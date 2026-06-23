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Tusk o Grupie Wyszehradzkiej: V4 może stać się jedną z największych potęg Europy

Donald Tusk
Tusk: V4 będzie jedną z największych potęg; musimy wrócić do działania opartego na zaufaniuPAP / Leszek Szymański
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:51

Premier Donald Tusk stwierdził podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech, że V4 może stać się jedną z największych sił w Europie, jeśli państwa członkowskie powrócą do współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i lojalności. Spotkanie to jest pierwszym szczytem na poziomie szefów rządów od ponad dwóch lat.

Szczyt państw V4 odbywa się we wtorek na zaproszenie premiera Węgier Petera Magyara, który przywitał po południu szefów rządów pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej na dziedzińcu Pałacu Królewskiego w Godollo. Premier Tusk na wspólnej konferencji po rozmowie szefów rządów podziękował Magyarowi za „przywrócenie nadziei, że Grupa Wyszehradzka i każde z naszych państw, w tym Węgry, mogą znowu nadawać ton wydarzeniom w Europie”.

Według Tuska, jeśli państwa V4 będą rozumieć, że to, co je łączy, jest silniejsze niż to, co je dzieli, „to Europa zacznie nas słuchać”. Wśród kwestii, które - zdaniem Tuska - łączą państwa V4, wymienił sprawy dot. energii, migracji, rolnictwa, „nie mówiąc o geografii czy o wspólnej historii”.

- Wtedy, kiedy będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo V4 będzie też jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do sposobu działania sprzed lat, opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i wyczuciu - dodał premier.

Ostatni szczyt V4 z udziałem szefów rządów odbył się w lutym 2024 r. Wówczas w Pradze spotkali się Donald Tusk, Robert Fico oraz ówcześni premierzy Węgier i Czech, Viktor Orban i Petr Fiala. (PAP)

Źródło: PAP

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Donald TuskGrupa WyszehradzkaV4

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