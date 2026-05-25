Piwo 0% dla wielu Polaków to nadal piwo

Wyniki raportu „Napoje alkoholowe i ich bezalkoholowe odpowiedniki: konsumpcja, reklama i społeczne postrzeganie”, przygotowanego przez Fundację IBRiS w kwietniu 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1025 dorosłych Polaków, omówił serwis Super Biznes.

Jak często Polacy piją alkohol

Jak czytamy, dwie trzecie respondentów spożywa alkohol przynajmniej raz w miesiącu, 25 proc. co najmniej raz w tygodniu. 18 proc. badanych deklaruje abstynencję. Najczęściej alkohol spożywają osoby między 30. a 59. rokiem życia – przywołuje wyniki raportu Super Biznes.

Jednocześnie publikacja zwraca uwagę na rynek piw bezalkoholowych. 38 proc. badanych deklaruje, że sięga po piwo 0% przynajmniej raz w miesiącu, a 12 proc. – minimum raz w tygodniu.

– Co ciekawe, po takie produkty częściej sięgają osoby posiadające prawo jazdy – czytamy.

Piwo bezalkoholowe jest pozycjonowane jako możliwy napój dla kierowców, osób aktywnych zawodowo czy swego rodzaju zamiennik w pewnych rytuałach.

„Bezalkoholowy” z alkoholem w tle

W tym kontekście wysoki odsetek osób kojarzących piwo 0% ze zwykłym piwem to ważna informacja. W ślad za tym Super Biznes podaje alarmujące dane z raportu.

Okazuje się, że aż 64 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że piwo bezalkoholowe może oswajać młodzież ze smakiem piwa i utrwalać nawyk sięgania po alkohol. Ponad połowa ocenia, że może być ono pierwszym krokiem do alkoholowej inicjacji. 63 proc. badanych uważa, że picie alkoholu podczas spotkań rodzinnych zachęca dzieci do sięgania po alkohol, 60 proc. – że podawanie nieletnim piwa bezalkoholowego może sprzyjać późniejszemu piciu alkoholu. 57 proc. negatywnie ocenia podawanie podczas dziecięcych uroczystości „bezalkoholowego szampana”.

Istotna jest zatem cała otoczka, rytuał, wzorce kulturowe, nawet jeśli de facto nie dochodzi do spożycia alkoholu.

Zgoda na restrykcje ponad podziałami politycznymi

W badaniu poruszono też kwestię reklamy. 59 proc. respondentów stwierdziło, że reklamy alkoholu przyczyniają się do częstszego sięgania po alkohol. Ponad połowa – że w Polsce jest za dużo reklam alkoholu. Jak podaje Super Biznes, aż 71 proc. badanych uważa, że reklamy piwa 0% wzmacniają rozpoznawalność marek produkujących alkohol. Połowa sądzi, że reklamy piw bezalkoholowych sprzedawanych pod tą samą marką powinny podlegać takim samym ograniczeniom jak zwykłego piwa. Zaledwie 29 proc. pytanych w badaniu Fundacji IBRiS uważa, że reklama piwa 0% jest zwykłą reklamą napoju bezalkoholowego.

Konsekwencją takich opinii jest poparcie dla określonych regulacji. Za zakazem sprzedaży alkoholu nocą opowiedziało się 62 proc. badanych, na stacjach paliw – 58 proc., za ograniczeniem promocji typu „4+4 gratis” – ponad połowa badanych a za zakazem sprzedaży alkoholu przez internet – również około połowy respondentów.

Jednocześnie 59 proc. pytanych uważa, że produkty bezalkoholowe będące odpowiednikami alkoholu powinny być objęte zakazem sprzedaży nieletnim. Jak wykazuje Fundacja IBRiS, poparcie dla takiego rozwiązania występuje w grupach popierających różne ugrupowania polityczne. Wynosi ono odpowiednio: w przypadku elektoratu PiS 67 proc., KO 58 proc., Lewicy 58 proc., Konfederacji 55 proc., Konfederacji Korony Polskiej 52 proc., innych – 51 proc. Wprawiewszystkich elektoratachprzeważa równieżzgoda z opinią, że reklamy alkoholu zachęcają do sięgania po niego. Jest to odpowiednio: dla PiS 69 proc., KO 61 proc., Lewicy 63 proc.,Konfederacji Korony Polskiej 55 proc.,Konfederacji 48 proc.We wszystkich elektoratachmożna tez zaobserwowaćzgodęz twierdzeniem,że reklamy piwa 0% wzmacniają rozpoznawalność marek produkujących alkohol(najwięcej w PiS, 81 proc).Poza tym respondenciz praktycznie wszystkich grupczęściej popierają postulat, aby opakowania produktów bezalkoholowych różniły się wyraźnie od alkoholowych(od 74 proc. w przypadku elektoratu PiS do 49 proc. dla Konfederacji).

Oprac. JP