Dodatkowe pieniądze dla pracowników na przyszłość. Sprawdź, jak działa PPK i ile możesz zyskać

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program stworzony właśnie po to, żeby zbudować poduszkę finansową bez istotnego obciążania domowego budżetu. Największy plus? Prosty mechanizm programu: pieniądze odkłada pracownik, ale dokłada się też szef oraz państwo.

Trzy źródła zysku. Kto i ile dopłaca do PPK pracownika?

W praktyce oznacza to, że oszczędności rosną szybciej. Udział każdej ze stron jest jednak różny:

Pracownik: standardowo oddaje co miesiąc 2% swojej pensji brutto (kwota ta jest potrącana z pensji netto). Wpłatę można zwiększyć o dodatkowe 2%.

standardowo oddaje co miesiąc swojej pensji brutto (kwota ta jest potrącana z pensji netto). Wpłatę można zwiększyć o dodatkowe 2%. Pracodawca: dorzuca co miesiąc obowiązkowe 1,5% wynagrodzenia (z opcją dobrowolnego podniesienia stawki o kolejne 2,5%). Co ważne – te pieniądze nie są ozusowane.

dorzuca co miesiąc obowiązkowe wynagrodzenia (z opcją dobrowolnego podniesienia stawki o kolejne 2,5%). Co ważne – te pieniądze nie są ozusowane. Państwo: na start wypłaca250 zł (wpłata powitalna), a za każdy rok regularnego oszczędzania przelewa bonus w postaci 240 zł.

Wypłata po 60. roku życia. Jak odebrać pieniądze bez podatku?

Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego uczestnik programu (pracownik, który korzystał z PPK), wypłacić zgromadzone na swoim koncie pieniądze na bardzo preferencyjnych warunkach. Jakich?Całkowicie omija podatek od zysków kapitałowych. Pieniądze wypłacane są w transach.

25% całej kwoty dostajesz od ręki w gotówce.

całej kwoty dostajesz od ręki w gotówce. 75% środków zostaje rozłożone na minimum 120 miesięcznych rat (czyli wypłaty przez 10 lat).

Alternatywy: Małżeństwa oszczędzające w tej samej instytucji mogą zdecydować się na tzw. świadczenie małżeńskie. Możesz też przenieść kapitał na lokatę terminową, o ile wypłata również potrwa minimum dekadę.

Podbieranie pieniędzy przed czasem. Ile kosztuje wcześniejszy zwrot?

Przepisy przewidują również wypłatę pieniędzy zgromadzonych w ramach PPK w każdym momencie przed emeryturą, ale trzeba się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Chodzi o poniesienie kosztów:

Uczestnik traci wszystkie dopłaty od państwa. 30% z tego, co wpłacił pracodawca, powędruje na konto emerytalne uczestnika w ZUS. Zostanie pobrany 19% podatek Belki od wypracowanego przez fundusz zysku.

Co to oznacza w praktyce? Reszta pieniędzy (czyli 100% składek pracownika i 70% składek szefa) trafia prosto na konto bankowe.

Wyjątkowe sytuacje: Wypłata na mieszkanie lub leczenie za 0 zł

Prawo przewiduje jednak pewne wyjątki. W dwóch przypadkach można wypłacić pieniądze z konta w PPK przed 60-tką bez żadnych kar i podatków:

Walka z chorobą: W przypadku poważnego zachorowania uczestnika programu, jego partnera lub dziecka, można bezpowrotnie wypłacić do 25% odłożonej sumy.

W przypadku poważnego zachorowania uczestnika programu, jego partnera lub dziecka, można bezpowrotnie wypłacić do odłożonej sumy. Wkład własny na nieruchomość: Jeśli pracownik nie ma jeszcze 45 lat, może pożyczyć nawet 100% kapitału z PPK na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Pieniądze trzeba jednak zwrócić – oddawanie środków trzeba zacząć w ciągu 5 lat, a całą kwotę zwrócić maksymalnie w 15 lat.

Gdzie są moje pieniądze? Jak sprawdzić stan konta PPK?

Kontrola zgromadzonych pieniędzy jest banalnie prosta. Pracownik, który chce dowiedzieć się, ile dokładnie udało mu się uzbierać środków, musi odwiedzić oficjalny portal MojePPK.

Tam powinien zalogować się w parę sekund na dwa sposoby: poprzez Login.gov.pl (wykorzystując Profil Zaufany, e-dowód lub mojeID) albo wpisując tradycyjne dane logowania, jeśli wcześniej założył tam konto użytkownika.