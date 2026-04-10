Mniej operacji bioder i kolan na NFZ

W ubiegłym roku spadła liczba endoprotezoplastyk w polskich szpitalach.Shutterstock
Warszawa 16.03.2026 Dziennikarka DGP Patrycja Otto.
Patrycja Otto
10 kwietnia, 16:31

Potwierdziły się prognozy DGP, dotyczące spadku liczby zabiegów endoprotezoplastyk. Jak wynika, z najnowszych danych NFZ ubiegły rok był nie tylko kolejnym, w którym liczba operacji zmniejszyła się, ale też najsłabszym pod tym względem od 2022 r.

W 2025 r., jak wynika z ustaleń DGP wykonano łącznie 112 tys. operacji wymiany biodra, stawu kolanowego czy łokciowego wobec 117 tys. w 2024 r., czyli o niemal 4 proc. mniej. Rok wcześniej spadek wyniósł 0,4 proc., co oznacza, że negatywny trend pogłębił się.

W tle kłopoty finansowe

To wyhamowanie ma swoje uzasadnienie, którym nie jest jednak nagłe zmniejszenie zapotrzebowania na endoprotezoplastykę z powodu poprawy stanu zdrowia Polaków. Wręcz odwrotnie, wraz z wydłużaniem się średniej długości życia, wzrasta liczba osób starszych, u których dochodzi do zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawów, wymagających interwencji chirurgicznej. Nie bez znaczenia ma też wzrost liczby schorzeń i chorób nowotworowych, które wyniszczają stawy, a co za tym idzie powodują zwiększenie potrzeb w zakresie zabiegów, mających na celu powrót do sprawności.

Jak zauważają eksperci, mniej operacji to efekt problemów z jakimi boryka się NFZ. Z powodu kłopotów finansowych Funduszu, szpitale mają kłopot z odzyskaniem pełnej kwoty za nadwykonania. Problemy w tym zakresie zaczęły być widoczne w pierwszej połowie 2025 r., od kwietnia. Wielu dyrektorów placówek zaczęło w związku z tym ograniczać przyjęcia pacjentów, by nie narażać szpitali na dług. Ubiegły rok to też czas, kiedy zabiegi zaczęły być przesuwane w czasie. Dało się to zauważyć zwłaszcza w ostatnim kwartale 2025 r. kiedy, wiele placówek informowało o wyczerpaniu limitów i konieczności wtrzymania się z procedurą aż do nowego roku, czy nawet 2027 r. ze względu na dużą liczbę chętnych.

Jacy pacjenci ucierpieli najbardziej

Jak wynika z danych NFZ, najbardziej z powodu zawirowań ucierpieli pacjenci wymagający wymiany stawu biodrowego. Przyjęto ich w roku ubiegłym o 6 proc. mniej niż w 2024 r. W przypadku stawu kolanowego spadek endoprotezoplastyk nastąpił o 2 proc.

Nadal jednak najwięcej zabiegów w Polsce dotyczy stawu biodrowego. W 2025 r. było ich w sumie 63,9 tys. Na drugim miejscu są te dotyczące stawu kolanowego – 43,9 tys. Trzecie miejsce należy do endoprotezoplastyki stawu ramiennego – 2,8 tys., a czwarte łokciowego – 471. Warto dodać, że w przypadku tych dwóch ostatnich, ubiegły rok przyniósł kilku procentowe odbicie. Nie było ono, jednak na tyle wysokie, by zniwelować spadki w pozostałych kategoriach.

Jeśli chodzi o medianę wieku pacjentów, którzy w kraju poddawani są endoprotezoplastyce to w przypadku kobiet wynosi ona od 60 do 73 lat, a w mężczyzn od 46 do 68 lat.

Na rynku wciąż też przeważają zabiegi pierwotne, których udział w grupie wszystkich w 2025 r. przekroczył 92 proc.

Czas oczekiwania na świadczenie

Ograniczenia w przyjęciach przełożyły się na czas oczekiwania na zabieg. Jak wynika z danych portalu światprzychodni.pl, najdłuższe kolejki na endoprotezoplastykę stawu biodrowego są w pomorskim czy kujawsko-pomorskim, gdzie przekraczają 1 tys. dni. Niewiele lepiej jest w opolskim czy śląski, gdzie średni czas oczekiwania to ponad 900 dni. Najlepsza sytuacja jest w podlaskim, gdzie na wolne świadczenie trzeba czekać średnio 200 dni.

Jeśli chodzi o liczbę świadczeniodawców, to ta nie uległa znaczącej zmianie w ostatnim roku. Jak wynika z danych NFZ w zakresie stawu biodrowego zabiegi realizuje 281 świadczeniodawców w kraju, stawku kolanowego - 266, ramiennego - 198, a łokciowego – 138.

szpitaloperacjastaw biodrowyendoprotezoplastyka

Powiązane

szpital lekarz korytarz łóżko szpitalne
SamorządReforma szpitali utknęła. Powiaty boją się stracić państwowe wsparcie