Od 1 kwietnia 2026 roku wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, na której obok 16 zupełnie nowych terapii, pojawią się gigantyczne obniżki dopłat do preparatów stosowanych w chorobach cywilizacyjnych. Niektórzy pacjenci, szczególnie ci zmagający się z zakrzepicą czy alergiami, za jedno opakowanie leku zapłacą nawet o 70 złotych mniej niż dotychczas.
Choć rewolucja cenowa obejmuje setki pozycji, kluczem do oszczędności stało się wygaśnięcie ochrony patentowej na popularne substancje oryginalne. Dzięki pojawieniu się pierwszych tańszych odpowiedników, dostęp do nowoczesnego leczenia serca, nerek czy cukrzycy stanie się znacznie prostszy.
Przełom w leczeniu raka. 14 nowych terapii na liście refundacyjnej
Największy nacisk w nowym wykazie położono na walkę z nowotworami. Z 16 nowych terapii aż 14 dedykowanych jest onkologii, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca, który pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w kraju. Pacjenci zyskają dostęp do personalizowanego leczenia, w tym nowoczesnych kombinacji leków takich jak niwolumab z ipilimumabem czy amiwantamab.
Resort nie zapomniał jednak o osobach cierpiących na schorzenia rzadkie – sześć nowych pozycji na liście to preparaty celowane właśnie w tę grupę chorych. Zmiany obejmują również zaawansowane metody leczenia chorób krwi, w tym chłoniaków i białaczek, co dla wielu rodzin oznacza koniec wielomiesięcznego czekania na finansowanie ratunkowe.
Koniec drogich leków na serce. Te zamienniki odciążą portfele pacjentów
Ważna zmiana dotyczy cen leków na choroby przewlekłe, które Polacy kupują każdego miesiąca w milionach sztuk. Na liście refundacyjnej debiutują pierwsze generyki substancji, które do tej pory były bardzo kosztowne. Mowa tu przede wszystkim o:
- dapagliflozynie, kluczowej w leczeniu cukrzycy typu 2 i niewydolności serca
- apiksabanie stosowanym w profilaktyce zatorów.
Wprowadzenie zamienników wymusza spadek cen leków oryginalnych, co jest naturalnym mechanizmem rynkowym. Przykładowo, popularny lek przeciwzakrzepowy Pradaxa zaliczył spektakularny zjazd cenowy – z poziomu ponad 114 zł do zaledwie 44 zł za opakowanie. Dla pacjenta kardiologicznego, który przyjmuje ten preparat na stałe, oznacza to ponad 800 złotych oszczędności w skali roku.
Lista leków, które najbardziej tanieją od 1 kwietnia. Sprawdź nowe ceny [TABELA]
Na liście leków z mniejszymi dopłatami po stronie pacjentów znajduje się aż 368 pozycji. Poniżej prezentujemy zestawienie 20 leków, w przypadku których spadek dopłaty ze strony pacjenta jest najbardziej odczuwalny. Na liście dominują preparaty kardiologiczne, przeciwpadaczkowe oraz nowoczesne formy odczulania.
Nazwa leku i dawka
Zastosowanie
Nowa cena (dopłata)
Oszczędność na opakowaniu
Pradaxa (110 mg)
Zakrzepica, zatory
44,18 zł
- 70,22 zł
Staloral 300 (Trawy/Brzoza)
Odczulanie podjęzykowe
106,25 zł
- 31,68 zł
Oralair (Trawy)
Alergiczny nieżyt nosa
117,70 zł
- 31,68 zł
Pradaxa (150 mg)
Zakrzepica żył głębokich
88,59 zł
- 22,47 zł
Trund (1000 mg, 100 szt.)
Padaczka
8,89 zł
- 16,55 zł
Mirexan (150 mg)
Zakrzepica i zatorowość
26,46 zł
- 14,41 zł
Levetiracetam NeuroPharma
Padaczka
10,42 zł
- 12,73 zł
Mirexan (110 mg)
Prewencja zakrzepicy
17,68 zł
- 10,46 zł
Auroxetyn (40 mg)
ADHD u dzieci i młodzieży
3,20 zł
- 8,71 zł
Posaconazole Viatris
Zakażenia grzybicze
3,20 zł
- 8,59 zł
Optilamid (krople)
Jaskra
8,00 zł
- 7,72 zł
Atorvastatin Teva
Cholesterol / Miażdżyca
4,61 zł
- 7,50 zł
Cezarius (1000 mg)
Padaczka
8,61 zł
- 7,33 zł
Vetira (1000 mg)
Padaczka
21,00 zł
- 7,33 zł
Cezarius (750 mg)
Padaczka
15,51 zł
- 6,49 zł
Konaten (25 mg)
ADHD
3,20 zł
- 6,09 zł
Aprepitant Accord
Wymioty po chemioterapii
3,20 zł
- 5,73 zł
Nodofree (krople)
Jaskra
7,10 zł
- 5,22 zł
PKU Express 15
Fenyloketonuria
3,20 zł
- 4,46 zł
Ivohart (5 mg)
Niewydolność serca
5,63 zł
- 4,37 zł
Złe wiadomości dla diabetyków. Niektóre dopłaty wzrosną o 100 zł
Podczas gdy pewna grupa pacjentów kardiologicznych i alergików może odetchnąć z ulgą, nowa lista refundacyjna ma też swoją drugą, kosztowniejszą stronę. W przypadku nowoczesnych terapii stosowanych w cukrzycy typu 2, system naliczania dopłat zmienił się na niekorzyść pacjenta tak drastycznie, że w niektórych przypadkach rachunek w aptece wzrośnie nawet o ponad 100 złotych za jedno opakowanie.
Największe uderzenie cenowe dotyczy tzw. flozyn, które są kluczowe nie tylko w regulacji poziomu cukru, ale i w ochronie serca oraz nerek. Jeśli przyjmujesz leki nowej generacji, koniecznie sprawdź, czy Twój preparat nie znalazł się na liście "rekordzistów drożyzny".
POLECAMY RÓWNIEŻ: Te leki na cukrzycę drożeją od 1 kwietnia. Nawet +100 zł dopłaty przy okienku [WYKAZ]
Bezpieczeństwo lekowe Polski. Ważne zmiany w przepisach o refundacji
Warto podkreślić, że obecność leku na liście refundacyjnej nie jest dana raz na zawsze. Ministerstwo Zdrowia podjęło tym razem 243 decyzje o przedłużeniu finansowania dla dotychczasowych terapii. Każdy taki ruch poprzedzony jest rygorystyczną analizą, podczas której sprawdza się, czy dany lek wciąż jest bezpieczny i czy jego cena odpowiada realnym efektom leczniczym.
Dodatkowo rząd pracuje nad nowelizacją ustawy, która ma premiować leki produkowane bezpośrednio w Polsce. Strategia ta ma na celu nie tylko obniżenie kosztów, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa lekowego kraju, by pacjenci nie musieli obawiać się braków w aptekach w przypadku globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw.
FAQ: Co warto wiedzieć o zmianach?
Czy muszę mieć nową receptę, aby kupić lek taniej?
Nie, cena leku refundowanego jest przypisana do daty realizacji recepty. Jeśli udasz się do apteki 1 kwietnia lub później, farmaceuta naliczy nową, niższą dopłatę, nawet jeśli recepta została wystawiona w marcu.
Jak sprawdzić, czy mój lek jest na liście?
Najprostszym sposobem jest skorzystanie z internetowej wyszukiwarki leków refundowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia lub portalu pacjent.gov.pl. Można również zapytać o to lekarza podczas wizyty lub farmaceutę w dowolnej aptece.
Dlaczego niektóre leki tanieją tak drastycznie?
Głównym powodem jest wygaśnięcie ochrony patentowej (lek staje się generykiem). Gdy na rynek wchodzą inni producenci z tym samym składem chemicznym, konkurencja zmusza firmy do znaczącego obniżenia cen, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą dopłatę pacjenta.
Co jeśli mój lek zniknął z listy?
W takim przypadku warto porozmawiać z lekarzem o dostępnych zamiennikach. Bardzo często lek, który stracił refundację, zostaje zastąpiony innym preparatem o dokładnie takim samym działaniu, który jest dla pacjenta tańszy lub w tej samej cenie.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2023 poz. 826 ze zm.).
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 kwietnia 2026 r.
