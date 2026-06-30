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„Bardzo poważna rozmowa” zakończona. Premier wezwał na dywanik szefa NFZ

Donald Tusk
Donald Tusk spotkał się z szefem NFZ. W tle kontrole NIK w szpitalachPAP / Adam Warżawa
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 19:39

Premier Donald Tusk spotkał się we wtorek z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą i prezesem NFZ Filipem Nowakiem. Tematem spotkania były druzgocące wyniki kontroli NIK w szpitalach. Raport wykazał przypadki pracy medyków 488 godzin w miesiącu.

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„Bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ” premier Donald Tusk zapowiedział w ubiegłym tygodniu.

Szef NFZ na dywaniku u premiera. W tle kontrola NIK w szpitalach

Premier podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli NIK, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy czy 488 godzin w miesiącu. Szef rządu podkreślił, że liczy na „bardzo szybkie działanie”. Zaznaczył, że NFZ jest odpowiedzialny za płacenie placówkom, ale jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę kontrolowania i egzekwowania przepisów prawa.

- Spotkanie dotyczy m.in. finansowania NFZ. Rozmowy cały czas trwają i trudno mówić mi o ich przebiegu – powiedział we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka.

Filip Nowak szefuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia od 2020 roku, najpierw jako pełniący obowiązki, a w 2021 roku powołano go na prezesa.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prezesa NFZ powołuje minister zdrowia na podstawie otwartego konkursu oraz po zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Funduszu. Minister jest również organem odwoławczym. Standardowo odwołanie wymaga opinii Rady Funduszu, jednak w sytuacji rażącego naruszenia obowiązków przez prezesa, minister może podjąć tę decyzję natychmiastowo i bez konsultacji, powierzając kierowanie instytucją jednemu z zastępców.

Źródło: PAP

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lekarzeDonald TuskNFZ

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