Nowa stawka dodatku dla seniorów w 2026 roku. KRUS wypłaca 373,67 zł za tę funkcję

Nowa kwota po waloryzacji. Seniorzy już widzą przelewy

Od 1 marca 2026 roku tzw. świadczenie sołtysowe przeszło coroczną waloryzację. Obecnie każdy uprawniony senior otrzymuje co miesiąc 373,67 zł (4 484,04 zł rocznie). Co ważne, dodatek ten jest dożywotni i wypłacany niezależnie od wysokości podstawowej emerytury z ZUS czy KRUS. Pierwsza fala majowych przelewów właśnie rusza - osoby pobierające świadczenia na początku miesiąca mogły zobaczyć środki na kontach jeszcze w ostatnich dniach kwietnia.

Kto może otrzymać 373,67 zł? Trzy proste kryteria

Aby otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki, należy spełnić łącznie trzy warunki. Dzięki zmianom w przepisach o pieniądze jest teraz znacznie łatwiej:

Wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Pobieranie emerytury: Świadczenie musi być przyznane przez ZUS lub KRUS.

Staż sołtysowania: Pełnienie funkcji sołtysa przez co najmniej 7 lat (wcześniej wymagano 8 lat).

Co ważne, nie ma już wymogu pełnienia funkcji przez pełne dwie kadencje. Liczy się łączny czas sprawowania urzędu, bez względu na to, czy działo się to przed, czy po 1990 roku.

Masz problem z dokumentami? Pomoże 3 świadków

Wielu seniorów obawia się, że nie odnajdzie zaświadczeń sprzed lat potwierdzających pracę na rzecz sołectwa. Ustawodawca przewidział taką sytuację. Jeśli wójt lub burmistrz nie posiada dokumentów w archiwum, wystarczy pisemne poręczenie 3 świadków, by udowodnić staż pracy jako sołtys.

Jak złożyć wniosek do KRUS? Krok po kroku

Pieniądze nie są przyznawane z urzędu - trzeba o nie zawnioskować. Proces jest jednak prosty:

Gdzie? W placówce KRUS właściwej dla miejsca zamieszkania.

Formularz: Wzór dostępny jest na stronie internetowej KRUS oraz w placówkach terenowych.

Załączniki: Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od wójta/burmistrza o pełnieniu funkcji oraz oświadczenie o niekaralności (za przestępstwa związane z pełnioną funkcją).

Decyzja o przyznaniu dodatku zapada zazwyczaj w ciągu 30 dni. Uwaga: Świadczenia nie otrzyma osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Uwaga na terminy. Kiedy pieniądze trafią na konto w maju?

Maj to specyficzny miesiąc dla emerytów ze względu na długi weekend. Seniorzy, których termin płatności przypadał na 1. lub 3. maja, otrzymali swoje 373,67 zł z wyprzedzeniem - jeszcze pod koniec kwietnia. Jeśli jednak Twój termin to 10., 15. lub 20. dzień miesiąca, spodziewaj się przelewu dokładnie w tych dniach. KRUS potwierdza, że harmonogram wypłat przebiega bez zakłóceń, a zwaloryzowana kwota jest już uwzględniona w systemach.

Pułapka we wnioskach. O tym błędzie zapominają seniorzy

Wielu emerytów, składając dokumenty w maju, zapomina o jednym szczególe: oświadczeniu o niekaralności. Jest ono niezbędne, aby KRUS wydał pozytywną decyzję. Ważne jest, aby dotyczyło ono konkretnie przestępstw popełnionych w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeśli składasz wniosek teraz, upewnij się, że Twoje oświadczenie jest aktualne - braki formalne mogą wydłużyć oczekiwanie na gotówkę nawet o kilka tygodni, co oznacza, że pierwszą wypłatę zobaczysz dopiero w czerwcu.

Ile realnie zyskasz do końca 2026 roku?

Dla osób, które jeszcze nie złożyły wniosku, a spełniają kryterium 7 lat stażu, czas jest kluczowy. Przyznanie świadczenia następuje od miesiąca złożenia wniosku. Decydując się na formalności jeszcze w maju, do końca 2026 roku otrzymasz od państwa łącznie 2989,36 zł. To kwota, która dla wielu domowych budżetów stanowi równowartość dodatkowej, trzynastej i czternastej emerytury razem wziętych.

Nie. Świadczenie w kwocie 373,67 zł jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat i osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Czy muszę być na emeryturze rolniczej, aby otrzymać pieniądze?

Nie. O dodatek mogą ubiegać się zarówno osoby pobierające emeryturę z ZUS, jak i z KRUS. Kluczowy jest staż pracy jako sołtys, a nie to, gdzie odprowadzano składki emerytalne.

Co zrobić, jeśli urząd gminy nie ma dokumentów o moim sołtysowaniu?

Jeśli wójt lub burmistrz nie może wydać zaświadczenia z powodu braku dokumentów w archiwum, możesz złożyć oświadczenie, które potwierdzi co najmniej trzech świadków (osoby zamieszkałe w danym sołectwie w czasie, gdy pełniłeś funkcję).

Tak, świadczenie jest dożywotnie. Co więcej, podlega ono corocznej waloryzacji (zawsze 1 marca), więc jego kwota będzie rosła w kolejnych latach.

Gdzie pobrać wniosek o świadczenie?

Gotowe formularze są dostępne na oficjalnej stronie internetowej KRUS oraz w każdej placówce terenowej Kasy. Można je również otrzymać w niektórych urzędach gmin.

FAQ - najcześciej zadawane pytania o świadczenie sołtysowe