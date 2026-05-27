Zasiłek dla bezrobotnych - ile wynosi netto od 1 czerwca 2026. Komu przysługuje? Ile trzeba przepracować żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych netto od 1 czerwca 2026

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych (obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2026). Osoby ze stażem od 5 do 20 lat dostaną 1783,90 zł brutto (około 1623 zł netto) przez pierwsze 90 dni i 1400,90 zł brutto (około 1280 zł netto) w kolejnych miesiącach. Natomiast bezrobotni, którzy udokumentują co najmniej 20-letni staż pracy mogą otrzymać 120% zasiłku podstawowego. Daje to 2140,68 zł brutto (około 1940 zł netto) przez pierwsze 90 dni i 1681,08 zł brutto (około 1520 zł netto) w kolejnych miesiącach.

Ile trzeba przepracować żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby dostać zasiłek dla bezrobotnych trzeba mieć co najmniej 365 dni pracy lub innego okresu uprawniającego w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy. Ważne jest też to, żeby od wynagrodzenia były odprowadzane składki na Fundusz Pracy i żeby zarobki wynosiły co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2026 to 4806 zł).

Do wymaganych 365 dni mogą wliczać się m.in.:

umowa o pracę,

umowa zlecenie ze składkami i odpowiednim wynagrodzeniem,

działalność gospodarcza z opłacanym Funduszem Pracy,

urlop macierzyński,

służba wojskowa.

Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych to standardowo 180 dni albo 365 dni dla bezrobotnych:

niepełnosprawnych ,

, będących członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny , o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, powyżej 50. roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej łącznie 20-letni okres pracy wymieniony w art. 218 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5,

oraz posiadających jednocześnie co najmniej łącznie wymieniony w art. 218 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia , a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,

, a w przypadku , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026 - konieczna rejestracja w urzędzie pracy

Bezrobotny musi się zarejestrować:

w PUP osobiście lub przez internet (wymagany Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany),

na portalu praca.gov.pl, wybierając usługę „Zgłoszenie do rejestracji, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)”.

Należy wypełnić i podpisać formularz zgodnie z instrukcjami urzędu oraz dołączyć wymagane dokumenty. Następnie dostarczyć formularz osobiście do urzędu lub wysłać elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl, upewniając się, że wszystkie dokumenty są kompletne i poprawnie zeskanowane. Po złożeniu wniosku urząd pracy weryfikuje dokumenty i okresy ubezpieczenia w ZUS, a następnie wydaje decyzję o przyznaniu zasiłku.

Jakie dokumenty potrzebne do zasiłku dla bezrobotnych?

Polski obywatel musi przedłożyć dowód tożsamości, informacje kontaktowe, świadectwa potwierdzające kwalifikacje oraz dokumenty dotyczące historii pracy. Cudzoziemcy muszą dostarczyć dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce. Osoby z Kartą Dużej Rodziny, opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby niepełnosprawne muszą przedłożyć odpowiednie zaświadczenia.

Jeśli dana osoba była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu, wymagana jest informacja o wysokości zarobków i składkach na ubezpieczenia. Przedsiębiorcy muszą okazać oświadczenie o działalności gospodarczej oraz ewentualne dokumenty związane z likwidacją lub zawieszeniem działalności. Osoby pobierające zasiłki lub renty powinny przedstawić zaświadczenia o okresach ich pobierania.

Kandydaci na bezrobotnych, którzy pełnili ważne funkcje w spółkach, muszą dostarczyć oświadczenie o pełnieniu tych ról. Osoby zwolnione z zakładu karnego muszą dostarczyć świadectwo zwolnienia.

Przy zgłaszaniu dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego wymagane są numery PESEL oraz akty urodzenia. W przypadku działalności gospodarczej poza Polską, konieczne jest zaświadczenie o jej braku.

Kto nie dostanie zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku nie przysługuje automatycznie każdej osobie po utracie pracy. Problemy mogą mieć między innymi osoby:

zwolnione dyscyplinarnie,

które same wypowiedziały umowę krótko przed rejestracją,

odrzucające propozycje pracy, stażu lub szkolenia,

niestawiające się na obowiązkowe wizyty w urzędzie,

ukrywające dochody lub tracące status bezrobotnego.

W takich sytuacjach urząd pracy może odmówić przyznania świadczenia albo wstrzymać jego wypłatę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia – art. 2 i art. 55 ust. 1 i 2.