VeloBank wykonał integrację części detalicznej Citi Handlowy

Transakcja obejmuje szeroki zakres działalności bankowości detalicznej, w tym mikroprzedsiębiorstwa, bankowość prywatną, karty kredytowe oraz produkty inwestycyjne. W jej ramach do VeloBanku dołączyło ok. 0,5 mln klientów oraz 2 mln produktów. Bank przejął również portfel kredytowy o wartości około 6 mld zł, depozyty klientów o wartości około 21 mld zł oraz aktywa w zarządzaniu o wartości około 11 mld zł.

Transakcja stanowi ważny element budowania pozycji VeloBanku i jeden z kluczowych założeń strategii „Mierz Wyżej” na lata 2026-2028. Wspiera rozwój banku w segmentach klientów zamożnych oraz kart kredytowych, a także wzmacnia jego pozycję rynkową.

Wzmocnienie private banking

W następstwie integracji VeloBank wzmacnia również swój zespół zarządzający. Do zarządu dołączy Andrzej Wilk, który będzie odpowiadał m.in. za obszar private banking. Wnosi on bogate doświadczenie zdobyte w Citi Handlowy, wzmacniając kompetencje VeloBanku w jednym z kluczowych obszarów rozwoju.

Więcej możliwości dla ponad 2 milionów klientów

Transakcja wzmacnia propozycję VeloBanku poprzez połączenie doświadczenia Citi Handlowego w obsłudze klientów zamożnych z cyfrowymi kompetencjami VeloBanku. Po zakończeniu integracji, bank obsługuje ponad 2 miliony klientów. Aktualnie na bieżąco rozwiązywane są indywidualne przypadki, w których klienci potrzebują wsparcia.

Klienci detaliczni Citi Handlowy, którzy dołączyli do VeloBanku, zyskali dostęp do produktów inwestycyjnych VeloFunds TFI oraz biura maklerskiego VeloBanku, umożliwiającej inwestowanie zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych.

– Wykonaliśmy intensywny etap integracji, jednocześnie otwierając nowy rozdział w rozwoju VeloBanku. Dzięki tej transakcji rozszerzamy nasze kompetencje biznesowe w obszarze bankowości prywatnej, usług inwestycyjnych oraz kart kredytowych i umacniamy swoją pozycję na rynku bankowości detalicznej. Przejęcie zwiększa również potencjał dalszego wzrostu VeloBanku dzięki większej skali działalności, bardziej zdywersyfikowanej ofercie produktowej oraz szerszej bazie klientów. To solidny fundament do dalszego umacniania pozycji banku na rynku krajowym. Połączenie instytucji „dwóch prędkości” było wyzwaniem trudnym oraz wymagającym precyzyjnych i skomplikowanych procesów technicznych, które nie zawsze można było wykonać bez kontaktu z klientem. Nasz połączony zespół pracował rok pełną parą, a przez ostatnie miesiące praktycznie 24/7, aby pomóc klientom przejść proces zmiany banku w sposób możliwie bezproblemowy. Przykro nam, że dla części klientów proces przejścia nie był tak płynny jakbyśmy chcieli, natomiast jesteśmy przekonani, że docelowo wszyscy klienci zobaczą pozytywną zmianę – podkreśla Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.

Odnosząc się do zakończonej transakcji, Charles Dunlap, Senior Managing Director oraz Head of Global Financial Institutions Group Advisory w Cerberus, powiedział: Zespół zarządzający VeloBankiem przeprowadził imponującą transformację od 2024 roku. Jako większościowy akcjonariusz z satysfakcją będziemy nadal wspierać bank w kolejnym, ambitnym etapie jego rozwoju.