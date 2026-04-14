Wartość aktywów PPK na koniec marca

Jak wskazano w opublikowanym we wtorek biuletynie, według stanu na 31 marca br., 342,46 tys. podmiotów umożliwiało swoim pracownikom udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych, a z możliwości oszczędzania w PPK korzystało 4,28 mln osób.

Jednocześnie wskazano, że łączna partycypacja w PPK wyniosła 59,8 proc. Najwyższa jest ona w podmiotach zatrudniających ponad tysiąc osób. Dodano, że partycypacja w PPK rośnie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W tym pierwszym wynosi 34,31 proc., a w drugim - 68,62 proc. Z danych PFR wynika również, że 93,98 proc. oszczędzających w PPK to Polacy (ok. 4 mln 21 tys.). Wśród innych narodowości dominują Ukraińcy (162,86 tys.). W PPK było też 19,56 tys. oszczędzających Białorusinów, 5,89 tys. osób narodowości indyjskiej, 3,77 tys. rumuńskiej, 3,15 tys. Rosjan, 2,82 tys. Włochów i 2 tys. Turków.

Średni wiek oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych to 40 lat.

W biuletynie wskazano również, że 52,41 proc. wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty pochodzi od uczestników PPK, 39,95 proc. od pracodawców, a za 7,64 proc. odpowiadają dopłaty od państwa.

PPK w Polsce. Zarządzanie, koszt, dopłaty

PPK PFR Portal przekazał również, że zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 16 instytucji finansowych, a koszt zarządzania PPK to średnio 0,365 proc. wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Na rachunki uczestników PPK wpłynęło 973 mln zł w ramach wpłat powitalnych z Funduszu Pracy, a 2,29 mld zł w ramach dopłat rocznych. Dla przykładu podano, że na koncie osoby oszczędzającej w PPK od grudnia 2019 r. znajduje się średnio od 12 309 zł do 17 953 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK, co przekłada się na od 137 proc. do 203 proc. zysku dla uczestnika.

W publikacji podkreślono też, że pracownicy w ramach PPK mogą zarządzać swoimi oszczędnościami, np. zmieniając przypisany fundusz zdefiniowanej daty wielokrotnie. Osoba otwarta na inwestowanie w akcje, możesz zmienić fundusz na bardziej ryzykowny, ale umożliwiający większy zysk, a uczestnik mający obawy przed inwestowaniem w akcje może wybrać fundusz, który będzie oparty o instrumenty dłużne.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić. Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestników, podlegają dziedziczeniu, pracują na rynku kapitałowym. (PAP)