Mam 60 lat i 10 lat stażu pracy. Jaką emeryturę z ZUS dostanę?

Co dzieje się w sytuacji, gdy na liczniku masz dokładnie 60 lat życia, ale Twoja oficjalna historia zatrudnienia zamyka się w zaledwie 10 latach odprowadzania składek? Przepisy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są w tej kwestii wyjątkowo jasne. Osoby z tak krótkim stażem ubezpieczeniowym wpadają w tak zwaną pułapkę groszowych emerytur.

Dlaczego 10 lat pracy to za mało na emeryturę minimalną?

W polskim systemie emerytalnym sam fakt ukończenia powszechnego wieku emerytalnego - który wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn - daje zielone światło do złożenia wniosku o świadczenie. Jednak wiek to tylko połowa sukcesu. Aby ZUS zagwarantował wypłatę minimalnego ustawowego świadczenia, trzeba wykazać się odpowiednią wysługą lat. Wspomniany staż emerytalny obejmuje zarówno okresy składkowe (czyli czas realnej pracy na etacie, prowadzenia firmy czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych), jak i okresy nieskładkowe (np. czas studiów czy pobierania zasiłku chorobowego). Aby otrzymać minimalną emeryturę, kobieta musi udokumentować co najmniej 20 lat takich okresów, natomiast mężczyzna minimum 25 lat. Mając na swoim koncie zaledwie 10 lat stażu, nie spełniasz tego ustawowego wymogu. W praktyce oznacza to, że państwo nie dopłaci ani grosza do Twojego świadczenia, aby wyrównać je do powszechnie obowiązującego minimum. ZUS wypłaci dokładnie tyle, ile wynika z matematycznego podziału składek zgromadzonych na Twoim indywidualnym koncie.

Dokładne wyliczenia. Jakie kwoty przeleje ZUS?

Wysokość Twojej emerytury przy 10 latach pracy zależy bezpośrednio od kwot, jakie w tym czasie wpływały na Twoje konto emerytalne oraz subkonto w ZUS. Obecny system działa jak prosta skarbonka: ile odłożysz, tyle dostaniesz, po podzieleniu przez statystyczną długość życia. Jeśli przez cały ten czas Twoje zarobki oscylowały wokół minimalnego wynagrodzenia krajowego, zgromadzony kapitał będzie niewielki. Przy obecnych wskaźnikach średniego dalszego trwania życia, które publikuje Główny Urząd Statystyczny, emerytura 60-latka z 10-letnim stażem na minimalnej krajowej wyniesie średnio od 250 do 300 złotych brutto miesięcznie. Po odliczeniu obowiązkowej 9-procentowej składki zdrowotnej, realna kwota "na rękę" wyniesie około 228 do 273 złotych. Sytuacja wygląda nieco lepiej, jeśli Twoje zarobki w trakcie tych 10 lat były znacznie wyższe. W przypadku odprowadzania składek od kwot równych średniej krajowej, Twoje świadczenie wzrośnie i zamknie się w przedziale od około 500 do 600 złotych brutto miesięcznie. Ponieważ tak niskie kwoty mieszczą się w rocznej kwocie wolnej od podatku (30 tys. zł), są one zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Jedynym potrąceniem pozostaje składka zdrowotna, co przełoży się na około 455 do 546 złotych netto. Najgorszy scenariusz dotyczy osób, które pracowały wyłącznie w szarej strefie, czyli "na czarno", lub na umowach o dzieło, od których nie odprowadzano składek społecznych. Jeśli te 10 lat nie zostało oficjalnie zgłoszone do ZUS, urzędnicy wyliczą emeryturę wynoszącą równe zero złotych.

Jak mechanizm ZUS wpływa na Twoją emeryturę?

Wszystko sprowadza się do oficjalnego wzoru matematycznego, którym posługują się urzędnicy. Cała kwota zgromadzona na Twoim koncie (wraz z corocznymi waloryzacjami przeprowadzanymi przez państwo) jest dzielona przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia. Wskaźnik ten jest co roku aktualizowany w marcu przez GUS i jest wspólny dla kobiet oraz mężczyzn. Dla osoby kończącej dokładnie 60 lat, statystyczne dalsze trwanie życia wynosi obecnie około 268 miesięcy. Jeśli Twoja dziesięcioletnia praca pozwoliła uzbierać na koncie na przykład 80 000 złotych, urzędnicy podzielą tę kwotę przez 268. Wynik to niespełna 300 złotych miesięcznego świadczenia. Każdy odłożony kapitał jest zatem dzielony przez bardzo dużą liczbę miesięcy, co drastycznie obniża kwotę pojedynczego przelewu przy krótkim stażu pracy.

Triki na wyższą emeryturę przy krótkim stażu

Osoby, które wypracowały tylko 10 lat, nie są jednak całkowicie bezradne. Istnieje kilka legalnych metod, które pozwalają realnie podnieść comiesięczne świadczenie:

Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę : To najskuteczniejsza metoda. Każdy dodatkowy rok pracy po ukończeniu 60. roku życia zwiększa ostateczną kwotę nawet o 10-15 procent. Dzieje się tak, ponieważ na konto wpływają nowe składki, dotychczasowy kapitał podlega kolejnym waloryzacjom, a statystyczna długość życia (czyli dzielnik we wzorze ZUS) maleje.

: To najskuteczniejsza metoda. Każdy dodatkowy rok pracy po ukończeniu 60. roku życia zwiększa ostateczną kwotę nawet o 10-15 procent. Dzieje się tak, ponieważ na konto wpływają nowe składki, dotychczasowy kapitał podlega kolejnym waloryzacjom, a statystyczna długość życia (czyli dzielnik we wzorze ZUS) maleje. Prześwietlenie przeszłości i okresy nieskładkowe : Warto sprawdzić, czy ZUS uwzględnił wszystkie okresy życiowe. Do stażu pracy dopisać można okres pobierania zasiłków chorobowych, czas opieki nad dziećmi, a także okres studiów wyższych na jednym kierunku, pod warunkiem ich ukończenia. Za dyplom uczelni wyższej ZUS potrafi dopisać do stażu potrzebnego do kapitału początkowego nawet kilka lat.

: Warto sprawdzić, czy ZUS uwzględnił wszystkie okresy życiowe. Do stażu pracy dopisać można okres pobierania zasiłków chorobowych, czas opieki nad dziećmi, a także okres studiów wyższych na jednym kierunku, pod warunkiem ich ukończenia. Za dyplom uczelni wyższej ZUS potrafi dopisać do stażu potrzebnego do kapitału początkowego nawet kilka lat. Złożenie wniosku w drugiej połowie roku: Strategia wyboru momentu złożenia dokumentów ma duże znaczenie. Najbardziej opłacalnym okresem na składanie wniosku jest czas od czerwca lub lipca. Wynika to z faktu, że w czerwcu ZUS przeprowadza wielką roczną waloryzację składek, która potrafi podnieść stan konta emerytalnego o kilka lub kilkanaście procent z dnia na dzień. Co ważne, dzięki zmianie przepisów, czerwiec nie jest już "pułapką" i przejście na emeryturę w tym miesiącu jest tak samo korzystne jak w lipcu.

Olbrzymim plusem dla osób z niskim stażem jest fakt, że przyznanie nawet symbolicznej, kilkuzłotowej emerytury z ZUS daje pełne prawo do otrzymywania dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli popularnej 13. i 14. emerytury. Dodatki te są wypłacane w pełnej wysokości, o ile łączny dochód emeryta nie przekracza ustalonych progów ustawowych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy dostanę 13. i 14. emeryturę, mając tylko 10 lat stażu pracy? Tak. Przepisy gwarantują prawo do trzynastej i czternastej emerytury każdemu, kto ma ustalone prawo do emerytury z ZUS i pobiera świadczenie w miesiącu, który uprawnia do wypłaty dodatku. Nawet jeśli Twoja stała emerytura wynosi zaledwie 250 złotych miesięcznie, dodatkowe świadczenia otrzymasz w pełnej kwocie.

Czy studia wyższe wliczają się do 10 lat stażu pracy? Okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (pod warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu) jest traktowany przez ZUS jako okres nieskładkowy. Może on zostać doliczony do Twojego ogólnego stażu ubezpieczeniowego, jednak w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Co się stanie, jeśli w wieku 60 lat mam 10 lat pracy i nie przejdę na emeryturę? Jeśli zdecydujesz się pracować dalej i nie złożysz wniosku o emeryturę, Twój kapitał w ZUS będzie nadal rósł. Każda kolejna pensja to nowa składka, a całe konto będzie co roku waloryzowane. Gdy zdecydujesz się odejść na odpoczynek np. w wieku 65 lat, Twoja emerytura będzie znacznie wyższa niż ta wyliczona w wieku 60 lat.

Czy praca za granicą może podnieść moją emeryturę w Polsce? Tak, jeśli pracowałeś w krajach Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym (np. USA, Kanada). Zagraniczne okresy pracy sumują się z polskimi, co może pomóc Ci przekroczyć próg 20 lat stażu wymagany do otrzymania minimalnej emerytury w Polsce.

Czy dostanę dodatek pielęgnacyjny lub inne dodatki przy tak niskiej emeryturze? Niska emerytura nie ogranicza praw do innych świadczeń. Po ukończeniu 75. roku życia ZUS automatycznie zacznie wypłacać Ci dodatek pielęgnacyjny wraz z comiesięcznym świadczeniem. Jeśli wcześniej stan zdrowia uniemożliwia Ci samodzielną egzystencję, możesz wnioskować w MOPS/GOPS o zasiłek pielęgnacyjny lub w ZUS o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla niesamodzielnych).