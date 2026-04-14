Niemiecki sąd skazał obywatela Polski na karę dożywotniego pozbawienia wolności za podpalenie budynku mieszkalnego w Berlinie. Jak podaje Deutsche Welle, sprawca działał z zemsty, a jego czyn doprowadził do tragicznych skutków.
Jak ustalił sąd, do zdarzenia doszło w budynku mieszkalnym, gdzie w wyniku pożaru zginęły dwie osoby, a kilka kolejnych zostało rannych. Ogień rozprzestrzenił się w nocy, gdy w środku przebywali mieszkańcy.
Z ustaleń przedstawionych w procesie wynika, że mężczyzna miał działać z zemsty po wcześniejszym konflikcie. Jak relacjonuje Deutsche Welle, to właśnie ten motyw był kluczowy dla oceny działania sprawcy przez sąd.
Sąd: umyślne działanie i najcięższe zarzuty
Jak mówi niemiecki wymiar sprawiedliwości, oskarżony odpowiadał m.in. za podwójne zabójstwo oraz podpalenie ze skutkiem śmiertelnym. Sąd uznał, że jego działanie było umyślne i zasługuje na najwyższy wymiar kary.
Jak podaje Deutsche Welle, sąd w Berlinie wymierzył Polakowi karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok kończy głośny proces dotyczący jednego z najpoważniejszych przestępstw tego typu w ostatnim czasie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu