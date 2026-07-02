Zmiany w Kodeksie postępowania karnego dotyczące tych kwestii zostały zainicjowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotyczą uzupełnienia polskich przepisów odnoszących się do ENA oraz zapewnienia w polskim porządku prawnym całościowej implementacji mechanizmu tego nakazu - poprzez pełne wdrożenie decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. w sprawie ENA i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi.

Europejski Nakaz Aresztowania w praktyce UE

ENA umożliwia szybkie przekazywanie osób między państwami UE w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary.

Prezydent Nawrocki w czwartek poinformował na platformie X o podpisaniu pięciu ustaw, zawetowaniu dwóch i skierowaniu jednej do TK. - Następna z podpisanych ustaw dotyczy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ujednolica procedury przekazywania osób pomiędzy państwami UE, skraca czas rozpoznania i doprecyzowuje przesłanki odmowy wykonania ENA. Ustawa ma charakter techniczny i porządkujący - powiedział prezydent w zamieszczonym nagraniu odnosząc się do podpisanej nowelizacji Kpk w sprawie ENA.

Nowe zasady przekazywania osób w ramach ENA

Przepisy zawarte w tej nowelizacji mają objąć nie tylko obywateli Polski, ale także osoby mieszkające lub stale przebywające w naszym kraju. „Zmiany w pierwszej kolejności mają na celu zapewnienie osobom zamieszkującym lub stale przebywającym w Polsce, w tym obywatelom innych państw Unii Europejskiej, takich samych praw i obowiązków, jakie dotyczą obywateli polskich, wobec których wystąpiono z ENA” - uzasadniał resort sprawiedliwości. Nowelizacja w związku z tym - jak wskazywano - „eliminuje ryzyko nierównego traktowania i dostosowuje przepisy do prawa UE”.

Istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości czasowego przekazania osoby do innego państwa UE. „Oznacza to wyjazd na przesłuchanie na określony czas, z obowiązkiem powrotu do Polski” - wyjaśniano. To sąd będzie decydował, czy osoba objęta nakazem zostanie przesłuchana w Polsce czy zostanie czasowo przekazana do innego unijnego państwa.

Zmiana ma także usprawnić przekazywanie między unijnymi państwami osób wydanych poprzez zobowiązanie organu realizującego ENA do bezzwłocznego wystąpienia do państwa trzeciego, z którego wcześniej nastąpiła ekstradycja osoby, której ten nakaz dotyczy, o wyrażenie zgody na dalsze jej przekazanie do państwa wydania nakazu.

Sejm uchwalił tę nowelizację Kodeksu postępowania karnego w połowie maja. Senat przyjął ją bez poprawek 10 czerwca br. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

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