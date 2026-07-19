Tragedia w sercu Paryża. Rozpędzone audi na polskich tablicach zabiło kobietę. Francuskie media ujawniają bulwersujący proceder

Tragiczny wypadek w samym centrum Paryża wywołał poruszenie we francuskich mediach i na nowo otworzył dyskusję o nielegalnych praktykach tamtejszych piratów drogowych. Rozpędzone do 100 km/h audi, które na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrąciło ok. 60-letnią kobietę, poruszało się na polskich tablicach rejestracyjnych. Służby zatrzymały już dwie osoby, a w aucie znaleziono narkotyki. Sprawa ta przypomina o głośnym problemie masowego wykorzystywania zarejestrowanych w Polsce samochodów przez francuskich kierowców, którzy w ten bezczelny sposób próbują oszukiwać system i unikać punktów karnych oraz drastycznych mandatów we własnym kraju.
„Le Figaro” podał, że ofiarą śmiertelną jest kobieta w wieku ok. 60 lat. Została potrącona przez auto, gdy była na przejściu dla pieszych.
Sprzeczne komunikaty dotyczące zatrzymania kierowcy i pasażerów samochodu
Portal RTL podał, że kierowca został zatrzymany razem z jednym z pasażerów, natomiast trzecia osoba nie została ujęta. Z kolei według „Le Parisien” i „Le Figaro” zatrzymano dwie osoby podejrzane i na razie nie zidentyfikowano kierowcy.
Powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, „Le Parisien” podał, że kierowca jechał samochodem marki Audi zarejestrowanym w Polsce. Tę samą informację podał „Le Figaro”. Dziennik ten podał także, że w aucie znaleziono środki odurzające.
Samochody rejestrowane w Polsce chętnie wybierane przez francuskich piratów drogowych
Prokuratura poinformowała, że wszczęto dochodzenie w sprawie zabójstwa w ruchu drogowym przy okolicznościach obciążających: świadomym naruszeniu przepisów i ucieczce z miejsca zdarzenia.
Nie podano żadnych informacji na temat tożsamości zatrzymanych.
W 2024 roku w Grenoble zginął pracownik urzędu miejskiego, który próbował zatrzymać sprawcę wypadku drogowego; wówczas sprawca ten poruszał się autem z polską tablicą rejestracyjną. Media francuskie podawały wtedy, że z powodu konkurencyjnych w Polsce cen wynajmu samochodów chętnie korzystają z nich amatorzy szybkich aut, a także ci francuscy kierowcy, którzy chcą uniknąć w swoim kraju punktów karnych.
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