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Poważny incydent w Urzędzie Skarbowym na warszawskiej Pradze. Na miejsce przybyła policja

policja
Poważny incydent w Urzędzie Skarbowym na warszawskiej Pradze. Na miejsce przybyła policjaShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:30

Do poważnego incydentu doszło w nocy na warszawskiej Pradze. Budynek Urzędu Skarbowego został obrzucony kamieniami. Zdaniem związkowców to odwet po tym, jaki gdańska skarbówka wystawiła mandat za niewłaściwe rozliczenie VAT po sprzedaży pizzy z krewetkami – poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski.

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W budynku Urzędu Skarbowego Warszawa Praga ktoś powybijał w nocy okna. Na miejscu zdarzenia pracuje policja - poinformował na platformie X Mariusz Gierszewski.

Głos w sprawie incydentu zabrali także przedstawiciele związków zawodowych. W ich ocenie to może być odwet i skutek hejtu. - Wylał się na skarbowców po temacie mandatu za niewłaściwe rozliczenie VAT przy sprzedaży pizzy z krewetkam - napisał Gierszewski.

Afera z pizzą z krewetkami

Afera z pizzą z krewetkami miała miejsce pod koniec maja tego roku. Na restauratora z Trójmiasta została wówczas nałożona kara w postaci mandatu w wysokości 2,5 tys. zł. Pracownice urzędu skarbowego kupiły wówczas pizzę z krewetkami, za którą właściciel lokalu powinien był nałożyć wyższy podatek VAT. Na paragonie widniała jednak niższa stawka, jak za pizzę bez owoców morza.

Afera z pizzą wywołała lawinę oburzenia i szeroką dyskusję na temat skomplikowanych zasad podatkowych obowiązujących w polskiej gastronomii.

Źródło: gazetaprawna.pl

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VATpolicjaurząd skarbowy

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