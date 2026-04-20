Jak rozliczyć PIT po rozwodzie?

Wielu byłych małżonków zastanawia się, czy skoro w trakcie trwania małżeństwa łączyła ich wspólność majątkowa, a co więcej rozliczali się z fiskusem wspólnie, to także i po rozwodzie mogą rozliczyć się na podobnych zasadach, choćby za tę część roku, gdy pozostawali małżeństwem. Niestety, nie jest to możliwe. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólnemu opodatkowaniu podlegają wyłącznie małżonkowie pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy.

Zatem za rok, w którym doszło do rozwiązania małżeństwa na skutek rozwodu, byli małżonkowie powinni rozliczyć się dwoma osobnymi zeznaniami podatkowymi. Nie ma przy tym znaczenia, czy rozwód orzeczono w styczniu, czy też w grudniu.

Kto rozlicza dziecko po rozwodzie – zasady korzystani z ulgi podatkowej

Rozwód nie powoduje wygaśnięcia prawa do korzystania z ulg podatkowych przewidzianych dla rodziców. Najważniejszą z nich jest ulga na dziecko, nazywana także ulgą prorodzinną. Kto może z niej skorzystać po rozwodzie? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że warunkiem skorzystania z ulgi na dziecko jest sprawowanie władzy rodzicielskiej. Jeśli zatem jeden z rodziców jej nie posiada, to nie przysługuje mu prawo do ulgi.

Jeżeli jednak władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to z ulgi może skorzystać:

każdy z rodziców lub

wyłącznie jeden z rodziców.

Co o tym decyduje? Najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie pomiędzy rodzicami i ustalenie, w jakiej części rozliczają oni ulgę. Ważne, aby odliczona przez oboje rodziców ulga, nie była wyższa niż roczny limit przewidziany dla ulgi na poszczególne dzieci.

Jeśli brak jest porozumienia pomiędzy rodzicami, to zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi na dziecko korzysta rodzic, z którym małoletnie dziecko zamieszkuje. Jeżeli zaś brak jest porozumienia, a miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak obojga rodziców lub rodzice sprawuję pieczę naprzemienną, ulga prorodzinna odliczana jest w częściach równych.

Ulga na dziecko po rozwodzie – limit dochodów

Trzeba pamiętać, że w przypadku ulgi na więcej niż jedno dziecko oraz dzieci z niepełnosprawnością nie obowiązują żadne limity dochodów osiąganych przez rodziców. W pozostałych przypadkach limit dochodów osiąganych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, w tym wyłącznie przez część roku podatkowego, wynosi 56 tys. zł.

PIT po rozwodzie a samotny rodzic

W szczególnych wypadkach rozwiedziony rodzic może także skorzystać z ulgi dla samotnego rodzica. Co ważne, prawo do ulgi mają rodzice rozwiedzeni, jak i ci, w stosunku do których sąd orzekł separację, jednak konieczny jest warunek samotnego wychowywania dziecka. Co to oznacza? Nie wystarczy sam rozwód, ale faktyczne samotne zajmowanie się dzieckiem, zapewnianie mu bytu materialnego, troszczenie się o jego rozwój, w tym emocjonalny.

Trzeba również pamiętać, że skorzystanie przez rozwiedzionego rodzica z ulgi dla samotnego rodzica uzależnione jest od wielu innych warunków, w tym:

wieku dziecka;

formy opodatkowania rodzica;

uzyskania przez dziecko określonych przychodów.

FAQ

Jak rozliczyć PIT po rozwodzie?

Małżonkowie, którzy rozwiedli się w trakcie roku podatkowego, zobowiązani są do złożenia dwóch oddzielnych zeznań podatkowych.

Czy po rozwodzie można skorzystać z ulgi na dziecko?

Tak, rozwód nie wyklucza prawa do skorzystania z ulgi na dziecko.

Który rodzic może skorzystać z ulgi na dziecko po rozwodzie?

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać oboje rodzice, dzieląc ulgę proporcjonalnie lub wyłącznie jeden z nich. Prawo do odliczenia wyłącznie przez jednego z rodziców może wynikać z zawartego przez nich porozumienia lub w razie jego braku, z faktu zamieszkiwania z nim małoletniego dziecka.

Źródła:

podatki.gov.pl Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350.



