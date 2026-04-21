Raport 2026 AI w procesach biznesowych: Jak biznes wykorzystuje sztuczną inteligencję w poszczególnych sektorach i działach firm

Deklaracje kontra rzeczywistość

Najnowsze dane pokazują wyraźną dysproporcję między ambicjami a praktyką. Z jednej strony rośnie świadomość potencjału AI, z drugiej - większość organizacji pozostaje na etapie planowania.

Raport 2026 AI w procesach biznesowych

Z raportu 2026 ,,AI w procesach biznesowych” wynika, że:

tylko ok. 30-31% firm realnie korzysta z AI

blisko 70% pozostaje na poziomie rozmów o AI

nawet 80% projektów nie wychodzi poza fazę proof of concept

Jak podkreślają eksperci i praktycy AI, problemem rzadko jest sama technologia. Kluczowe okazuje się jej dopasowanie do procesów. Sukces zależy bowiem nie od samej technologii, ale od jej umiejętnego dopasowania do procesów biznesowych.

Tam, gdzie to dopasowanie następuje, efekty są wyraźne i mierzalne - od skrócenia czasu procesów po znaczące ograniczenie kosztów operacyjnych.

AI jako narzędzie dla całej organizacji

Sztuczna inteligencja nie jest rozwiązaniem punktowym. Jej wpływ obejmuje praktycznie wszystkie obszary działalności firmy. Na ten aspekt w raporcie ,,AI w procesach biznesowych” zwraca uwagę Anna Podlewska z Credit Agricole:

Anna Podlewska, Dyrektor ds. Strategicznych Inicjatyw HR Credit Agricole

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wpływają na wszystkie stanowiska w organizacji i mogą być pomocne dla każdego z nich.





Co istotne, ekspertka nie potwierdza scenariusza masowej redukcji zatrudnienia. Zamiast tego wskazuje na zmianę charakteru pracy - z operacyjnej na bardziej analityczną i nadzorczą.

Obszary o wysokim potencjale zastosowania AI w firmie

Zastosowanie AI koncentruje się przede wszystkim w obszarach, w których występują procesy powtarzalne, oparte na danych oraz wymagające przetwarzania dużej liczby informacji. To właśnie tam technologia najczęściej wspiera codzienną pracę i stopniowo zmienia sposób realizacji zadań.

Obsługa klienta

Automatyzacja komunikacji dzięki chatbotom i voicebotom pozwala obsłużyć znaczną część zapytań bez udziału człowieka, szczególnie w przypadku prostych i powtarzalnych spraw.

Obieg dokumentów

Systemy AI umożliwiają automatyczne odczytywanie, klasyfikację i archiwizację dokumentów, ograniczając liczbę błędów oraz czas pracy manualnej.

Finanse i back office

AI wspiera analizę danych, wykrywanie nieprawidłowości oraz usprawnienie procesów operacyjnych, zwłaszcza tam, gdzie występuje duża liczba transakcji i dokumentów.

Sprzedaż i retail

Wykorzystanie danych o klientach pozwala lepiej dopasować ofertę oraz przewidywać zachowania zakupowe, co wpływa na skuteczność działań sprzedażowych.

HR (Human Resources)

Widoczny jest rosnący udział narzędzi technologicznych, szczególnie w obszarach związanych z rekrutacją i zarządzaniem danymi kandydatów. Jednocześnie część procesów – zwłaszcza administracyjnych i dokumentowych – nadal wykonywana jest manualnie, co wskazuje na dalsze możliwości usprawnień.

Szczególnie dynamiczny rozwój widoczny jest w HR. Jak wskazuje raport, aż 77% specjalistów HR korzysta już z narzędzi technologicznych, a w agencjach rekrutacyjnych wskaźnik ten sięga niemal 98%.

Case studies: AI w praktyce

Wartość sztucznej inteligencji najlepiej obserwuje się na konkretnych wdrożeniach - szczególnie tam, gdzie wpływa ona bezpośrednio na codzienną pracę zespołów. Dobrym przykładem jest sektor bankowy, w którym AI rozwijana jest etapowo. Jak opisuje Przemysław Koch Członek Zarządu ds. operacji i IT w Velo Banku w raporcie ,,AI w procesach biznesowych”:

Przemysław Koch, Członek Zarządu ds. operacji i IT

Zaczynaliśmy od czatbotów produktowych dla doradców, pracowników, tak by zwiększać efektywność naszych procesów. Następnym krokiem było wejście w obszar obsługi klienta.





Dodatkowo w publikacji opisywane jest jedno z autorskich rozwiązań Velo Banku, które było wdrożone aby umożliwić uzyskanie pożyczki na podstawie zdjęcia produktu. Tego typu projekty pokazują, że AI coraz częściej trafia do procesów o dużej skali i bezpośrednim kontakcie z klientem. Ekspert zwraca również uwagę na szersze wykorzystanie tej technologii:

Generatywna inteligencja na dobre rozgościła się w wysoko wolumenowych procesach back office’u (...).

Podobne podejście można zauważyć w obszarze sprzedaży. W jednym z wdrożeń opisanych w raporcie ,,AI w procesach biznesowych” firma produkcyjna postawiła sobie bardzo konkretny cel - pełną obsługę zapytań ofertowych bez rozbudowy zespołu.

W praktyce oznaczało to uporządkowanie całego procesu - od przyjęcia zapytania, przez analizę danych, aż po przygotowanie oferty.

Efekty były zauważalne:

czas przygotowania oferty skrócił się z kilku godzin do kilku minut

wzrosła skuteczność obsługi leadów

ograniczono liczbę błędów w ofertach

Takie przykłady pokazują, że największą wartość przynoszą wdrożenia skupione nie na samej technologii, ale na konkretnym problemie biznesowym i dobrze zaprojektowanym procesie.

Zmiana modelu działania firm

Sztuczna inteligencja nie tylko usprawnia istniejące procesy, ale coraz częściej zmienia sposób funkcjonowania całych organizacji.

Widać to m.in. na przykładzie jednego z liderów branży telekomunikacyjnej - Orange, gdzie rozwiązania AI znajdują zastosowanie w wielu obszarach od obsługi klienta, przez szkolenia pracowników, po zarządzanie infrastrukturą i cyberbezpieczeństwo.

Wdrożenie tego typu technologii wiąże się jednak nie tylko z optymalizacją, ale także z głębszą zmianą sposobu pracy. W praktyce oznacza to, że:

procesy stają się bardziej elastyczne i mniej liniowe

systemy uczą się i adaptują w trakcie działania

decyzje podejmowane są szybciej, w oparciu o dane

W efekcie rola pracowników stopniowo przesuwa się z wykonywania powtarzalnych zadań w stronę nadzoru, interpretacji i podejmowania decyzji.

Nowy standard operacyjny

Szczególnie istotnym obszarem nowych technologii jest rozwój inteligentnego obiegu dokumentów. Według badań rynkowych nawet 80-90% danych w organizacjach ma charakter nieustrukturyzowany, a znaczną ich część stanowią dokumenty - faktury, umowy, wnioski czy korespondencja. Jednocześnie w tradycyjnych procesach nawet 60% czasu pracy pracowników biurowych poświęcane jest na wyszukiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych. To właśnie te obszary stają się naturalnym polem do zastosowania AI

Jak podkreśla Paweł Lizakowski, CTO Suncode i ekspert w zakresie wdrożeń elektronicznego obiegu dokumentów AI:

Paweł Lizakowski, CTO Suncode

Z perspektywy technologicznej widzimy wyraźnie, że elektroniczny obieg dokumentów wspierany przez AI przestaje być jedynie usprawnieniem, a staje się jednym z kluczowych elementów architektury procesowej nowoczesnych organizacji. Tradycyjne podejście, oparte na manualnym przetwarzaniu dokumentów, nie jest dziś w stanie sprostać skali i dynamice biznesu.







Nowoczesne systemy w oparciu o AI nie tylko digitalizują dokumenty, ale również:

interpretują ich treść

podejmują decyzje

inicjują kolejne kroki w procesie

W efekcie możliwa jest automatyzacja nawet 70 - 90% operacji związanych z dokumentami.

Z naszego doświadczenia wynika, że elektroniczny obieg dokumentów z AI staje się fundamentem dalszej automatyzacji - szczególnie w obszarach takich jak finanse, HR, działy prawne czy obsługa klienta, gdzie dominują procesy oparte na dokumentach i decyzjach. To właśnie tam organizacje najszybciej osiągają mierzalne korzyści i budują przewagę operacyjną.

Aspekty prawne i etyczne wdrożeń AI

Wdrażanie sztucznej inteligencji wiąże się nie tylko z wyzwaniami technologicznymi, ale również z koniecznością uwzględnienia kwestii prawnych i etycznych. Coraz częściej podkreśla się, że odpowiedzialne podejście do AI powinno być integralną częścią całego procesu wdrożeniowego, a nie jedynie jego uzupełnieniem.

Jak zauważa Wojciech Biernacki, lider zespołu prawa nowych technologii w Grant Thornton dla raportu ,,AI w procesach biznesowych”:

Wojciech Biernacki, lider zespołu prawa nowych technologii w Grant Thornton

AI Act nie dotyczy wyłącznie twórców technologii. Obejmuje również organizacje, które z systemów AI korzystają.





Ekspert zwraca również uwagę na częsty błąd po stronie firm, które traktują aspekt prawny jako ostatni etap projektu.

AI jako przewaga konkurencyjna

Wnioski płynące z raportu 2026 ,,AI w procesach biznesowych” są jednoznaczne: sztuczna inteligencja przestaje być eksperymentem, a staje się elementem strategii. Organizacje, które potrafią skutecznie wdrożyć AI i zintegrować ją z procesami, osiągają przewagę - operacyjną, kosztową i jakościową.

Reszta rynku wciąż nadrabia zaległości. I to właśnie tempo przejścia od deklaracji do wdrożeń może w najbliższych latach zdecydować o pozycji firm na rynku.