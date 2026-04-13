Powodem kary, jak poinformowała KNF, było m.in. nienależyte ustalenie przez XTB, czy klient ma wiedzę i doświadczenie konieczne do tego, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego ze świadczonymi mu usługami maklerskimi lub instrumentami finansowymi.

KNF wskazała też na brak określenia przez XTB grupy docelowej oraz na przekazywanie klientom lub potencjalnym klientom informacji „nierzetelnych i wprowadzających w błąd w zakresie instrumentów finansowych”.

XTB to międzynarodowy broker inwestycyjny, umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y oraz handel kontraktami CFD na waluty, surowce, indeksy i kryptowaluty za pośrednictwem platformy. (PAP)