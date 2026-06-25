W budynku Urzędu Skarbowego Warszawa Praga ktoś powybijał w nocy okna. Na miejscu zdarzenia pracuje policja - poinformował na platformie X Mariusz Gierszewski.

Głos w sprawie incydentu zabrali także przedstawiciele związków zawodowych. W ich ocenie to może być odwet i skutek hejtu. - Wylał się na skarbowców po temacie mandatu za niewłaściwe rozliczenie VAT przy sprzedaży pizzy z krewetkam - napisał Gierszewski.

Budynek Urzędu Skarbowego Warszawa Praga obrzucony w nocy kamieniami. Powybijano szyby. Na miejscu pracuje policja. Według związkowców to skutek hejtu, który wylał się na skarbowców po temacie mandatu za niewłaściwe rozliczenie VAT przy sprzedaży pizzy z krewetkami. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) June 25, 2026 Rozwiń

Afera z pizzą z krewetkami

Afera z pizzą z krewetkami miała miejsce pod koniec maja tego roku. Na restauratora z Trójmiasta została wówczas nałożona kara w postaci mandatu w wysokości 2,5 tys. zł. Pracownice urzędu skarbowego kupiły wówczas pizzę z krewetkami, za którą właściciel lokalu powinien był nałożyć wyższy podatek VAT. Na paragonie widniała jednak niższa stawka, jak za pizzę bez owoców morza.

Afera z pizzą wywołała lawinę oburzenia i szeroką dyskusję na temat skomplikowanych zasad podatkowych obowiązujących w polskiej gastronomii.