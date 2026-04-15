Więcej koreańskich technologii w polskiej gospodarce

Podniesienie rangi stosunków polsko-koreańskich do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego stanowi formalną podstawę do dalszego zacieśniania współpracy gospodarczej. Korea Południowa pozostaje obecnie największym azjatyckim inwestorem w Polsce, a nowa faza relacji ma opierać się na wspólnych interesach w sektorach wysokich technologii, takich jak półprzewodniki, sztuczna inteligencja oraz eksploracja kosmosu. Z punktu widzenia Warszawy, kluczowym celem jest zrównoważenie relacji gospodarczych, co ma doprowadzić do zmniejszenia wysokiego deficytu handlowego w obrotach z tym krajem.

W obszarze zbrojeniowym analiza rozmów wskazuje na przejście od prostych zakupów sprzętu w stronę polonizacji nabywanego uzbrojenia. Polska strona kładzie nacisk na transfer technologii oraz przenoszenie części procesów produkcyjnych do krajowych zakładów. Współpraca ta ma być rozszerzona o wspólne działania na rzecz stabilizacji geopolitycznej, gdzie oba państwa mają pełnić rolę filarów bezpieczeństwa w swoich regionach – odpowiednio w Europie Środkowej oraz w Azji Wschodniej.

Polscy rolnicy wyeksportują mięso do Japonii

Najbardziej wymierne efekty wizyty w Japonii dotyczą sektora mięsnego. Po wieloletnich negocjacjach ogłoszono zniesienie limitu wiekowego dla eksportowanego bydła oraz otwarcie rynku na polskie przetworzone produkty wołowe. Jest to istotna zmiana techniczna, która pozwala polskim zakładom na rozszerzenie asortymentu na rynku japońskim, gdzie dotychczas eksportowano głównie mięso mrożone i podroby. Dodatkowo zatwierdzono pierwszy polski zakład do eksportu przetworzonego drobiu, co stanowi początek procedury otwierania tego rynku dla szerszej grupy producentów.

Sytuacja na rynku koreańskim w obszarze rolnictwa pozostaje na etapie politycznych deklaracji. Polska delegacja uzyskała zapewnienie od koreańskiego Zgromadzenia Narodowego o przyspieszeniu procedur dostępu dla polskiej wołowiny. Choć branża spodziewa się uruchomienia transportów w ciągu kilku miesięcy, wymaga to jeszcze ostatecznego uzgodnienia świadectw weterynaryjnych. Szacuje się, że w pierwszej fazie eksport może wynieść od 5 do 6 tysięcy ton rocznie, z potencjałem wzrostu do kilkunastu tysięcy ton w dłuższej perspektywie.

Argentyńska wołowina w Polsce, a polska w Japonii

Wzmocnienie obecności na rynkach azjatyckich jest niezbędne w obliczu finalizowanej umowy UE z krajami Mercosur. Japonia i Korea Południowa to rynki poszukujące produktów klasy premium, co pozwala polskim producentom na realizację wyższych marż niż na nasyconym rynku unijnym. Polska wołowina, produkowana według wysokich standardów dobrostanu, jest pozycjonowana jako produkt bezpieczny i konkurencyjny cenowo wobec dostawców z USA czy Australii.

Dopełnieniem wizyty było podpisanie przez resort rolnictwa Memorandum o Współpracy z Japonią, które wyznacza ramy dla wymiany doświadczeń w zakresie innowacji i nowoczesnych technologii rolniczych. Dokument ten ma służyć jako baza do intensyfikacji kontaktów dwustronnych, co przy rekordowym poziomie polskiego eksportu rolno-spożywczego (58 mld euro w 2025 r.) ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dynamiki wzrostu tego sektora. Jednocześnie polska strona nadal podnosi postulaty dotyczące pełnego uznania regionalizacji w zakresie chorób zakaźnych zwierząt, co jest niezbędne dla stabilności handlu.

Żródła: gov.pl, pap