Reklama

УСС має близько 1400 місць у своїх навчальних центрах по всій країні, які хоче зробити доступними для біженців. Таку інформацію вже надано Міністерству Внутрішніх Справ та воєводам.

Reklama

- Крім того, на нашому сайті вже опубліковано перші інформації українською мовою. Таким чином ми намагаємося інформувати тих, хто потребує допомоги, де і на яких умовах вони можуть отримати цю допомогу, - каже Івона Ковальська-Матіс, регіональний речник установи соціального страхування в Нижній Сілезії.

УСС на свої інтернет сторінці буде публікувати актуальну інформацію щодо умов отримання сімейних пільг, медичного страхування, допомоги по виходу на пенсію та інвалідності. Створення профілю PUE українською мовою буде доступне на платформі електронних послуг (PUE) ZUS.

Польські пенсії в Україні

Через війну в Україні деякі люди, які отримували польську пенсію, яку виплачувало Управління соціального страхування на банківські рахунки в Україні, можуть не мати можливості отримати ці виплати через триваючу війну.

- Якщо особа не може продовжувати отримувати польську пенсію в Україні, одразу після прибуття до Польщі вона може звернутися за допомогою до найближчого Управління соціального страхування, яке приймає заяву у цій справі Заява буде переказана у відділення УСС у Жешуві, яке відповідає за виплату допомоги в Україні, - пояснює Івона Ковальська-Матіс, регіональний речник установи соціального страхування в Нижній Сілезії.

Речниця запевнила, що УСС відновить виплату пенсії на новий банківський рахунок у Польщі. – Гроші будуть виплачуватися від моменту, коли дана особа перестала їх отримувати, – додала вона.

Якщо особа буде перебуває на території іншої країни, наприклад, на території Румунії, Молдови, Словаччини, Чехії чи Німеччини, вона може звернутися до відповідної місцевої установи чи фонду соціального страхування та повідомити про свою проблему. Не забудьте вказати, що ви отримували пенсію від польського Управління соціального страхування і що через війну ви не можете її отримувати далі. Місцева установа передасть вашу справу до польського УСС.

Можна також одразу вказати новий номер банківського рахунку для УСС, аби отримати пільги, наприклад, у Румунії, Молдові, Чеській Республіці чи Словаччині. УСС зв’яжеться вами та впоінфорує про подальшу виплату польської пенсії. УСС відновить виплату пенсії на новий банківський рахунок.

Emerytury z Ukrainy

ZUS przejmie wypłatę polskich emerytur i rent, które były dotychczas wypłacane na terenie Ukrainy oraz udostępni uchodźcom swoją bazę noclegową. Na stronie internetowej ZUS.pl są już informacje w języku ukraińskim o rodzajach pomocy oferowanych przez Zakład.