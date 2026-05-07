Zmiana zasad rozliczeń nie jest tylko korektą księgową, lecz również sygnałem, że państwo zaczyna inaczej patrzeć na sposób finansowania diagnostyki oraz na rolę prywatnych podmiotów w systemie.

NFZ obniża stawki badań 2026. Powód? Kontrole i 8,2 tys. nieprawidłowości

Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia nie pojawia się w próżni. Fundusz wskazuje na dwa równoległe zjawiska: gwałtowny wzrost kosztów diagnostyki oraz nieprawidłowości w rozliczeniach świadczeń. Kontrole pokazały, że część placówek działała w sposób, który trudno uznać za neutralny dla finansów publicznych. W praktyce wyglądało to tak, że pacjent trafia do systemu z jednym problemem – bólem kręgosłupa obejmującym kilka odcinków. Lekarz kieruje go na rezonans, który zgodnie z zasadami powinien objąć całość diagnostyki. Na tym jednak historia się nie kończy.

Zamiast jednego kompleksowego badania zaczyna się seria wizyt. Najpierw odcinek lędźwiowy, później piersiowy, na końcu szyjny. Każda z nich odbywa się w innym terminie, często po kilku dniach lub tygodniach oczekiwania. Pacjent wraca do tej samej pracowni kilka razy, za każdym razem z nowym skierowaniem. Każde takie badanie funkcjonuje w systemie jako osobne świadczenie. Oddzielnie trafia do rozliczenia i oddzielnie generuje koszt dla NFZ. W efekcie jedno schorzenie, które można było zdiagnozować podczas jednej wizyty, zamienia się w ciąg procedur – bardziej opłacalnych dla placówki, ale zdecydowanie mniej wygodnych dla pacjenta i droższych dla systemu.

Ważne Skala problemu robi wrażenie – nieprawidłowości wykryto w ponad 8,2 tys. przypadków na 12 tys. skontrolowanych badań. To nie incydenty, lecz powtarzalny mechanizm.

Nowe stawki NFZ 2026: nawet 50 proc. mniej za rezonans i tomografię

Zmiany są konkretne i odczuwalne finansowo dla placówek:

60 proc. stawki – gastroskopia i kolonoskopia

– gastroskopia i kolonoskopia 50 proc. stawki – rezonans magnetyczny (MR) i tomografia komputerowa (TK)

Dotyczą one wyłącznie świadczeń wykonywanych ponad limit kontraktu, czyli tych, które dotychczas często były realizowane w dużych wolumenach. Co istotne, NFZ nie przestaje płacić za badania – zmienia jedynie sposób ich wyceny.

Kto nie straci na zmianach NFZ? Lista wyjątków (dzieci, onkologia, DiLO)

Nie wszyscy pacjenci znajdą się w nowym systemie rozliczeń. NFZ wprowadza wyraźne wyłączenia, które mają chronić najbardziej wrażliwe grupy. Nowe zasady nie obejmują:

dzieci i młodzieży do 18. roku życia

pacjentów onkologicznych z kartą DiLO

programu profilaktyki raka jelita grubego.

To oznacza, że w obszarach uznanych za priorytetowe finansowanie pozostaje bez zmian.

66 proc. rezonansów robią prywatne firmy. Skąd ta dominacja?

Jednym z najbardziej komentowanych wątków jest struktura rynku. Dane przywołane przez Ministerstwo Zdrowia pokazują, że aż 66 proc. rezonansów magnetycznych finansowanych przez NFZ wykonują podmioty prywatne. To rodzi pytania o efektywność systemu. Publiczne szpitale dysponują sprzętem kupionym często za miliony złotych – nierzadko z funduszy unijnych lub budżetowych. Problem polega na tym, że:

po wyczerpaniu kontraktu sprzęt bywa niewykorzystywany

brakuje elastyczności kadrowej i organizacyjnej

koszty funkcjonowania są wyższe niż w sektorze prywatnym.

W efekcie rynek diagnostyki zaczął przypominać dualny system, w którym publiczne inwestycje wspierają prywatną produkcję świadczeń.

NFZ uderza w „taśmowe” badania. Marże sięgały nawet 40 proc.

W tle decyzji pojawia się coraz częściej używane określenie: „produkcja badań”. Chodzi o sytuacje, w których liczba świadczeń rośnie szybciej niż realne potrzeby zdrowotne pacjentów. Nowy model finansowania ma ograniczyć motywację do dzielenia badań, zmniejszyć opłacalność nadprodukcji i skłonić placówki do optymalizacji kosztów. Jednocześnie minister zdrowia sugeruje, że marże w tym segmencie sięgały nawet 40 proc., co pokazuje skalę potencjalnych zysków.

Czy kolejki do badań się wydłużą? Skutki zmian NFZ dla pacjentów

To najważniejsze pytanie – i jednocześnie najbardziej niejednoznaczne. Z jednej strony NFZ zapewnia, że dostęp do badań nie powinien się pogorszyć. Z drugiej – ekonomiści zdrowia wskazują, że niższe stawki mogą zmienić zachowanie świadczeniodawców.

Możliwe scenariusze:

część placówek ograniczy liczbę badań ponad limit

wzrośnie presja na lepsze zarządzanie kontraktami

możliwe przesunięcia pacjentów między placówkami.

W krótkim okresie mogą pojawić się lokalne napięcia, szczególnie tam, gdzie dominują prywatne pracownie diagnostyczne.

Publiczny sprzęt za miliony stoi niewykorzystany. Gdzie jest problem?

To jeden z najbardziej kontrowersyjnych wątków dyskusji. Intuicyjnie można oczekiwać, że skoro sprzęt jest dostępny, powinien pracować maksymalnie. Rzeczywistość jest bardziej złożona. Publiczne placówki prowadzą także oddziały szpitalne, które generują koszty, mają ograniczenia kadrowe (braki lekarzy, techników) i nie konkurują tak elastycznie wynagrodzeniami. W efekcie sprzęt diagnostyczny jest często używany nie tylko do badań ambulatoryjnych, ale również do obsługi pacjentów hospitalizowanych – co zmniejsza jego dostępność dla „produkcji” badań ponad limit.

Eksperci podzieleni po decyzji NFZ. „To potrzebna zmiana” vs „ryzyko dla pacjentów”

Debata nie jest jednostronna. Pojawiają się zarówno głosy poparcia, jak i krytyki. Część ekspertów uważa, że system wymagał korekty i należy ograniczyć nieefektywne wydatki, a publiczne pieniądze powinny być lepiej kontrolowane.

Inni zwracają uwagę, że prywatne placówki wypełniały lukę systemową. Tymczasem ograniczenie finansowania może uderzyć w dostępność, zaś sam problem leży w organizacji sektora publicznego. Ten spór pokazuje, że decyzja NFZ dotyka nie tylko finansów, ale też modelu funkcjonowania całej ochrony zdrowia.

Zmiany NFZ od II kwartału 2026. Terminy i co dalej z systemem badań

Oś czasu zmian wygląda jasno:

II kwartał 2026 – wejście nowych stawek

– wejście nowych stawek kolejne miesiące – obserwacja efektów i ewentualne korekty

możliwe renegocjacje kontraktów przez placówki.

Ministerstwo Zdrowia sugeruje również, że to dopiero początek szerszych zmian w systemie finansowania diagnostyki.

Podstawa prawna i dokumenty