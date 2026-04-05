Nowe wątki w sprawie podpalenia czeskiej fabryki broni. Ujęci kolejni podejrzani

Według oficjalnych komunikatów przekazanych przez Prokuraturę Krajową w Pradze, obaj nowo zatrzymani to obcokrajowcy. Sprawę prowadzą elitarni funkcjonariusze z Narodowej Centrali Przeciwko Terroryzmowi, Ekstremizmowi i Cyberprzestępczości (NCTEKK). Śledczy stawiają ujętym osobom bardzo poważne zarzuty, obejmujące dokonanie ataku terrorystycznego oraz udział w zorganizowanej grupie terrorystycznej.

Pożar w czeskiej fabryce

Do pożaru, który stał się zarzewiem międzynarodowego śledztwa, doszło 20 marca 2026 roku w kompleksie przemysłowym w Pardubicach. Ogień całkowicie zniszczył halę produkcyjną i poważnie uszkodził budynek administracyjny firmy LPP Holding, która jest znanym producentem dronów dostarczanych na Ukrainę. Straty materialne są znaczne, a charakter celu od początku wskazywał na motywy polityczne lub sabotażowe.

Choć do ataku przyznała się rzekoma grupa antyizraelska, czeskie służby bezpieczeństwa pracują nad hipotezą, że była to tzw. operacja pod fałszywą flagą. Specjaliści podejrzewają, że wspomniana grupa mogła stanowić jedynie przykrywkę dla działań innego państwa lub zewnętrznego aktora państwowego. Analiza nagrań z kamer monitoringu sugeruje, że w akcję podpalenia mogła być zaangażowana nawet dziewięcioosobowa grupa sprawców.

Zatrzymani w związku z pożarem w fabryce

Dotychczas w związku ze sprawą zatrzymano łącznie siedem osób, z czego cztery przebywają w czeskim areszcie, a jedna – obywatelka USA – została zatrzymana na Słowacji. Co istotne, polskie służby również potwierdziły ujęcie na terenie Polski kobiety i mężczyzny podejrzewanych o udział w tym zdarzeniu. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy, a w schwytanie pozostałych podejrzanych zaangażowane są służby z wielu państw europejskich.