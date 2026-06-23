Szczyt państw V4 odbywa się we wtorek na zaproszenie premiera Węgier Petera Magyara, który przywitał po południu szefów rządów pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej na dziedzińcu Pałacu Królewskiego w Godollo. Premier Tusk na wspólnej konferencji po rozmowie szefów rządów podziękował Magyarowi za „przywrócenie nadziei, że Grupa Wyszehradzka i każde z naszych państw, w tym Węgry, mogą znowu nadawać ton wydarzeniom w Europie”.

Według Tuska, jeśli państwa V4 będą rozumieć, że to, co je łączy, jest silniejsze niż to, co je dzieli, „to Europa zacznie nas słuchać”. Wśród kwestii, które - zdaniem Tuska - łączą państwa V4, wymienił sprawy dot. energii, migracji, rolnictwa, „nie mówiąc o geografii czy o wspólnej historii”.

- Wtedy, kiedy będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo V4 będzie też jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do sposobu działania sprzed lat, opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i wyczuciu - dodał premier.

Ostatni szczyt V4 z udziałem szefów rządów odbył się w lutym 2024 r. Wówczas w Pradze spotkali się Donald Tusk, Robert Fico oraz ówcześni premierzy Węgier i Czech, Viktor Orban i Petr Fiala. (PAP)