Polak skazany na dożywocie w Berlinie. Podpalenie z zemsty zakończone tragedią

prawo, aplikacja, test, nauka, sąd
Polak został skazany na dożywocie w Berlinie
oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 18:00

Niemiecki sąd skazał obywatela Polski na karę dożywotniego pozbawienia wolności za podpalenie budynku mieszkalnego w Berlinie. Jak podaje Deutsche Welle, sprawca działał z zemsty, a jego czyn doprowadził do tragicznych skutków.

Jak ustalił sąd, do zdarzenia doszło w budynku mieszkalnym, gdzie w wyniku pożaru zginęły dwie osoby, a kilka kolejnych zostało rannych. Ogień rozprzestrzenił się w nocy, gdy w środku przebywali mieszkańcy.

Z ustaleń przedstawionych w procesie wynika, że mężczyzna miał działać z zemsty po wcześniejszym konflikcie. Jak relacjonuje Deutsche Welle, to właśnie ten motyw był kluczowy dla oceny działania sprawcy przez sąd.

Sąd: umyślne działanie i najcięższe zarzuty

Jak mówi niemiecki wymiar sprawiedliwości, oskarżony odpowiadał m.in. za podwójne zabójstwo oraz podpalenie ze skutkiem śmiertelnym. Sąd uznał, że jego działanie było umyślne i zasługuje na najwyższy wymiar kary.

Jak podaje Deutsche Welle, sąd w Berlinie wymierzył Polakowi karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok kończy głośny proces dotyczący jednego z najpoważniejszych przestępstw tego typu w ostatnim czasie.

Autopromocja
dożywocieBerlinDeutsche Welle