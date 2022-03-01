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Біженці з України, які перетинають польсько-український кордон і отримують право на легальне перебування в Польщі, можуть скористатися такими сімейними пільгами, як:

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• програма «Сім'я 500+» (Rodzina 500 plus)

• сімейний опікунчий капітал (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy)

• програма «Добрий старт».(Dobry start).

"Особи, які перетнули кордон з Польщею 24 лютого, матимуть штамп у паспорті, який дає право на легальне перебування в Польщі, а також можливість користуватися сімейними пільгами", - сказала сказала Марлена Мальонг, міністр з питань сім'ї та соціальної політики.

Відповідаючи на запитання про оцінки кількості українських дітей, які матимуть право на пільги, Мальонг сказала, що міністерство не надаватиме таких даних, оскільки це залежатиме від того, скільки людей приїде до Польщі.

Наразі готуються нормативні акти для подальшого відкриття ринку праці для громадян України (в майбутньому потрібно буде лише повідомити про свою ситуацію бюро праці). Також плануються зміни у сфері соціальної допомоги.

Наразі кордон з Польщею перетнуло понад 350 тисяч українців. Найближчими днями, за підрахунками, кордони мають перевищити близько 100 тисяч. людей в день.