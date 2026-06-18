Pieniądze i jakość życia: podstawy decyzji pracowników

Jeśli idzie o hierarchię czynników skłaniających pracowników biurowych do rozważenia przeprowadzki, jako najważniejszy warunek relokacji 69 proc. pytanych wymieniło gwarancję większego wynagrodzenia. Na drugim miejscu uplasowała się poprawa jakości życia, rozumiana jako lepsze warunki codziennego funkcjonowania, krótszy dojazd do pracy czy komfort otoczenia.

Stabilność zatrudnienia jako czynnik decydujący o gotowości do przeprowadzki wymieniło 45 proc. respondentów, a możliwość rozwoju zawodowego – 28 proc., przy czym ten ostatni czynnik ma największe znaczenie dla specjalistów, zarówno młodszych, jak i starszych.

Analogicznie, czynnikiem najbardziej zachęcającym do zmiany miejsca zamieszkania, zarówno w Polsce, jak i za granicą, mogłoby być wyższe, o jedną czwartą w stosunku do obecnych zarobków, wynagrodzenie – w pierwszym przypadku warunek ten wskazało 32 proc., a w drugim – 25 proc. pytanych.

Kto jest gotowy na przeprowadzkę, a kto zostaje?

Mobilność zawodowa pracowników biurowych jest zróżnicowana w zależności od zajmowanego stanowiska. Największą gotowość do relokacji, zarówno w kraju, jak i za granicą deklarowali menedżerowie niższego szczebla. Na przeciwnym biegunie znaleźli się starsi specjaliści, którzy spośród wszystkich badanych grup najrzadziej rozważają zmianę miejsca zamieszkania ze względów zawodowych.

Widoczne są też różnice ze względu na płeć. W przypadku relokacji w Polsce kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały, że w ogóle nie brałyby pod uwagę takiej decyzji. Jeśli jednak decydują się ją rozważyć, możliwość przeprowadzki całej rodziny ma dla nich większe znaczenie niż wyższe wynagrodzenie czy gwarancja zakwaterowania. To ostatnie staje się natomiast priorytetem dla kobiet przy relokacji za granicę.

Natomiast mężczyźni podchodzą do tego inaczej. Dla nich najistotniejszym argumentem, skłaniającym do przeprowadzki, zarówno w Polsce, jak i za granicę, są wyższe zarobki.

Badanie zrealizowane na zlecenie OLX Praca pokazuje również, że motywacja do relokacji zależy w znacznym stopniu od zajmowanego stanowiska. Młodsi specjaliści, podobnie jak starsi, częściej niż menedżerowie wskazują na możliwość rozwoju zawodowego. Z drugiej jednak strony, to właśnie ta grupa zmaga się z największą niepewnością co do swojej pozycji na rynku pracy: aż 54 proc. młodszych specjalistów obawia się, że jakakolwiek zmiana zawodowa, w tym przeprowadzka za pracą, może wiązać się z utratą stabilności zatrudnienia. Jest to ważny sygnał dla pracodawców konstruujących oferty dla kandydatów znajdujących się na początku ścieżki kariery. Sama perspektywa wyższego wynagrodzenia może nie wystarczyć, jeśli nie towarzyszy jej wyraźna gwarancja stabilności i wsparcie w procesie adaptacji w nowym miejscu.

Co powinni zrobić pracodawcy

– Wyniki naszego badania są doskonałym odzwierciedleniem obecnej sytuacji na polskim rynku pracy. Jeszcze kilkanaście lat temu mobilność zawodowa, zwłaszcza wyjazdy za granicę, była w dużej mierze motywowana perspektywą wyższych zarobków. Dzisiaj czynnik ten traci na znaczeniu – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX Praca.

Zaznacza on, że w Polsce obserwujemy systematyczny wzrost wynagrodzeń, utrzymujące się niskie bezrobocie oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów. Wszystko to sprawia, że o dobrze płatną pracę, gwarantującą rozwój zawodowy, jest łatwiej.

– Fakt, że aż 42 proc. pracowników biurowych nie rozważa przeprowadzki za granicę na żadnych warunkach, można więc traktować jako jeden z najlepszych wskaźników rosnącej atrakcyjności polskiego rynku pracy i jego dojrzałości. Różnica pomiędzy mobilnością krajową a zagraniczną pokazuje również, że pracownicy coraz większą wagę przywiązują do jakości życia, stabilności i relacji rodzinnych. Dodatkowo rozwój pracy hybrydowej i zdalnej sprawił, że przeprowadzka nie jest już oczywistym warunkiem awansu czy zmiany pracodawcy – mówi Konrad Grygo.

Dla firm oznacza to konieczność odpowiedniego dostosowania strategii rekrutacyjnych. Wyniki badania sugerują, że pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć kandydatów na stanowiska wymagające relokacji, powinni myśleć o kompleksowym pakiecie wsparcia, wykraczającym poza samą podwyżkę. Kandydaci docenią gwarancję zakwaterowania i uwzględnienie sytuacji rodzinnej, szczególnie w kontekście przeprowadzki za granicę.

– Powinni oni też uwzględniać w swoich ofertach kwestie związane z elastycznością pracy i zamiast relokacji proponować możliwość pracy zdalnej oraz hybrydowej lub dojazdów – radzi Konrad Grygo.

– Przeprowadzka powinna wiązać się z wyraźną poprawą jakości życia oraz perspektywą rozwoju zawodowego, a nie tylko z wyższymi zarobkami – podsumowuje ekspert OLX Praca.

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research na grupie pracowników biurowych (n=626), metodą wywiadów online oraz wywiadów telefonicznych, luty 2026 r.