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Orzecznictwo

Serbia odpowiedziała Polsce. Nowy zwrot w sprawie Romanowskiego

Marcin Romanowski z PiS
Marcin Romanowski PiSGazetaPrawna.pl / PAP/Paweł Supernak
Michał Kaźmierczak
Michał KaźmierczakWydawca, dziennikarz i komentator polityczny, pasjonat technologii
dzisiaj, 10:09

Pościg za Marcinem Romanowskim wszedł w kolejny etap. Serbska prokuratura odpowiedziała Prokuraturze Krajowej na wniosek o wzajemną pomoc prawną dotyczącą poszukiwanego byłego wiceministra sprawiedliwości. Dokumenty przesłano 26 czerwca 2026 r. Sprawa toczy się równolegle z wnioskiem obrony o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Skrót artykułu

Najwyższa Prokuratura Republiki Serbii potwierdziła, że otrzymała wniosek Prokuratury Krajowej dotyczący Marcina Romanowskiego. Jak przekazał „Faktowi” Branko Stamenković, prokurator kierujący Wydziałem do spraw Wzajemnej Pomocy Prawnej, Współpracy i Cyberprzestępczości, chodziło o konkretne działania, których oczekiwała strona polska.

Serbska prokuratura przesłała odpowiedź 26 czerwca 2026 r. Dokument zawiera informacje zebrane do tej pory. Belgrad czeka teraz na ewentualne dalsze stanowisko Prokuratury Krajowej. Nie oznacza to potwierdzenia miejsca pobytu Romanowskiego, ale potwierdza formalną wymianę informacji między Polską a Serbią.

Poszukiwania Romanowskiego i rozmowa z serbską prokuraturą

Tego samego dnia prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o rozmowie z prokurator generalną Serbii Zagorką Dolovac. Serbska strona zadeklarowała współpracę, ale nie potwierdziła, czy Romanowski przebywa na terytorium Serbii.

Według ustaleń mediów były wiceminister sprawiedliwości może ukrywać się na Bałkanach. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową. Pojawiły się jednak informacje, że mieszkanie w Budapeszcie, z którym był łączony, zostało opuszczone po wygaśnięciu umowy najmu.

Europejski Nakaz Aresztowania i wniosek obrony

Romanowski jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Obrona złożyła wniosek o jego uchylenie. Adwokaci wskazują, że ENA dotyczy współpracy między państwami Unii Europejskiej, a Serbia nie jest członkiem wspólnoty.

Warszawski sąd nie rozstrzygnął jeszcze tego wniosku. Do czasu decyzji sądu Europejski Nakaz Aresztowania pozostaje jednym z instrumentów używanych w sprawie poszukiwań Romanowskiego na terenie Unii Europejskiej.

Fundusz Sprawiedliwości w tle sprawy

Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Według wcześniejszych informacji śledczych i medialnych sprawa obejmuje zarzuty związane m.in. z przekroczeniem uprawnień, udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych. Łącznie chodzi o 19 zarzutów.

Fundusz Sprawiedliwości miał finansować pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami i pomoc postpenitencjarną. Postępowanie dotyczy zasad przyznawania pieniędzy oraz decyzji podejmowanych w resorcie sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy.

Co dalej ze sprawą Romanowskiego?

Kluczowe są teraz dwie kwestie: dalsza wymiana informacji między Prokuraturą Krajową a Serbią oraz decyzja sądu w sprawie wniosku o uchylenie ENA. Na tym etapie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Romanowski przebywa w Serbii. Jest natomiast potwierdzenie, że serbska prokuratura odpowiedziała na polski wniosek o pomoc prawną.

Źródła:

  • Fakt
  • Prokuratura Krajowa
  • PAP
  • RMF FM
  • Rzeczpospolita
  • Wirtualna Polska
Źródło: gazetaprawna.pl

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