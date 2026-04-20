Kto może skorzystać z ulgi na Internet i termomodernizacyjnej?

Ulga na Internet, nazywana też ulgą internetową, to ulga, z której mogą skorzystać podatnicy, ponoszący wydatki związane z użytkowaniem Internetu. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzystają z łącza stałego, czy też bezprzewodowego, podobnie jak bez różnicy pozostaje miejsce korzystania z sieci.

Drugim warunkiem skorzystania z ulgi jest forma opodatkowania. Prawo do odliczenia mają wyłącznie osoby, uzyskujące:

dochody opodatkowane skalą podatkową ;

przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych .

Ulga termomodernizacyjna dotyczy z kolei podatników, będących właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, także tego znajdującego się w zabudowie szeregowej. Prawo do ulgi nie jest uwarunkowane rodzaje opodatkowania dochodów podatnika.

Kiedy można skorzystać z ulg?

Z ulgi na Internet można skorzystać tylko w dwóch kolejno następujących po sobie latach, pod warunkiem, że:

nie była ona rozliczana wcześniej tj. w latach 2006-2024;

po raz pierwszy była rozliczona za 2024 rok.

Zatem w zeznaniu podatkowym za 2025 może być rozliczona ulga internetowa, która wykorzystywana jest po raz pierwszy lub pierwszy raz rozliczona była w 2025 roku za 2024 rok.

Z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej można zaś skorzystać tylko wtedy, gdy podatnik poniósł faktyczne wydatki na termomodernizację domu. Przy czym możliwe jest to wyłącznie w stosunku do wydatków, które:

zostały wymienione enumeratywnie w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku; warto przy tym zaznaczyć, że 1 stycznia 2021 roku wykaz ten uległ zmianie i są to:

materiały budowlane wykorzystane do docieplenia określonych elementów domu;

węzeł cieplny razem z programatorem temperatury;

kocioł do spalania biomasy;

przyłącze do sieci ciepłowniczej;

materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji ogrzewczej;

materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

materiały budowlane, które wchodzą w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

pompa ciepła razem z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem, że jest ona wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń;

kolektor słoneczny razem z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania;

mikroinstalacja wiatrowa razem z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania;

ogniwo fotowoltaiczne razem z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania;

magazyn energii lub magazyn ciepła razem z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania;

system zarządzania energią;

stolarka okienna i drzwiowa;

materiały budowlane, które składają się na system wentylacji mechanicznej razem z odzyskaniem ciepła lub odzyskaniem ciepła i chłodu;

dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ale pod warunkiem, że zostanie ono zakończone w okresie kolejnych trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek;

nie zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakikolwiek inny sposób;

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub nie zostały uwzględnione w związku z wykorzystaniem ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

A jak rozumieć termomodernizację domu dokonaną przez podatnika? Termomodernizacja polega na ulepszeniu, które sprowadza się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przeznaczaną na ogrzewanie domu i podgrzewanie wody lub zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, a także na wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła oraz na całkowitej bądź częściowej zamianie źródeł energii na odnawialne, czy też zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ile możesz odliczyć, korzystając z ulg?

Zarówno w przypadku ulgi na Internet, jak i ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają faktycznie poniesione przez podatnika wydatki. W razie skorzystania z ulgi internetowej może to być jednak nie więcej niż 760 zł, zaś ulgi termomodernizacyjnej – nie więcej niż 53 tys. zł.

Należy pamiętać, że limit w ramach ulgi internetowej dotyczy konkretnego podatnika, czyli określonej osoby. Jeśli wydatki ponoszą np. zamieszkujący wspólnie małżonkowie, wówczas każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem odliczenia. Jeżeli chodzi zaś o ulgę termomodernizacyjną, warto pamiętać, że limit dotyczy wszystkich realizowanych przez podatnika przedsięwzięć we wszystkich budynkach, których jest właścicielem.

Jak rozliczyć ulgę na Internet i termomodernizacyjną?

Ulgę na Internet i ulgę termomodernizacyjną należy odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, załączając do stosownego formularza druk PIT/0, czyli informację o odliczeniach. Jaki formularz powinien złożyć podatnik? To zależy od tego, na jakich zasadach opodatkowane są jego dochody. W przypadku ulgi internetowej są to:

PIT-36 lub

PIT-37 lub

PIT 28.

W razie ulgi termomodernizacyjnej podatnik powinien wybrać:

PIT-36 lub

PIT-37 lub

PIT-36L lub

PIT-28.

Rozliczając ulgi – na Internet oraz termomodernizacyjną – podatnik powinien złożyć zeznanie według zasad ogólnych tj. najpóźniej 30 kwietnia drogą elektroniczną lub papierową.

Źródła: