Krajowa Sieć Kardiologiczna – nowe obowiązki dla ośrodków leczących najcięższe przypadki chorób serca

W czwartek wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych przez ośrodki kardiologiczne do systemu Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK). Dotychczas nie było centralnego systemu informatycznego gromadzącego dane o strukturze organizacyjnej ośrodków kardiologicznych, posiadanych przez nie certyfikatach, wykonywanych procedurach medycznych oraz liczbie pacjentów. Obowiązek wprowadzania tego typu danych do systemu KSK pozwoli na ich gromadzenie, porządkowanie i porównywanie w ujednoliconym zakresie.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych wprowadzanych przez ośrodki kardiologiczne do systemu KSK oraz terminy aktualizacji. Dane umożliwią weryfikację spełniania kryteriów dla przynależności do sieci KSK i przyznania statusu Centrum Doskonałości Kardiologicznej (czyli ośrodka zapewniającego najwyższą jakość leczenia i specjalizującego się w określonych grupach schorzeń naczyniowo-sercowych).

Jakie dane szpitale kardiologiczne raportują do systemu Krajowej Sieci Kardiologicznej

Placówki będą musiały przekazywać do KSK dane m.in. o swojej strukturze i organizacji udzielania świadczeń, dostępności specjalistycznych pracowni hemodynamiki, radiologii zabiegowej, elektrofizjologii, oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz o wykonywanych w nich procedurach. Ponadto będą miały obowiązek przekazywania informacji o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości. Natomiast ośrodki posiadające status Centrum Doskonałości Kardiologicznej dodatkowo będą raportować o liczbie wykonanych procedur i liczbie pacjentów leczonych w poprzednim roku.

Terminy raportowania do Krajowej Sieci Kardiologicznej

Rozporządzenie określa też terminy przekazywania i aktualizacji danych, dzięki czemu informacje w systemie mają być na bieżąco uzupełniane i porównywalne między placówkami, a za techniczną obsługę systemu będzie odpowiadać Centrum e Zdrowia. Zgodnie z regulacją ośrodki będą miały 30 dni na wprowadzenie danych od dnia ogłoszenia na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu ośrodków kardiologicznych. Na wprowadzenie danych za poprzedni rok kalendarzowy będą miały czas do 15 lutego roku następnego, a na aktualizację danych w przypadku ich zmiany – 14 dni.

Po co centralny system Krajowej Sieci Kardiologicznej: weryfikacja kryteriów i lepsza organizacja opieki

Dane zgromadzone w systemie KSK umożliwią weryfikację spełniania kryteriów kwalifikacji ośrodków do poszczególnych poziomów zabezpieczenia opieki kardiologicznej, a także przyznawania statusu Centrum Doskonałości Kardiologicznej, w tym ocenę kryteriów jakościowych i ilościowych. Regulacja dotyczy ponad 23 tys. placówek udzielających świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych, ponad 8 tys. prowadzących rehabilitację i prawie 3 tys. zajmujących się opieką długoterminową. Efektem wprowadzenia przez nie danych do KSK będzie poprawa organizacji systemu opieki kardiologicznej i zmniejszenie przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu krążenia.