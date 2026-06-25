Gazeta Prawna
Świat

Gigantyczne pieniądze dla Ukrainy. Szefowa KE zabrała głos

Ursula Von der Leyen
Ursula Von der LeyenPAP / Adam Warżawa
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 11:36

Miliardy euro popłyną do Ukrainy. W czwartek w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że pierwsza transza w wysokości 3,2 mld euro zostanie wypłacona jeszcze dziś. - W najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata środków z puli 6 mld euro na produkcję dronów - dodała.

Chodzi o pożyczkę na rzecz Ukrainy, której zaciągnięcie przez UE było możliwe po wycofaniu przez Węgry weta. Wypłacone w czwartek przez KE 3 mld euro trafią do Kijowa na wsparcie budżetowe, a 6 mld euro Ukraina będzie mogła wydać na drony.

- To dowód na to, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe - powiedziała von der Leyen w przemówieniu otwierającym Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference, URC 2026).

- Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o utrzymanie wsparcia, ponieważ silna i niezależna Ukraina leży w naszym wspólnym interesie - podkreśliła.

Szefowa KE ogłosiła uruchomienie Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz Odbudowy Ukrainy, który zainicjowały wspólnie UE, Polska, Francja, Niemcy i Włochy. Fundusz ten ma docelowo zmobilizować 1 mld euro na inwestycje w strategiczne sektory w Ukrainie.

Źródło: PAP

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pieniądzeUnia EuropejskaUkraina

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