Jednolity wiek emerytalny – główne założenie

Autor petycji proponuje, aby kobiety i mężczyźni przechodzili na emeryturę w tym samym wieku – 62 lat. Zmiana miałaby być wprowadzana stopniowo, np. poprzez coroczne przesuwanie wieku emerytalnego o 6 miesięcy, aż do osiągnięcia docelowego poziomu.

Obecnie w Polsce obowiązuje zróżnicowany wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Według autora petycji taki model jest niespójny zarówno społecznie, jak i systemowo.

Mechanizmy ochronne i wyjątki

Projekt nie ogranicza się wyłącznie do zmiany wieku emerytalnego. Zakłada również:

utrzymanie i doprecyzowanie wyjątków dla zawodów szczególnie ciężkich lub szkodliwych,

wprowadzenie rekompensat za przerwy w pracy związane z opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi (np. poprzez doliczanie takich okresów do stażu),

stworzenie systemu monitoringu skutków reformy – rząd miałby co dwa lata przedstawiać raporty dotyczące wpływu zmian na finanse publiczne, rynek pracy i sytuację seniorów.

Argumenty za zmianą

W uzasadnieniu petycji wskazano kilka kluczowych argumentów. Jednym z najważniejszych jest zasada równości – według autora kobiety i mężczyźni powinni podlegać tym samym kryteriom emerytalnym.

Podniesiono również kwestie ekonomiczne i demograficzne. Z danych GUS wynika, że osoba przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat pobiera świadczenie średnio przez około 22,2 roku, natomiast w wieku 65 lat – około 18,4 roku. Oznacza to, że przy obecnym systemie kobiety statystycznie korzystają z emerytury dłużej niż mężczyźni.

Wprowadzenie wieku 62 lat miałoby stanowić kompromis – średni okres pobierania świadczenia wynosiłby wówczas około 20,6 roku.

Spójność z systemem ZUS i standardami europejskimi

Autor petycji zwraca uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje wspólne tablice dalszego trwania życia dla obu płci przy obliczaniu emerytur. W jego ocenie różne progi wieku są więc trudne do uzasadnienia metodologicznie.

Podkreślono także, że większość państw Unii Europejskiej stosuje jednolity wiek emerytalny, co dodatkowo przemawia za zmianą polskich przepisów.

Opinia prawna: zmiana możliwa, ale złożona

Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu potwierdziło, że petycja mieści się w kompetencjach parlamentu i spełnia wymogi formalne. Wskazano jednak, że kwestia zróżnicowania wieku emerytalnego jest ściśle powiązana z konstytucyjną zasadą równości.

W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego uznawano, że różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest zgodny z Konstytucją, choć jednocześnie sygnalizowano potrzebę stopniowego jego ujednolicania w przyszłości.

Co dalej?

Skierowanie petycji do dalszych prac oznacza, że propozycja będzie teraz analizowana pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych. Na tym etapie nie ma jeszcze decyzji, czy projekt zostanie przekształcony w inicjatywę ustawodawczą.

Dyskusja nad ujednoliceniem wieku emerytalnego powraca w Polsce regularnie – tym razem jednak propozycja zakłada kompromisowy poziom 62 lat oraz dodatkowe zabezpieczenia społeczne, co może wpłynąć na jej dalsze losy w procesie legislacyjnym.