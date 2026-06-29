Targi Idei ESG 2026 za nami. Poznaj 6 najważniejszych wniosków z konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu

- Mówimy wielkie idee, ale mówimy też małe kroki. Wiemy dobrze, że dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy dowodów, konkretnych działań, konkretnych inicjatyw - mówiła Irena Pichola, prezeska zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Przewodnicząca Komitetu Sterującego Chapter Zero Poland, która uroczyście otworzyła wydarzenie, jednocześnie zapraszając na scenę Anetę Piątkowską, Dyrektorkę Departamentu Zrównoważonej Gospodarki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

- Często „G” z ESG trochę postrzegamy przez pryzmat raportowania czy obowiązku. Ja jednak chciałabym podkreślić, że widzimy tę zmianę postrzegania, że to już nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim element strategii, planowania czy ducha funkcjonowania poszczególnych organizacji i firm. Często robimy z tego markę, często budujemy na tym, jako na fundamencie - i to jest bardzo istotne - powiedziała Aneta Piątkowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonej Gospodarki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o odpowiedzialności w cyfrowym świecie i wpływie nowych technologii na rynek pracy, działaniach biznesu na rzecz rozwoju społecznego i równych szans czy wpływie transformacji energetycznej na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Poniżej znajduje się podsumowanie i 6 najważniejszych wniosków płynących z Targów Idei ESG 2026.

1. Przechodzimy od „miękkiego ESG” do „twardego ESG”

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie gościa specjalnego Targów, Johna Elkingtona, który w power speechu “The next stage in the sustainability revolution” przedstawił swoje predykcje związane z przyszłością zrównoważonego rozwoju. Zdaniem Elkingtona ESG nie umiera - ESG dojrzewa. Z jednej strony obserwujemy polityczny backlash, wycofywanie się części firm z deklaracji ESG i zmęczenie samym terminem. Z drugiej jednak strony, kapitał nadal jest lokowany w transformacji energetycznej na rekordową skalę. ESG po prostu wchodzi w kolejną fazę.

Big ideas, small steps – wielkie idee zostają, ale czas przełożyć je na konkretne decyzje biznesowe. To nie raporty i deklaracje stanowią fundamenty ESG. Zrównoważony rozwój staje się kwestią konkurencyjności, bezpieczeństwa i odporności biznesu, a nie wyłącznie komunikacji czy compliance.

Polska i Europa Środkowa już dziś doświadczają „twardej wersji” transformacji. Mierzymy się z wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją gospodarek i tym samym z restrukturyzacją przemysłu. Wojna za wschodnią granicą przypomniała, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i samowystarczalność, którą możemy osiągnąć dzięki czystej energii. O tym, jak budować konkurencyjność polskiej gospodarki w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju, można przeczytać w rekomendacjach wypracowanych podczas Okrągłego Stołu Chapter Zero Poland i SGH.

2. Im więcej technologii, tym większe znaczenie kompetencji ludzkich

Sztuczna inteligencja już dziś wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju – od optymalizacji procesów biznesowych i raportowania ESG, przez zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów, po wsparcie transformacji energetycznej, rolnictwa czy cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie rozwój AI powinien uwzględniać wpływ społeczny i środowiskowy tej technologii oraz być podporządkowany potrzebom człowieka.

Panel „Od danych do odpowiedzialności w cyfrowym świecie” pokazał, że wraz z rosnącą obecnością AI w organizacjach rośnie także odpowiedzialność za sposób jej wykorzystywania. Technologia może być ogromnym wsparciem, ale tylko wtedy, gdy towarzyszą jej jasne zasady, odpowiedni nadzór i świadomość potencjalnych konsekwencji.

Wbrew powszechnym obawom, rozwój sztucznej inteligencji wzmacnia, a nie zastępuje znaczenie człowieka w organizacjach. W dyskusji wielokrotnie podkreślano, że w świecie coraz bardziej opartym na algorytmach szczególnej wartości nabierają umiejętności budowania relacji, dialogu, rozumienia potrzeb różnych grup i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. To właśnie połączenie kompetencji technologicznych z ludzką wrażliwością i etyką będzie decydować o jakości transformacji cyfrowej.

Po panelu mogliśmy wysłuchać wystąpienia na temat tego, jak wyzwania branży technologicznej stają się wyzwaniami całego biznesu. Magdalena Olborska, menedżerka ESG w Samsung Electronics Polska, wskazała na trzy główne obszary wyzwań: cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, a także surowce i energia. Ekspertka podkreśla przewagę naszych kompetencji społecznych nad rosnącą konkurencją ze strony AI. Według danych World Economic Forum, aż 40% kompetencji zawodowych będzie wymagało zmiany - będziemy musieli się przekwalifikować.

Prowadzącą panelu była Liliana Anam, członkini zarządu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prelegentami byli: Robert Grabowski, Szef CERT, Orange Polska, Jacek Łęgiewicz, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Samsung Electronics Polska oraz dr hab. Artur Modliński, Profesor uczelni, Kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, Uniwersytet Łódzki.

3. Równe szanse to źródło przewagi konkurencyjnej

Panel poświęcony społecznemu zaangażowaniu biznesu pokazał, że firmy mogą najskuteczniej odpowiadać na współczesne wyzwania społeczne wtedy, gdy wykorzystują swoje kompetencje i doświadczenie w obszarach związanych z podstawową działalnością. Prelegentki podkreślały również, że różnorodność staje się realną wartością dopiero w organizacjach opartych na szacunku, dialogu i bezpieczeństwie psychologicznym, które tworzą przestrzeń dla różnych perspektyw i talentów. Jednocześnie zwrócono uwagę, że skuteczne działania społeczne poza dobrymi intencjami, wymagają jasno określonych celów, mierzenia efektów oraz długofalowego, strategicznego podejścia do budowania pozytywnego wpływu.

Uczestnicy i uczestniczki wysłuchali wystąpienia Darii Uljanickiej, Wiceprezeski Zarządu Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia, na temat niewykorzystanego potencjału i talentów osób z niepełnosprawnościami. Jak wynika z raportu Fundacji Integralia, przyczynami takiego stanu są bariery systemowe, uprzedzenia pracodawców czy źle zaprojektowane procesy. Tymczasem biznes traci mnóstwo talentów, lojalność i stabilność zespołów oraz innowacyjność i różnorodność perspektyw.

Panel poprowadziła Monika Kulik, wiceprezeska zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Swoją perspektywą podzieliły się: Anna Bazan-Korona, Ekspertka ds. ESG w Adamed Pharma, Paulina Jaworska, Country Director w Tent Partnership for Refugees oraz Daria Uljanicka, Wiceprezeska Zarządu w Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia.

4. Powodzenie zmian zależy od uwzględnienia perspektywy ludzi, którzy będą ich uczestnikami i odbiorcami

W dyskusji poświęconej sprawiedliwej transformacji rozmówcy podkreślali, że powodzenie zmian zależy od uwzględnienia perspektywy ludzi, którzy będą ich uczestnikami i odbiorcami. Podkreślono również znaczenie dialogu, edukacji oraz dostępności jako warunków budowania zaufania i społecznej akceptacji dla transformacji.

W rozmowie wybrzmiał także temat nowych technologii i sztucznej inteligencji, które mogą wspierać rozwój społeczny, pod warunkiem że ich wdrażaniu towarzyszy troska o równość szans, podmiotowość i dobrostan człowieka.

Panel zamknęło wystąpienie na temat zdrowia finansowego polskiego społeczeństwa. Joanna Olszewska, dyrektorka Obszaru Segmentu Klienta Indywidualnego w Erste Bank Polska, podkreśliła jak ważnym fundamentem zdrowia finansowego jest odporność finansowa - czyli przygotowanie na niespodziewane sytuacje - a co za tym idzie, poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Jak wygląda rzeczywistość wielu Polek i Polaków? Najnowsze badanie CATI na zlecenie SCB pokazuje, że tylko 7% z nas ma oszczędności na pokrycie niecałego miesiąca wydatków w razie nagłego zdarzenia. Co czwarta osoba pokryłby wydatki trzymiesięczne. Aż 14% Polek i Polaków nie posiada żadnych oszczędności finansowych.

Moderatorką panelu była Joanna Gorczyca, członkini zarządu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a jej rozmówcami: dr Ewa Jastrzębska, adiunktka w Szkole Głównej Handlowej, Ewelina Majewska-Frąckowiak, dyrektor Pionu Zarządzania Zgodnością w PPF HASCO-LEK oraz Przemek Sandomierski, Compliance Manager & Accessibility Coordinator w Erste Bank Polska.

5. W dobie cyfryzacji odpowiedzialność biznesu wykracza daleko poza kwestie cyberbezpieczeństwa

Dyskusja pokazała, że w dobie cyfryzacji odpowiedzialność biznesu wykracza daleko poza kwestie cyberbezpieczeństwa. Coraz większego znaczenia nabiera jakość informacji, sposób projektowania usług cyfrowych oraz wpływ technologii na decyzje i zachowania użytkowników. Panelistki podkreślały, że z perspektywy ESG budowanie zaufania, rozwijanie kompetencji cyfrowych i przeciwdziałanie dezinformacji stają się ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania i dialogu z interesariuszami.

Tomasz Bartkowicz, Dyrektor Działu Obsługi Contact Center w Totalizatorze Sportowym, poszerzył temat panelu dyskusyjnego o perspektywę odpowiedzialnej obsługi klientów w zdalnych kanałach kontaktu typu Contact Center. W przypadku Totalizatora Sportowego stało się ono ważnym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników. Kluczową rolę odgrywa połączenie kompetencji pracowników z możliwościami AI, które pomaga identyfikować ryzyka i budować bardziej odpowiedzialny model biznesowy w branży hazardowej.

Prowadzącą panelu była Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prelegentkami były: dr hab Katarzyna Bąkowicz, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Uniwersytecie SWPS, Natalia Ćwik, Doradca ds. Zarządzania: Ludzie, Wiedza, Technologia oraz Joanna Strzelczyk, Kierowniczka Zespołu ESG i Odpowiedzialnej Gry, Totalizator Sportowy.

6. Transformacja energetyczna to kluczowy czynnik determinujący długoterminową konkurencyjność gospodarki

Transformacja energetyczna stanowi kluczowy czynnik determinujący długoterminową konkurencyjność gospodarki. Przyczynia się do redukcji kosztów operacyjnych przedsiębiorstw oraz minimalizacji ryzyka regulacyjnego. W tym procesie sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odgrywa rolę strategicznego katalizatora zmian, którego elastyczność operacyjna pozwala na efektywne wdrażanie rozwiązań energetycznych w skali lokalnej.

Rozmówcy podkreślali, że proces dekarbonizacji jest zbyt złożony i kapitałochłonny, by pozostawić go wyłącznie mechanizmom rynkowym. Zmiany wymagają działań zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Firmy mogą wdrażać własne rozwiązania, jednak kluczowe znaczenie mają także inwestycje systemowe, modernizacja infrastruktury oraz odpowiednie regulacje uwzględniające perspektywę przedsiębiorstw.

Moderatorką rozmowy była Irena Pichola, prezeska zarządu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prelegentami byli: Monika Helak, Starsza analityczka ds. polityk publicznych w Instytucie Reform, Krzysztof Maksymik, biegły rewident, Audit Partner, członek Zarządu w BDO, Ewa Sowińska, członkini zarządu w Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Jakub Wiech, dziennikarz i publicysta.

Nowa formuła - nowe doświadczenia

Targi Idei ESG 2026 w nowej, dwudniowej formule połączyły debaty strategiczne, prezentacje innowacji, praktyczne warsztaty oraz wymianę doświadczeń. Podczas wydarzenia mieliśmy okazję usłyszeć zarówno perspektywę biznesu i dużych korporacji, jak i środowiska naukowego, badawczego, pozarządowego oraz dziennikarskiego. To bardzo ważne, aby szczególnie teraz rozmawiać, łączyć się i starać się wspólnymi siłami wypracowywać długofalowe i efektywne rozwiązania wspierające sprawiedliwą i zrównoważoną transformację gospodarczą - podsumowuje dr Agata Rudnicka, dyrektorka ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerzy Główni:

ERGO Hestia, Erste Bank Polska, Samsung Electronics Polska, Totalizator Sportowy

Partnerzy Wspierający:

Adamed Pharma, BDO, Hasco-Lek, Orange Polska, Fundacja Adamed

Partnerzy Wystawcy:

ESG BFC, Fundacja Helisa, Polski Czerwony Krzyż, MATERIALITY, Zero Waste Consulting