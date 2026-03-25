Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 13 lutego 2026 r. - poinformowała w środę kancelaria prezydenta.

Ma ona na celu umożliwienie górnikom wliczania dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi do okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawniających do nabycia emerytury górniczej bez względu na wiek. Obecnie dni te, mimo że są uznawane za okresy zatrudnienia, nie są wliczane do stażu pracy górniczej uprawniającego do wcześniejszej emerytury.

Jest to emerytura przysługująca wyłącznie według warunków stażu wynoszącego 25 lat. Wliczany jest nie sam okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy stale do pracy pod ziemią, ale wyłącznie faktyczną pracą, która pod ziemią jest wykonywana. Ta praca jest liczona dniami zjazdowymi. Trzeba mieć 21 takich dni w miesiącu, żeby uznać, że dany miesiąc został przepracowany stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią.

Nowelizacja wejdzie w życie w po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. (PAP)

