Gazeta Prawna
Świat

Obiekt z kosmosu może wejść w atmosferę nad Europą. Wśród obszarów Polska

Mars, Ziemia. Kosmos, planety, wszechświat
POLSA: monitorujemy obiekt, którego przelot może przebiegać m.in. nad PolskąShutterStock
oprac. Łukasz Dobrzyński
45 minut temu

Centrum Operacyjne SSA POLSA obserwuje ponowne wejście w atmosferę obiektu kosmicznego, którego trajektoria może przebiegać m.in. nad Europą, w tym nad Polską. Jak przekazała Polska Agencja Kosmiczna, szacowane okno wejścia w atmosferę obejmuje okres od 16 maja godz. 08:43 do 17 maja godz. 13:49 czasu polskiego.

Monitorowany obiekt to FREGAT R/B (NORAD: 68537, COSPAR: 2026-061S), który został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną 23 marca 2026 r. z kosmodromu w Plesiecku (Rosja).

„Aktualnie szacowane okno wejścia w atmosferę to okres od 16 maja, godz. 08:43 do 17 maja, godz. 13:49 czasu polskiego. Ze względu na parametry orbity przelot obiektu może przebiegać m.in. nad Europą, w tym nad Polską" - podała Polska Agencja Kosmiczna w czwartkowym komunikacie.

Według agencji z uwagi na szacowaną masę obiektu, która wynosi około 1000 kg, oraz brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę.

„Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami” - zapewniła POLSA, apelując przy tym o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów. (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

kosmosPolsaobiekt

Powiązane

Start Falcon-9 i wynoszone przez niego satelity
KrajPierwszy polski satelita wojskowy jest już w kosmosie. Co będzie robić?
Donald Trump i Elon Musk oglądają lot testowy Starship (SpaceX). Brownsville (Teksas), 19 litopada 2024 r.
ŚwiatSztuczna inteligencja w kosmosie. Musk chce wysłać milion satelitów
Kuter na morzu
ŚwiatRakieta nie poleciała w kosmos, bo przeszkodził jej kuter rybacki. Kuriozalna sytuacja w norweskim kosmodromie