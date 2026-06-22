Zadłużenie Polski rośnie. Wzrost o 46,8 mld zł w ciągu miesiąca

Według wstępnych danych opublikowanych w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2026 r. sięgnęło około 2 bln 135,6 mld zł. Oznacza to wzrost o 46,8 mld zł, czyli 2,2 proc., w porównaniu z kwietniem tego roku.

MF podało, że dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 715,3 mld zł, a dług zagraniczny - 420,3 mld zł (czyli 19,7 proc. całego długu Skarbu Państwa). (PAP)

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję. PolskaMinisterstwo Finansówdług publiczny Drukuj Zgłoś błąd

Odblokuj dostęp do artykułu swoim znajomym Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu Podziel się dostępem