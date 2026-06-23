Gazeta Prawna
Nieruchomości

Zakaz podwójnej prowizji dla pośredników nieruchomości. Nowy projekt rządu

agent nieruchomości pośrednik prowizja
Projekt: pośrednicy nieruchomości nie będą mogli pobierać opłat od obu stron transakcjiShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:54

Jednym z kluczowych rozwiązań proponowanych w projekcie nowelizacji mającej poprawić standard usług pośredników nieruchomości jest zakaz pobierania wynagrodzenia od obu stron transakcji jednocześnie. Założenia projektu opublikowano we wtorek w wykazie prac rządu.

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Mowa o przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który ma na celu poprawę jakości usług na rynku pośrednictwa nieruchomości.

„Zakup czy sprzedaż nieruchomości to często jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Dlatego korzystanie z usług pośrednika powinno być gwarantem prawidłowości takiej transakcji, a warunki współpracy z nim muszą być jasne i klarowne. Proponowane rozwiązania służą przede wszystkim większej przejrzystości świadczonych usług oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa obrotu na rynku nieruchomości” - zauważył wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, cytowany w komunikacie resortu.

Nowe obowiązki i zakres odpowiedzialności pośredników nieruchomości

Projekt przewiduje określenie katalogu czynności, za których wykonanie pośrednik w obrocie nieruchomościami będzie obligatoryjnie ponosił odpowiedzialność i które będzie musiał zrealizować w każdym przypadku, niezależnie od postanowień umowy pośrednictwa. Ma to zwiększyć przejrzystość relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem.

MRiT proponuje również wprowadzenie zakazu pobierania wynagrodzenia jednocześnie od obu stron transakcji, w celu ograniczenia ryzyka potencjalnego konfliktu interesów oraz „wzmocnienia roli pośrednika jako podmiotu działającego w interesie strony, z którą zawarł umowę”. Ma to również przeciwdziałać niepożądanym praktykom polegającym na „wymuszaniu” zawierania umów pośrednictwa z osobami, które nie są nimi zainteresowane.

Pośrednik nie będzie mógł też publikować ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami bez uprzedniego zawarcia umowy pośrednictwa z właścicielem nieruchomości, przy tym ewentualna publikacja będzie musiała zostać jednoznacznie oznaczona, że pochodzi od pośrednika.

Większe uprawnienia Inspekcji Handlowej i sankcje dla pośredników

Projekt zakłada też wzmocnienie uprawnień kontrolnych Inspekcji Handlowej, która będzie uprawniona m.in. do oceny, czy pośrednik w obrocie nieruchomościami rzetelnie informuje klientów o zakresie świadczonych usług oraz warunkach zawieranej umowy pośrednictwa; zapewnia przejrzystość i kompletność treści umów pośrednictwa; realizuje minimalny zakres czynności określony w ustawie; nie pobiera wynagrodzenia od obu stron tej samej transakcji, nie uzależnia prezentacji nieruchomości od wcześniejszego podpisania umowy pośrednictwa; przy publikacji oferty nieruchomości wyraźnie oznacza, że ogłoszenie pochodzi od pośrednika; nie publikuje ogłoszeń bez uprzedniego zawarcia umowy pośrednictwa z właścicielem nieruchomości.

W projekcie przewidziano też wprowadzenie „adekwatnych środków sankcyjnych”, w tym kar pieniężnych kar pieniężnych oraz możliwości wydania nakazu zaprzestania praktyk naruszających przepisy ustawy po rygorem zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. (PAP)

gkc/ drag/

Źródło: PAP

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