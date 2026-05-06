60 lat życia i 30 lat stażu pracy. Ile wyniesie emerytura w 2026 roku?

Gwarancja emerytury minimalnej

Dla osoby z 30-letnim stażem pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), najważniejszą wiadomością jest pełna ochrona przed najniższymi świadczeniami. Ponieważ dla kobiet próg stażowy uprawniający do emerytury minimalnej wynosi 20 lat, ubezpieczona z 30-letnim stażem ma zagwarantowane, że jej świadczenie nie spadnie poniżej ustawowego progu. Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna wynosi 1978,49 zł brutto. Nawet jeśli z matematycznego wyliczenia składek wyszłaby kwota niższa (np. z powodu długich okresów nieskładkowych), ZUS z urzędu podwyższy ją do tego poziomu.

Kluczowe wskaźniki w maju 2026

Na wysokość świadczenia przyznawanego w 2026 roku wpływają trzy główne parametry:

Kapitał początkowy, Waloryzacja składek, Dzielnik GUS: Zgodnie z tablicami z marca 2026 roku, dla osoby w wieku 60 lat średnie dalsze trwanie życia oscyluje w granicach 254 miesięcy. To przez tę liczbę dzielona jest suma wszystkich składek.

Ile wyniesie emerytura w 2026 roku dla 60-latka z 30-letnim stażem pracy? Przykładowe wyliczenia

Wysokość przelewu z ZUS zależy od historycznych zarobków ubezpieczonego:

Scenariusz minimalny: Osoba przez 30 lat zarabiająca płacę minimalną otrzyma 1978,49 zł brutto (ok. 1800 zł na rękę).

Scenariusz średni: Przy zarobkach rzędu średniej krajowej, ubezpieczony z 30-letnim stażem może liczyć na świadczenie w przedziale 3400 - 4300 zł brutto.

Scenariusz ekspercki: Osoby z wysokimi zarobkami, które zgromadziły znaczny kapitał początkowy, mogą liczyć na kwoty przekraczające 5500 zł brutto.

Bonusy dla nowych emerytów

Osoby przechodzące na emeryturę w maju 2026 roku wchodzą do systemu w momencie, gdy wypłacona została już tzw. trzynasta emerytura. Nowy emeryt, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia, otrzyma również wyrównanie tego dodatku w wysokości 1978,49 zł brutto, o ile prawo do emerytury powstało przed końcem marca. Jesienią 2026 roku ubezpieczeni mogą również liczyć na czternastą emeryturę (zależną od progu dochodowego).

Czerwiec może być lepszy

Eksperci zwracają uwagę na mechanizm waloryzacji kwartalnej. W wielu przypadkach wstrzymanie się ze złożeniem wniosku do 1 czerwca 2026 roku pozwala na doliczenie dodatkowej waloryzacji składek za pierwszy kwartał, co może trwale podnieść comiesięczną emeryturę o kilkadziesiąt, a nawet sto złotych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy przy 30-letnim stażu pracy na pewno otrzymam emeryturę minimalną? Tak. W 2026 roku prawo do podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej (1978,49 zł brutto) przysługuje kobietom, które udokumentowały co najmniej 20 lat stażu ubezpieczeniowego. Mając 30 lat stażu, spełniasz ten warunek z dużą nadwyżką. Czy muszę przejść na emeryturę dokładnie w dniu 60. urodzin? Nie. Ukończenie wieku emerytalnego to prawo, a nie obowiązek. Każdy rok dodatkowej pracy po 60. roku życia może zwiększyć Twoje przyszłe świadczenie o ok. 8-15 proc. dzięki doliczonym składkom i mniejszemu dzielnikowi dalszego trwania życia. Ile mogę dorobić do emerytury, mając 60 lat? Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet), mogą dorabiać bez żadnych limitów. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy Twojego świadczenia, bez względu na wysokość przychodów z pracy zarobkowej. Czy okresy opieki nad dzieckiem lub studiów wliczają się do moich 30 lat stażu? Tak. Okresy nieskładkowe (np. studia, o ile zostały ukończone) oraz okresy opieki nad dziećmi wliczają się do stażu. Należy jednak pamiętać, że okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Czy od emerytury w 2026 roku zapłacę podatek dochodowy? Jeśli Twoja emerytura nie przekroczy 2500 zł brutto, będziesz zwolniona z podatku dochodowego (PIT). Zapłacisz jedynie składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. Emerytury powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 12 proc. (od nadwyżki powyżej 2500 zł).

