Gazeta Prawna
Świat

Trump wyklucza wysłanie wojsk USA do Iranu

Donald Trump
oprac. Łukasz Dobrzyński
19 marca, 17:37

W czwartek prezydent USA Donald Trump zapewnił podczas spotkania z premierką Japonii Sanae Takaichi, że nie planuje wysyłki wojsk do Iranu. Podkreślił jednocześnie, że Japonia skutecznie radzi sobie z wyzwaniami wynikającymi z konfliktu na Bliskim Wschodzie.

- Nie, nigdzie nie wysyłam wojsk. Gdybym wysyłał, na pewno bym ci nie powiedział, ale nie wysyłam wojsk - oświadczył Trump podczas spotkania z Takaichi w Białym Domu.

Jest to pierwsza wypowiedź Trumpa, w której zdawał się wykluczyć użycie wojsk lądowych w Iranie. (PAP)

Autopromocja
381367mega.png
381364mega.png
381208mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Donald TrumpUSAIran