenia terenu i likwidacji altany oraz nasadzeń zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Problem nielegalnego składowania odpadów na działkach staje się coraz bardziej widoczny szczególnie w dużych miastach, gdzie tereny ROD znajdują się na atrakcyjnych i cennych gruntach. Zarządy ogrodów podkreślają, że przestrzeganie regulaminu ma chronić nie tylko estetykę działek, ale również bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników.