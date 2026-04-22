Hiszpański wywiad certyfikuje produkty Huawei do użytku w infrastrukturze krytycznej

Do informacji jako pierwszy dotarł hiszpański magazyn elLiberal. Według ujawnionych przez niego dokumentów Centrum Narodowego Wywiadu Hiszpanii (CNI, Centro Nacional de Inteligencia), działające za pośrednictwem Krajowego Centrum Kryptologicznego (CCN, Centro Criptológico Nacional), opublikowało właśnie kwietniowy wykaz certyfikatów bezpieczeństwa dla oprogramowania i urządzeń dopuszczonych do użytku w kraju. Figuruje w nim ponad 70 produktów Huawei uznanych za bezpieczne. Spośród nich aż 19 otrzymało certyfikację najwyższego stopnia – co oznacza pełne dopuszczenie do stosowania w sektorach infrastruktury krytycznej, takich jak obronność, ochrona zdrowia, energetyka czy bankowość.

Routery, macierze dyskowe i inne urządzenia

W kontekście trwającej globalnej debaty o bezpieczeństwie łańcuchów dostaw technologicznych i częstego na Zachodzie blokowania rozwiązań skala tych certyfikacji jest znacząca. Dla porównania: hiszpańskie Teldat, firma wyspecjalizowana w produkcji sprzętu informatycznego, uzyskał w tym samym wykazie 45 certyfikatów, Indra zaledwie 9, a Telefónica 8. Huawei, gigant technologiczny i telekomunikacyjny z Państwa Środka, wyprzedza więc tu rodzimy przemysł technologiczny w Hiszpanii o kilka długości. Zdaniem elLiberal mówi to wiele o zdolnościach produkcyjnych Huawei – te zdają się nie mieć granic.

Zgodnie z definicją CCN, produkt z kwalifikacją na poziomie wysokim to taki, który przeszedł najbardziej rygorystyczne testy bezpieczeństwa. Gwarantują one ochronę systemów, w których incydent mógłby wyrządzić poważną szkodę bezpieczeństwu narodowemu, usługom publicznym lub obywatelom. Katalog CPSTIC, prowadzony przez CNI, obejmuje zarówno produkty dopuszczone do przetwarzania informacji niejawnych - w tym oznaczonych klauzulami od „Difusión Limitada" (Zastrzeżone) po „Secreto” (Ściśle tajne), jak i systemy kwalifikowane według kategorii: podstawowej, średniej i wysokiej.

Wśród certyfikowanych produktów Huawei znalazły się między innymi routery klasy korporacyjnej do zarządzania ruchem danych w wielkich centrach obliczeniowych, systemy firewall do inspekcji ruchu sieciowego i tworzenia szyfrowanych tuneli VPN, macierze dyskowe z mechanizmami szyfrowania danych w spoczynku, profesjonalne punkty dostępu WiFi do biur rządowych i kampusów uczelnianych, a także systemy operacyjne i oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą sieciową.

CNI stwierdził, że żaden z tych produktów nie zawiera tzw. tylnych furtek umożliwiających wyciek danych.

Bliższe relacje Hiszpanii z Chinami

Publikacja wykazu, jak zauważono, zbiegła się w czasie z oficjalną wizytą premiera Pedro Sáncheza w Chinach, podczas której szef hiszpańskiego rządu spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem, deklarując wolę zacieśnienia relacji dwustronnych. To spotkanie odbywa się w szczególnym momencie geopolitycznym: trwa wojna w Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie wokół Cieśniny Ormuz nie słabną, a stosunki Madrytu z Waszyngtonem uległy wyraźnemu ochłodzeniu.

Wcześniej Hiszpania – podobnie jak inne kraje europejskie – znalazła się pod presją ze strony Stanów Zjednoczonych, domagających się wykluczenia sprzętu Huawei z infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym z sieci 5G. Waszyngton od lat wskazuje, że firmy technologiczne z Chin mogą być zobowiązane prawem do udostępniania danych służbom wywiadowczym pracującym dla Pekinu. Dotychczas – jak wskazuje elLiberal – nie przedstawiono jednak publicznych dowodów na to, by urządzenia Huawei były faktycznie wykorzystywane do szpiegostwa.

Warto dodać, że w kwietniu rząd francuski ogłosił plan częściowej (choć znaczącej) migracji komputerów administracji publicznej z systemu Microsoft Windows na Linux. Celem jest uniezależnienie się od rozwiązań amerykańskich, i nie był to jedyny tego rodzaju krok władz w Paryżu.

MK

źródło materiału: https://theobjective.com/economia/telecomunicaciones/2026-04-15/cni-productos-huawei-sectores-criticos-sanchez-china/.