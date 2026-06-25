Do poważnego incydentu doszło w nocy na warszawskiej Pradze. Budynek Urzędu Skarbowego został obrzucony kamieniami. Zdaniem związkowców to odwet po tym, jaki gdańska skarbówka wystawiła mandat za niewłaściwe rozliczenie VAT po sprzedaży pizzy z krewetkami – poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski.
W budynku Urzędu Skarbowego Warszawa Praga ktoś powybijał w nocy okna. Na miejscu zdarzenia pracuje policja - poinformował na platformie X Mariusz Gierszewski.
Głos w sprawie incydentu zabrali także przedstawiciele związków zawodowych. W ich ocenie to może być odwet i skutek hejtu. - Wylał się na skarbowców po temacie mandatu za niewłaściwe rozliczenie VAT przy sprzedaży pizzy z krewetkam - napisał Gierszewski.
Afera z pizzą z krewetkami
Afera z pizzą z krewetkami miała miejsce pod koniec maja tego roku. Na restauratora z Trójmiasta została wówczas nałożona kara w postaci mandatu w wysokości 2,5 tys. zł. Pracownice urzędu skarbowego kupiły wówczas pizzę z krewetkami, za którą właściciel lokalu powinien był nałożyć wyższy podatek VAT. Na paragonie widniała jednak niższa stawka, jak za pizzę bez owoców morza.
Afera z pizzą wywołała lawinę oburzenia i szeroką dyskusję na temat skomplikowanych zasad podatkowych obowiązujących w polskiej gastronomii.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu