Jeszcze niedawno sanatorium oznaczało jedno: wyjazd na dwa lub trzy tygodnie i pełny turnus z noclegiem. Dziś coraz więcej pacjentów wybiera leczenie uzdrowiskowe bez noclegu, czyli tzw. tryb ambulatoryjny. Z danych GUS wynika, że w 2025 roku skorzystało z niego 91,4 tys. pacjentów, co oznacza wzrost o 7,2 proc. rok do roku. To sygnał, że Polacy szukają bardziej elastycznych form leczenia.
Sanatorium bez noclegu – czym jest leczenie ambulatoryjne i jak działa w praktyce
Leczenie ambulatoryjne w sanatorium polega na tym, że pacjent korzysta z zabiegów, ale nie mieszka na miejscu. Przyjeżdża na konkretne terapie – podobnie jak do przychodni rehabilitacyjnej – i wraca do domu lub wynajętego noclegu. W praktyce wygląda to tak:
- lekarz uzdrowiskowy ustala plan zabiegów
- pacjent pojawia się codziennie lub co kilka dni
- korzysta z 2–4 procedur dziennie
- po zakończeniu wraca do swoich obowiązków.
Ten model przypomina „sanatorium w wersji miejskiej” – bez izolacji od codzienności, ale z dostępem do tych samych zabiegów.
Coraz więcej pacjentów wybiera leczenie bez noclegu – dane GUS 2025
Zmiana jest wyraźna w liczbach. Według raportu GUS „Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2025 r.” z leczenia ambulatoryjnego skorzystało 91,4 tys. pacjentów - to wzrost o 7,2 proc. rok do roku. Jednocześnie liczba pacjentów stacjonarnych lekko spadła. To oznacza, że część kuracjuszy rezygnuje z tradycyjnych turnusów na rzecz krótszych, bardziej elastycznych form terapii.
Dlaczego Polacy wybierają sanatorium bez noclegu? Koszty, czas i dostęp do leczenia NFZ
Na pierwszy rzut oka chodzi o wygodę, ale w tle widać głębsze mechanizmy.
- Brak czasu na długie wyjazdy - coraz więcej osób pracuje zawodowo i nie może pozwolić sobie na kilkutygodniowy pobyt. Leczenie ambulatoryjne daje możliwość pogodzenia terapii z codziennością.
- Koszty pobytu - choć zabiegi mogą być refundowane, nocleg i wyżywienie często wymagają dopłaty. W trybie ambulatoryjnym pacjent unika kosztów zakwaterowania, może korzystać z tańszych opcji noclegowych (n. u znajomych) albo dojeżdża z domu.
- Szybszy dostęp do leczenia - na turnus w sanatorium czeka się miesiącami. Zabiegi ambulatoryjne są często dostępne szybciej – zwłaszcza prywatnie.
Leczenie ambulatoryjne w sanatorium NFZ – nowy trend w leczeniu uzdrowiskowym
Rosnąca popularność leczenia bez noclegu dobrze wpisuje się w szerszy trend: medycyna dostosowuje się do pacjenta, a nie odwrotnie. Jeszcze kilka lat temu standardem był wyjazd „na odcięcie”. Dziś wielu pacjentów oczekuje: elastycznego grafiku, krótszych form terapii i możliwości kontynuowania pracy. W efekcie sanatoria zaczynają funkcjonować nie tylko jako miejsca pobytowe, lecz także jako lokalne centra rehabilitacji.
Sanatorium bez noclegu – zalety i wady leczenia ambulatoryjnego
Nie ma jednej odpowiedzi, która forma jest lepsza. Wszystko zależy od sytuacji pacjenta.
Zalety:
- brak konieczności wyjazdu na kilka tygodni
- niższe koszty
- łatwiejsze pogodzenie z pracą
- większa dostępność terminów.
Wady:
- brak „oderwania” od codzienności
- mniejsza intensywność leczenia
- konieczność dojazdów
- brak efektu regeneracyjnego pobytu
Pacjenci często podkreślają, że największą różnicą jest brak pełnej regeneracji – tej, którą daje zmiana otoczenia.
Sanatorium bez noclegu vs pobyt stacjonarny – porównanie kosztów i efektów
Element
Leczenie ambulatoryjne
Pobyt stacjonarny
Nocleg
brak
zapewniony
Czas trwania
elastyczny
ok. 2–3 tygodnie
Koszty
niższe
wyższe
Intensywność
średnia
wysoka
Dostępność
większa
ograniczona
Styl leczenia
dopasowany do dnia
pełne odcięcie
Sanatoria zmieniają model działania – jak leczenie bez noclegu wpływa na uzdrowiska
Zmiana zachowań pacjentów wymusza zmiany w samych uzdrowiskach. Placówki rozwijają ofertę zabiegów ambulatoryjnych, inwestują w infrastrukturę dzienną i dostosowują godziny pracy do pacjentów. W praktyce oznacza to przesunięcie modelu biznesowego – od klasycznego turnusu w stronę usług dostępnych „na bieżąco”.
Czy sanatorium bez noclegu zastąpi turnusy? Kto wybiera którą formę leczenia
Na razie nic na to nie wskazuje. Obie formy będą funkcjonować równolegle. Turnusy stacjonarne nadal pozostają kluczowe dla:
- osób starszych
- pacjentów wymagających intensywnej terapii
- leczenia poważnych schorzeń.
Z kolei tryb ambulatoryjny zyskuje popularność wśród osób aktywnych zawodowo.
Sanatorium bez noclegu – najczęstsze pytania (FAQ) o leczenie ambulatoryjne
Źródła
- GUS, „Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej w 2025 r.”
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym
- Narodowy Fundusz Zdrowia – zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe
