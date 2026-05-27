W MOPS nowelizacja nie rozszerzy jednak zasad dla zasiłku pielęgnacyjnego na inne zasiłki

Przykładowo ktoś co miesiąc potrzebuje 200 zł na leki. Ze względu na trudną sytuację finansową MOPS bez problemu przyznaje pomoc na dwa miesiące, czyli łącznie 400 zł. Po tym czasie lek nadal jest potrzebny, więc emeryt lub rencista ponownie składa wniosek. Ośrodek znów wydaje pozytywną decyzję. I taki schemat powtarza się co kilka miesięcy.

Jeden wniosek i wypłata pieniędzy w ratach

Ministerstwo Rodziny uznało, że taki system jest niepraktyczny. Dlatego proponuje, by w ciągu roku można było złożyć jeden wniosek o zasiłek celowy, a pieniądze były wypłacane w ratach.

W przypadku stałych wydatków, np. na leki czy żywność, zasiłek celowy mógłby zacząć działać podobnie do zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie 215,84 zł). Beneficjent otrzymywałby regularne miesięczne wypłaty z MOPS — np. 200 zł miesięcznie na leki, czyli 2400 zł rocznie. Różnica polega na tym, że zasiłek celowy nadal pozostanie świadczeniem uznaniowym, a decyzja o wypłacie ratalnej będzie mogła obowiązywać maksymalnie przez rok. Potem konieczne będzie ponowne ubieganie się o pomoc.

Tak wynika z najnowszego projekcie ustawy o pomocy społecznej. Link do projektu.

Zasiłek celowy wypłacany przez cały rok

Projekt zakłada dodanie przepisu pozwalającego wypłacać zasiłek celowy jednorazowo albo w ratach przez okres maksymalnie jednego roku kalendarzowego. Ma to podkreślić, że istotą zasiłku jest finansowanie określonej potrzeby, a nie sama jednorazowa wypłata pieniędzy.

Zmiana ma zlikwidować konieczność ciągłego składania nowych wniosków w przypadku stałych lub regularnie powtarzających się wydatków. Dzięki temu mniej formalności będą mieli zarówno beneficjenci pomocy społecznej, jak i pracownicy MOPS. Według autorów projektu nowe rozwiązanie ma również usprawnić i uporządkować system udzielania wsparcia.

Czy zasiłek celowy po nowelizacji stanie się podobnym do zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł

Zasiłek celowy nadal będzie uznaniowy

Projektowane zmiany sprawią, że zasiłek celowy będzie można wypłacać w ratach nawet przez cały rok. W praktyce może to przypominać sposób działania zasiłku pielęgnacyjnego, który trafia do uprawnionych co miesiąc. Na tym jednak podobieństwa właściwie się kończą.

Najważniejsza różnica dotyczy charakteru obu świadczeń. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem ustawowym — jeśli ktoś spełnia warunki określone w przepisach, urząd musi go przyznać. Dotyczy to m.in. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, części osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością czy seniorów po 75. roku życia.

Tymczasem zasiłek celowy nadal pozostanie świadczeniem uznaniowym. Oznacza to, że nawet po spełnieniu kryterium dochodowego i wykazaniu trudnej sytuacji życiowej MOPS nie ma obowiązku przyznania pomocy w określonej wysokości. Organ bierze pod uwagę m.in. sytuację materialną wnioskodawcy, jego potrzeby oraz własne możliwości finansowe.

Tylko czasowe wsparcie z MOPS

Kolejna różnica dotyczy czasu wypłaty świadczeń. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany stale, dopóki dana osoba spełnia ustawowe warunki. Nie ma tu rocznego limitu decyzji administracyjnej.

Natomiast po nowelizacji zasiłek celowy będzie można wypłacać w ratach maksymalnie przez jeden rok kalendarzowy. Po tym czasie konieczne będzie ponowne złożenie wniosku i przejście całej procedury w MOPS od początku.

Zmiany nie oznaczają też podwyższenia ani zagwarantowania stałej wysokości świadczenia. Zasiłek pielęgnacyjny ma określoną ustawowo kwotę — obecnie 215,84 zł miesięcznie. W przypadku zasiłku celowego wysokość wsparcia nadal będzie ustalana indywidualnie przez MOPS i zależeć od konkretnej sytuacji życiowej oraz możliwości budżetowych gminy.