Tragedia w sercu Paryża. Rozpędzone audi na polskich tablicach zabiło kobietę. Francuskie media ujawniają bulwersujący proceder

„Le Figaro” podał, że ofiarą śmiertelną jest kobieta w wieku ok. 60 lat. Została potrącona przez auto, gdy była na przejściu dla pieszych.

Sprzeczne komunikaty dotyczące zatrzymania kierowcy i pasażerów samochodu

Portal RTL podał, że kierowca został zatrzymany razem z jednym z pasażerów, natomiast trzecia osoba nie została ujęta. Z kolei według „Le Parisien” i „Le Figaro” zatrzymano dwie osoby podejrzane i na razie nie zidentyfikowano kierowcy.

Powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, „Le Parisien” podał, że kierowca jechał samochodem marki Audi zarejestrowanym w Polsce. Tę samą informację podał „Le Figaro”. Dziennik ten podał także, że w aucie znaleziono środki odurzające.

Samochody rejestrowane w Polsce chętnie wybierane przez francuskich piratów drogowych

Prokuratura poinformowała, że wszczęto dochodzenie w sprawie zabójstwa w ruchu drogowym przy okolicznościach obciążających: świadomym naruszeniu przepisów i ucieczce z miejsca zdarzenia.

Nie podano żadnych informacji na temat tożsamości zatrzymanych.

W 2024 roku w Grenoble zginął pracownik urzędu miejskiego, który próbował zatrzymać sprawcę wypadku drogowego; wówczas sprawca ten poruszał się autem z polską tablicą rejestracyjną. Media francuskie podawały wtedy, że z powodu konkurencyjnych w Polsce cen wynajmu samochodów chętnie korzystają z nich amatorzy szybkich aut, a także ci francuscy kierowcy, którzy chcą uniknąć w swoim kraju punktów karnych.