W czwartek prezydent USA Donald Trump zapewnił podczas spotkania z premierką Japonii Sanae Takaichi, że nie planuje wysyłki wojsk do Iranu. Podkreślił jednocześnie, że Japonia skutecznie radzi sobie z wyzwaniami wynikającymi z konfliktu na Bliskim Wschodzie.
- Nie, nigdzie nie wysyłam wojsk. Gdybym wysyłał, na pewno bym ci nie powiedział, ale nie wysyłam wojsk - oświadczył Trump podczas spotkania z Takaichi w Białym Domu.
Jest to pierwsza wypowiedź Trumpa, w której zdawał się wykluczyć użycie wojsk lądowych w Iranie. (PAP)
