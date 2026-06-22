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Rzucił sześciomiesięcznym dzieckiem o podłogę. Jest decyzja sądu o areszcie

sędzia sąd rozprawa
Areszt dla ojca, który rzucił sześciomiesięcznym synem o podłogęShutterstock / PawelKacperek
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:58

Sąd Rejonowy w Augustowie zastosował trzymiesięczny areszt wobec 27-letniego mężczyzny, który rzucił o podłogę sześciomiesięcznym niemowlęciem. Mieszkaniec powiatu augustowskiego może zostać skazany na karę do 30 lat więzienia, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach poinformowała w poniedziałek, że podległa jej augustowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu sześciomiesięcznego dziecka, do którego doszło w jednej z miejscowości powiatu augustowskiego. – 10 czerwca 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Matka dziecka wezwała pogotowie ratunkowe, a poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala – powiedział PAP rzecznik prokuratury Wojciech Piktel.

Dodał, że niemowlę do tej pory przebywa w szpitalu.

Prokuratura poinformowała, że policjanci zatrzymali oboje rodziców. Matka dziecka została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Ojcu prokurator przedstawił zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Augustowie zgodził się na aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara od 10 do 30 lat więzienia lub dożywotniego pozbawienia wolności. (PAP)

Źródło: PAP

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aresztdzieckoSuwałki

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