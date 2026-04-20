Ulga internetowa i ulga termomodernizacyjna to dwa różne rodzaje ulg podatkowych, które pozwalają na zmniejszenie wysokości podatku odprowadzanego do fiskusa. Za Internet odliczysz do 760 zł, za termomodernizację znacznie więcej. Wyjaśniamy zasady, kto, kiedy i ile maksymalnie może odliczyć.
Kto może skorzystać z ulgi na Internet i termomodernizacyjnej?
Ulga na Internet, nazywana też ulgą internetową, to ulga, z której mogą skorzystać podatnicy, ponoszący wydatki związane z użytkowaniem Internetu. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzystają z łącza stałego, czy też bezprzewodowego, podobnie jak bez różnicy pozostaje miejsce korzystania z sieci.
Drugim warunkiem skorzystania z ulgi jest forma opodatkowania. Prawo do odliczenia mają wyłącznie osoby, uzyskujące:
- dochody opodatkowane skalą podatkową;
- przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Ulga termomodernizacyjna dotyczy z kolei podatników, będących właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, także tego znajdującego się w zabudowie szeregowej. Prawo do ulgi nie jest uwarunkowane rodzaje opodatkowania dochodów podatnika.
Kiedy można skorzystać z ulg?
Z ulgi na Internet można skorzystać tylko w dwóch kolejno następujących po sobie latach, pod warunkiem, że:
- nie była ona rozliczana wcześniej tj. w latach 2006-2024;
- po raz pierwszy była rozliczona za 2024 rok.
Zatem w zeznaniu podatkowym za 2025 może być rozliczona ulga internetowa, która wykorzystywana jest po raz pierwszy lub pierwszy raz rozliczona była w 2025 roku za 2024 rok.
Z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej można zaś skorzystać tylko wtedy, gdy podatnik poniósł faktyczne wydatki na termomodernizację domu. Przy czym możliwe jest to wyłącznie w stosunku do wydatków, które:
- zostały wymienione enumeratywnie w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku; warto przy tym zaznaczyć, że 1 stycznia 2021 roku wykaz ten uległ zmianie i są to:
- materiały budowlane wykorzystane do docieplenia określonych elementów domu;
- węzeł cieplny razem z programatorem temperatury;
- kocioł do spalania biomasy;
- przyłącze do sieci ciepłowniczej;
- materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji ogrzewczej;
- materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
- materiały budowlane, które wchodzą w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
- pompa ciepła razem z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem, że jest ona wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń;
- kolektor słoneczny razem z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania;
- mikroinstalacja wiatrowa razem z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania;
- ogniwo fotowoltaiczne razem z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania;
- magazyn energii lub magazyn ciepła razem z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania;
- system zarządzania energią;
- stolarka okienna i drzwiowa;
- materiały budowlane, które składają się na system wentylacji mechanicznej razem z odzyskaniem ciepła lub odzyskaniem ciepła i chłodu;
- dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ale pod warunkiem, że zostanie ono zakończone w okresie kolejnych trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek;
- nie zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakikolwiek inny sposób;
- nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub nie zostały uwzględnione w związku z wykorzystaniem ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.
A jak rozumieć termomodernizację domu dokonaną przez podatnika? Termomodernizacja polega na ulepszeniu, które sprowadza się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przeznaczaną na ogrzewanie domu i podgrzewanie wody lub zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, a także na wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła oraz na całkowitej bądź częściowej zamianie źródeł energii na odnawialne, czy też zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Ile możesz odliczyć, korzystając z ulg?
Zarówno w przypadku ulgi na Internet, jak i ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają faktycznie poniesione przez podatnika wydatki. W razie skorzystania z ulgi internetowej może to być jednak nie więcej niż 760 zł, zaś ulgi termomodernizacyjnej – nie więcej niż 53 tys. zł.
Należy pamiętać, że limit w ramach ulgi internetowej dotyczy konkretnego podatnika, czyli określonej osoby. Jeśli wydatki ponoszą np. zamieszkujący wspólnie małżonkowie, wówczas każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem odliczenia. Jeżeli chodzi zaś o ulgę termomodernizacyjną, warto pamiętać, że limit dotyczy wszystkich realizowanych przez podatnika przedsięwzięć we wszystkich budynkach, których jest właścicielem.
Jak rozliczyć ulgę na Internet i termomodernizacyjną?
Ulgę na Internet i ulgę termomodernizacyjną należy odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, załączając do stosownego formularza druk PIT/0, czyli informację o odliczeniach. Jaki formularz powinien złożyć podatnik? To zależy od tego, na jakich zasadach opodatkowane są jego dochody. W przypadku ulgi internetowej są to:
- PIT-36 lub
- PIT-37 lub
- PIT 28.
W razie ulgi termomodernizacyjnej podatnik powinien wybrać:
- PIT-36 lub
- PIT-37 lub
- PIT-36L lub
- PIT-28.
Rozliczając ulgi – na Internet oraz termomodernizacyjną – podatnik powinien złożyć zeznanie według zasad ogólnych tj. najpóźniej 30 kwietnia drogą elektroniczną lub papierową.
FAQ
Kto może skorzystać z ulgi na Internet?
Z ulgi na Internet może skorzystać podatnik, którego dochody opodatkowane są skalą podatkową lub przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i który poniósł wydatki związane z użytkowaniem sieci.
Dla kogo jest ulga termomodernizacyjna?
Ulga termomodernizacyjna to ulga dla podatników, będących właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, którzy dokonali termomodernizacji budynku.
Ile można odliczyć przy uldze internetowej i termomodernizacyjnej?
Ulgi pozwalają odliczyć faktycznie poniesione wydatki. W przypadku ulgi na Internet maksymalnie może być to 760 zł. Limit przy uldze termomodernizacyjnej wynosi zaś 53 tys. zł.
Źródła:
- podatki.gov.pl
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350.
- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 1998 nr 144 poz. 930.
