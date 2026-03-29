Choć rewolucja cenowa obejmuje setki pozycji, kluczem do oszczędności stało się wygaśnięcie ochrony patentowej na popularne substancje oryginalne. Dzięki pojawieniu się pierwszych tańszych odpowiedników, dostęp do nowoczesnego leczenia serca, nerek czy cukrzycy stanie się znacznie prostszy.

Przełom w leczeniu raka. 14 nowych terapii na liście refundacyjnej

Największy nacisk w nowym wykazie położono na walkę z nowotworami. Z 16 nowych terapii aż 14 dedykowanych jest onkologii, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca, który pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w kraju. Pacjenci zyskają dostęp do personalizowanego leczenia, w tym nowoczesnych kombinacji leków takich jak niwolumab z ipilimumabem czy amiwantamab.

Resort nie zapomniał jednak o osobach cierpiących na schorzenia rzadkie – sześć nowych pozycji na liście to preparaty celowane właśnie w tę grupę chorych. Zmiany obejmują również zaawansowane metody leczenia chorób krwi, w tym chłoniaków i białaczek, co dla wielu rodzin oznacza koniec wielomiesięcznego czekania na finansowanie ratunkowe.

Koniec drogich leków na serce. Te zamienniki odciążą portfele pacjentów

Ważna zmiana dotyczy cen leków na choroby przewlekłe, które Polacy kupują każdego miesiąca w milionach sztuk. Na liście refundacyjnej debiutują pierwsze generyki substancji, które do tej pory były bardzo kosztowne. Mowa tu przede wszystkim o:

dapagliflozynie , kluczowej w leczeniu cukrzycy typu 2 i niewydolności serca

, kluczowej w leczeniu cukrzycy typu 2 i niewydolności serca apiksabanie stosowanym w profilaktyce zatorów.

Wprowadzenie zamienników wymusza spadek cen leków oryginalnych, co jest naturalnym mechanizmem rynkowym. Przykładowo, popularny lek przeciwzakrzepowy Pradaxa zaliczył spektakularny zjazd cenowy – z poziomu ponad 114 zł do zaledwie 44 zł za opakowanie. Dla pacjenta kardiologicznego, który przyjmuje ten preparat na stałe, oznacza to ponad 800 złotych oszczędności w skali roku.

Lista leków, które najbardziej tanieją od 1 kwietnia. Sprawdź nowe ceny [TABELA]

Na liście leków z mniejszymi dopłatami po stronie pacjentów znajduje się aż 368 pozycji. Poniżej prezentujemy zestawienie 20 leków, w przypadku których spadek dopłaty ze strony pacjenta jest najbardziej odczuwalny. Na liście dominują preparaty kardiologiczne, przeciwpadaczkowe oraz nowoczesne formy odczulania.

Nazwa leku i dawka Zastosowanie Nowa cena (dopłata) Oszczędność na opakowaniu Pradaxa (110 mg) Zakrzepica, zatory 44,18 zł - 70,22 zł Staloral 300 (Trawy/Brzoza) Odczulanie podjęzykowe 106,25 zł - 31,68 zł Oralair (Trawy) Alergiczny nieżyt nosa 117,70 zł - 31,68 zł Pradaxa (150 mg) Zakrzepica żył głębokich 88,59 zł - 22,47 zł Trund (1000 mg, 100 szt.) Padaczka 8,89 zł - 16,55 zł Mirexan (150 mg) Zakrzepica i zatorowość 26,46 zł - 14,41 zł Levetiracetam NeuroPharma Padaczka 10,42 zł - 12,73 zł Mirexan (110 mg) Prewencja zakrzepicy 17,68 zł - 10,46 zł Auroxetyn (40 mg) ADHD u dzieci i młodzieży 3,20 zł - 8,71 zł Posaconazole Viatris Zakażenia grzybicze 3,20 zł - 8,59 zł Optilamid (krople) Jaskra 8,00 zł - 7,72 zł Atorvastatin Teva Cholesterol / Miażdżyca 4,61 zł - 7,50 zł Cezarius (1000 mg) Padaczka 8,61 zł - 7,33 zł Vetira (1000 mg) Padaczka 21,00 zł - 7,33 zł Cezarius (750 mg) Padaczka 15,51 zł - 6,49 zł Konaten (25 mg) ADHD 3,20 zł - 6,09 zł Aprepitant Accord Wymioty po chemioterapii 3,20 zł - 5,73 zł Nodofree (krople) Jaskra 7,10 zł - 5,22 zł PKU Express 15 Fenyloketonuria 3,20 zł - 4,46 zł Ivohart (5 mg) Niewydolność serca 5,63 zł - 4,37 zł

Złe wiadomości dla diabetyków. Niektóre dopłaty wzrosną o 100 zł

Podczas gdy pewna grupa pacjentów kardiologicznych i alergików może odetchnąć z ulgą, nowa lista refundacyjna ma też swoją drugą, kosztowniejszą stronę. W przypadku nowoczesnych terapii stosowanych w cukrzycy typu 2, system naliczania dopłat zmienił się na niekorzyść pacjenta tak drastycznie, że w niektórych przypadkach rachunek w aptece wzrośnie nawet o ponad 100 złotych za jedno opakowanie.

Największe uderzenie cenowe dotyczy tzw. flozyn, które są kluczowe nie tylko w regulacji poziomu cukru, ale i w ochronie serca oraz nerek. Jeśli przyjmujesz leki nowej generacji, koniecznie sprawdź, czy Twój preparat nie znalazł się na liście "rekordzistów drożyzny".

Bezpieczeństwo lekowe Polski. Ważne zmiany w przepisach o refundacji

Warto podkreślić, że obecność leku na liście refundacyjnej nie jest dana raz na zawsze. Ministerstwo Zdrowia podjęło tym razem 243 decyzje o przedłużeniu finansowania dla dotychczasowych terapii. Każdy taki ruch poprzedzony jest rygorystyczną analizą, podczas której sprawdza się, czy dany lek wciąż jest bezpieczny i czy jego cena odpowiada realnym efektom leczniczym.

Dodatkowo rząd pracuje nad nowelizacją ustawy, która ma premiować leki produkowane bezpośrednio w Polsce. Strategia ta ma na celu nie tylko obniżenie kosztów, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa lekowego kraju, by pacjenci nie musieli obawiać się braków w aptekach w przypadku globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw.

FAQ: Co warto wiedzieć o zmianach?

Czy muszę mieć nową receptę, aby kupić lek taniej? Nie, cena leku refundowanego jest przypisana do daty realizacji recepty. Jeśli udasz się do apteki 1 kwietnia lub później, farmaceuta naliczy nową, niższą dopłatę, nawet jeśli recepta została wystawiona w marcu. Jak sprawdzić, czy mój lek jest na liście? Najprostszym sposobem jest skorzystanie z internetowej wyszukiwarki leków refundowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia lub portalu pacjent.gov.pl. Można również zapytać o to lekarza podczas wizyty lub farmaceutę w dowolnej aptece. Dlaczego niektóre leki tanieją tak drastycznie? Głównym powodem jest wygaśnięcie ochrony patentowej (lek staje się generykiem). Gdy na rynek wchodzą inni producenci z tym samym składem chemicznym, konkurencja zmusza firmy do znaczącego obniżenia cen, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą dopłatę pacjenta. Co jeśli mój lek zniknął z listy? W takim przypadku warto porozmawiać z lekarzem o dostępnych zamiennikach. Bardzo często lek, który stracił refundację, zostaje zastąpiony innym preparatem o dokładnie takim samym działaniu, który jest dla pacjenta tańszy lub w tej samej cenie.

