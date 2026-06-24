Emerytura pomostowa 2026. Kto ma prawo do wcześniejszego świadczenia?

Dla kogo jest emerytura pomostowa? Wykaz prac

Świadczenie to przysługuje wyłącznie osobom wykonującym prace wymienione w oficjalnych załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych. Dzielą się one na dwie grupy:

Praca w szczególnych warunkach

To zatrudnienie determinowane siłami natury lub technologią, które mimo zabezpieczeń naraża pracownika na ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przykłady:

Prace pod ziemią (górnictwo, budowa tuneli).

Prace pod wodą (nurkowie) oraz na wodzie (marynarze).

Prace w powietrzu (personel pokładowy statków powietrznych).

Prace przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest.

Prace w hutnictwie i odlewnictwie (w warunkach gorącego mikroklimatu).

Bardzo ciężkie prace fizyczne (np. ręczne formowanie bloków szklanych, rzeźnicy przy uboju przemysłowym).

Praca o szczególnym charakterze

To obowiązki wymagające niezwykłej odpowiedzialności oraz niezmiennej sprawności psychofizycznej. Zmęczenie materiału ludzkiego mogłoby tu zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. Przykłady:

Kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczowie tramwajów w transporcie publicznym.

Maszyniści pojazdów trakcyjnych i dyżurni ruchu.

Piloci i kontrolerzy ruchu lotniczego.

Personel medyczny oddziałów anestezjologii, intensywnej terapii oraz zespołów ratownictwa medycznego.

Operatorzy żurawi wieżowych i suwnic.

Członkowie zawodowych ekip ratowniczych (np. górskiego, chemicznego).

Główne warunki przyznania emerytury pomostowej (Kryteria ZUS)

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznał emeryturę pomostową, należy spełnić łącznie wszystkie poniższe wymagania:

Wiek - ukończenie minimum 55 lat przez kobiety oraz co najmniej 60 lat przez mężczyzn. Staż ogólny - okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące minimum 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Staż w szczególnych warunkach - co najmniej 15 lat pracy w trudnych lub szkodliwych warunkach. Wykonywanie pracy szczególnej - praca na stanowisku z wykazu musiała być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kluczowy niuans: Co NIE wlicza się do 15 lat stażu szczególnego?

ZUS skrupulatnie analizuje historię zatrudnienia. Do wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach nie zostaną wliczone:

Okresy pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Urlopy wychowawcze oraz urlopy bezpłatne.

Okresy odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Przełomowa zmiana: Zniesienie warunku wygasającego

Przez lata emerytury pomostowe miały charakter wygasający. Stary przepis mówił, że pracownik musiał podjąć pracę w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku. Osoby, które rozpoczęły taką karierę po tej dacie, nie miały prawa do pomostówki. Ten przepis został trwale usunięty. Obecnie data rozpoczęcia pracy nie ma znaczenia. Jeśli młodszy pracownik wszedł na rynek pracy np. w 2005 roku i do dziś wypracował 15 lat w szkodliwych warunkach, ma pełne prawo do emerytury pomostowej po osiągnięciu odpowiedniego wieku (55/60 lat).

Jak ZUS wylicza wysokość pomostówki?

Kwota świadczenia nie jest stałym ryczałtem ani procentem ostatniej pensji. ZUS stosuje specjalny wzór matematyczny. Podstawę obliczenia stanowi suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zebranych na koncie ubezpieczonego oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego (za lata przed 1999 rokiem). Tę ogromną kwotę dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat (według aktualnych tablic GUS). Co ciekawe, wskaźnik 60 lat stosuje się jako dzielnik zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, co jest bardzo korzystne dla kobiet przechodzących na pomostówkę w wieku 55 lat (ich kapitał dzieli się przez mniejszą liczbę miesięcy, co podwyższa emeryturę). Gwarancja minimalna: Emerytura pomostowa nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca najniższa emerytura pracownicza w Polsce.

Dorabianie na emeryturze pomostowej - pułapka zawieszenia świadczenia

Wielu emerytów decyduje się na dorabianie do świadczenia. W przypadku emerytury pomostowej obowiązują jednak bardzo rygorystyczne zasady:

Zakaz pracy w warunkach szczególnych: Jeśli podejmiesz jakąkolwiek pracę (nawet na ułamek etatu lub umowę zlecenie) na stanowisku o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę Twojej emerytury pomostowej.

Limity dorabiania w innych zawodach: Jeśli dorabiasz w "zwykłym" zawodzie (np. jako ochroniarz, ekspedient), obowiązują Cię standardowe limity przychodu (70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Przekroczenie 70 proc. zmniejsza świadczenie, a przekroczenie 130 proc. zawiesza jego wypłatę.

Jak złożyć wniosek o emeryturę pomostową i walczyć o swoje prawa?

Wniosek składa się na formularzu EPOM w placówce ZUS, pocztą lub przez internet (PUE ZUS / EZUS). Najważniejszym dokumentem jest świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które wystawia pracodawca.

Co zrobić, gdy zakład pracy już nie istnieje?

To częsty problem. Jeśli firma została zlikwidowana, dokumentów należy szukać w archiwach państwowych lub prywatnych firmach przechowujących dokumentację pracowniczą. W przypadku odmowy ZUS z powodu braku idealnych dokumentów, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdzie staż szczególny można udowadniać m.in. zeznaniami świadków lub wpisami w starej książeczce zdrowia.