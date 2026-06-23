Konferencja Odbudowy Ukrainy 2026. Julia Swyrydenko na czele delegacji

Po południu premier Ukrainy Julia Swyrydenko ogłosiła, że stanie na czele delegacji, która weźmie udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Szłapka został zapytany na konferencji po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, jak ocenia on „decyzję Zełeńskiego o tym, że nie pojawi się na konferencji w Gdańsku”.

- Konferencja jest dużym wydarzeniem, przede wszystkim gospodarczym. To jest decyzja strony ukraińskiej, że będzie reprezentowana na poziomie rządu, na poziomie pani premier – odpowiedział Szłapka. - To jest decyzja strony ukraińskiej, trudno to oceniać - podkreślił.

Dlaczego Karol Nawrocki nie został zaproszony?

Rzecznik rządu został też zapytany, czemu prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję. Szłapka odparł, że wynika to „z formuły wydarzenia”, które, jak wskazał, jest „cykliczne i przygotowywane oraz organizowane przez władze wykonawcze, które zajmują się polityką gospodarczą, polityką zagraniczną i polityką w danym państwie”.

W miniony piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”, zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Następnego dnia prezydent Ukrainy odesłał swój order Nawrockiemu. Z kolei byli prezydencji Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko - poinformowali w sobotę o zrzeczeniu się Orderu Orła Białego.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Dla polskiej strony wydarzenia z 1943 r. na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR), a nie antypolskie.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku, a jej współorganizatorami będą Polska oraz Ukraina. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę. (PAP)